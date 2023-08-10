Sınavsız, şartsız 18 yaş üzerine iş fırsatı! Bu kadrolara personel alımı yağacak

İŞKUR iş arayan adaylarla internet üzerinden yeni ilanları paylaşmaya devam ediyor. Birçok kuruma işçi alımları başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR İŞÇİ ALIMLARINI YAYIMLADI

İŞKUR tarafından paylaşılan iş ilanlarına göre sınav şartı olmadan 121 işçi alımı yapılacak. İŞKUR alımları temizlik personeli ve güvenlik görevlisi gibi birçok farklı kadro için olacak. Adayların 18 yaşını tamamlaması ve 50 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.





İşçi kadrosuna başvuru yapan adaylar asgari ücret olan 11 bin 402 TL maaşlar çalışmaya başlayacaklar. Adayların başvuru yapacakları kadroda daha önceden deneyimleri olması da diğer adayların önüne geçmek için önemli bir fırsat yaratıyor. Bu iş ilanlarıyla birlikte binlerce genç aday istihdam edilme şansı yakalıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanları güncel olarak resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor ve başvuru şartları da ilanlar içinde kurumlara göre değişkenlik gösteriyor.