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Sınavsız memur alımı yapan kurum ve kuruluşlar hangileridir?

KPSS şartı aramadan memur alan kurumlar son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, sınavsız memur alımı yapan kurum ve kuruluşlar hangileridir? sorusunu araştırıyor.

15 Şubat 2022 Salı 19:19
Sınavsız memur alımı yapan kurum ve kuruluşlar hangileridir?
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İş arayan milyonlarca kişi araştırmalarına devam ederken pek çok kişi sınavsız memur alımı yapan kurum ve kuruluşlarını araştırmaya başladı. KPSS sınavına girmek istemeyen gençler ve iş arayanlar sınavsız memur alımlarını merak ediyor.

Memur alımları genel olarak KPSS sınavı alım yapmaktadır. Baraj olarak 70 puan belirlenirken 70 puan sınırını aşan adaylar memur alımlarında rakiplerini geçerek atanabilir.

Sınavsız memur alımı yapan kurumlar hangileridir 2021?

Memursuz sınav alan kurumların başında cumhurbaşkanlığı gelmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanının talep ettiği konumlarda yapılan alımlarda sınav şartı aranmamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği; cumhurbaşkanlığında çalışmak isteyen kişiler genel olarak KPSS’den 70 puan alma zorunluluğu olurken Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği için sınav şartı aranmıyor.

Bakan yardımcılığı; bakan yardımcıları da sınavsız olarak bizzat Cumhurbaşkanı tarafından atandığı için herhangi bir sınav şartı aranmamaktadır.

Başbakanlık baş müşavirliği; başbakanlık baş müşavirliği de başbakan tarafından bizzat olarak başbakan tarafından alındığı için herhangi bir sınav şartı bulunmamaktadır.

Milli istihbarat teşkilatı; devlet kurumları arasında özerk bir yapısı olan Milli İstihbarat Teşkilatı KPSS şartı olmadan personel alımı yapabilmektedir. Kurumda çalışabilmek için aranan tek sınav şartı YDS sınavından başarılı olunmasıdır.

Sınavsız memur alan kurumlar

  • Özelleştirme idaresi başkanlığı
  • Milli Savunma Bakanlığı
  • Diyanet
  • TOKİ
  • AB Bakanlığı memurları
  • Özel kalem müdürlükleri
  • Gelir idaresi başkanlığı basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
  • Anayasa mahkemesi
  • TBMM memurlukları
  • Savunma sanayi müsteşarlığı müsteşar, müsteşar yardımcısı, daire başkanı, müşavir avukat kadroları
  • Bakanlar Kurulu sekreterliği
  • Başbakanlık ve bakanlık müşavirliği kadroları ile basın ve halkla ilişkiler müşavirliği kadroları

Bekçilik kadrolarına KPSS’siz memur alımı

Özellikle geçtiğimiz yıllarda bekçilik kadrolarında yapılan tesviyeler sonrasında KPSS’siz memur alımları yapılıyor. 2021 yılında da KPSS’siz bekçi alımları yapılırken başvurular ile atama yapılabilmektedir. Bekçi olabilmek için aranan tek şart 1.67 boyunun altında olmamaktır.

Sınavsız memur olma 2021

Akademisyen veya öğretim üyesi olarak görev almak isteyen pek çok kişi KPSS’siz üniversitelere yerleşebiliyor. Akademisyen olabilmek için KPSS şartı olmaksızın YDS ve ALES sınavlarında ki başarılar ile akademisyen olunabilmektedir.

Belediye KPSS’siz memur alıyor

Belediyeler de KPSS şartı aramadan memur alımları yapabilmektedir. Belediyelerin yıllık olarak yayınladığı iş ilanları incelenerek KPSS şartı aranmaksızın memur olabiliyor.

Sınavsız memur alan bir diğer kurum ise İŞKUR’dur. İŞKUR her yıl sınavlı ve sınavsız memur alımı yaparak kadrolarını doldurmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı da sınavsız memur alımı yapan kurumlar arasında yerini alıyor. Resmi intenet sitesi üzerinde yayınlanan iş ilanlarına bakılarak sınavsız kadrolar öğrenilebilir ve başvuru yapılabilir.

 



Son Güncelleme: 15.02.2022 19:19
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SınavsızKPSSMemur AlımıKurumKuruluş
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