Simit tezgahı nasıl alınır, Simit satma şartları nelerdir?

Simit tezgahı

Simit tezgahı açmak serbest mesleklerden biridir. Herhangi bir yerde simit satışı gerçekleştirebilir. Simt tezgahları hemen hemen her şehirde sembol haline gelmiştir. Simit tezgahı açabilmek için belediyeden izin ve izin belgelerinin alınması gerekmektedir. izin belgeleri olmadığı taktirde ,zabıtalar tezgahların kaldırılmasını isteyecektir. Belediyeler,simit tezgahlarının nereye koyulacağını belirlemiştir.

Simit tezgahı fiyatları

Simitin yanında satılacak ürünlere göre değişmektedir. Simit tezgahını satın alabilir ya da kiralayabilirsiniz. Belediye,simit tezgahlarında, önceliği gazi ve şehit yakınlarına veriyor. Kiralama ve satın işlemi işin uzunluğuna göre değişmektedir. Simit tezgahını açmadan önce maliyeti ve nerede daha iyi satış yapılacağını araştırmanız gerekmektedir.Simidin yanında satacağınız ek ürünlerle gelirinizi artırabilirsiniz. Tezgahı açacağınız yere göre kazancınız bin TL’ye kadar çıkabilir.

Simit tezgahları fiyatı ortalama olarak 1.000 TL ve 5.000 TL arasında değişmektedir.Arabanın özelliğine ve kalitesine göre değişmektedir.

Simit tezgahı almak isteyen vatandaşlar ilk olarak izin belgelerini alması gerekmektedir. Simit tezgahları için ruhsat alınır. Bağlı bulunduğunuz belediyeden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Simit fiyatları 2021

Tüm izinleri aldıktan sonra simitleri alacağınız fırınlarla anlaşma yapabilirsiniz. Simit fiyatları ortalama olarak 1.5 TL ve 2 TL arasında değişmektedir. Toplam alımlarda bu fiyat daha da düşebilir. Simit fiyatları ilden ile göre değişmektedir.

Simit tezgahı alma şartları

Türk Gıda Kodeksi ve 5179 saylı gıdaların üretimi ve Tüketimi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayandırılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine uygun olarak mal edildğin belgeleyen gıda üretim izni ile gıda sicilini seyyar satış aracının camına herkesin görebileceği yere asılması zorunludur.

Satış gerçekleşecek yerlerde bağlı bulunduğunuz belediye sınırlarında oturmanız gerekmektedir.

Hastane raporu ile bulaşıcı hastalığınızın olmadığını kanıtlamanız gerekmektedir.

SGK’da kayıtlı gelir kaydı olmaması gerekmektedir.

Vergi dairesinden vergiyle alakası olmadığına dair belge gerekmektedir.

Daha detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/Mevzuat/Turk-Gida-Kodeksi

seyyar tezgahlarda satış yapılırken uyulması gereken kurallar

Belediye tarafından belirlenen yerde ve saatlerde satış yapmak.

Seyyar satıcının kişsel bakımı (saç, sakal, tınak vs.) ve aracının temiz olması.

Her alanda temizliğin yaparak, hijyen konusunda hassas davranması.

Satılan ürünlerin mevzuat hükümlerine uygun şekilde temiz, beyaz ve yazısız paket kağıt ve poşet kullanmak.

Çevresini temiz tutmak, bağırarak satış yapmamak ve müşterlerine nazik davranmak.

Yönetmelikte belirtilen gıda ürünler dışında herhangi br ürün satmamak.

Gıda ürünlerinin fiyat listesi müşteriler tarafından görünür biçimde asılması gerekmektedir.

Satıcı isterse halk eğitim merkezinde hijyen eğitim kurslarına katılarak sertifika alabilir.