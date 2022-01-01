Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi de kayıt dışı işçi çalıştırma konusudur. Sigortasız işçi çalıştıran kişilere ise oldukça ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Peki sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 2021 yılında ne kadar?

SGK yetkilileri, denetlediği işverenin sigortasız işçi çalıştırdığını tespit etmesi halinde belirli yaptırımlar uygulamaktadır. İşte o yaptırımlar:

- Sigortalı olarak iş giriş bildirgesinin intenete verilmemesi halinde her bir sigortalı çalışan için BRÜT asgari ücretin 2 katı kadar para cezası verilmektedir. Bu miktar kişi başına 7155 TL’dir.

- Aylık olarak verilmesi gereken SGK beyannamesinin verilmemesi halinde beyanı yapılmayan her sigortalı personel başına BRÜT asgari ücretin 2 katı kadar idare para cezası verilmektedir. Bu miktar da yine 7155 TL’dir.

- Eksik prim yatırma cezası ise brüt asgari ücretin 8’de 1’i kadardır. 2021 yılında bu miktar 448 TL’dir.

- İşe giriş bildirgesinin hiç yapılmaması halinde 7155 TL ceza uygulanmaktadır.

- Sigortasız şoför çalıştırmanın cezası 2021 yılı için 7155 TL’dir.

Bu cezalara itiraz edebilmesi için 15 gün içerisinde gerekçeli bir dilekçeyle beraber SGK’ya müracaat edilmesi gerekiyor.