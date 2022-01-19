SGK’dan çeyiz parası müjdesi! 6.000 TL toplu ödeme yapılacak

SGK’dan büyük destek! 6.000 TL ödenecek. SGK üzerinden yetim aylığı alan kişilerin evlenmeleri durumunda, çeyiz parası olarak hesaplarına para yatırılacak. Çeyiz parasının toplu alınabilmesi için yetim aylığı alma şartı bulunuyor. Yetim aylığı alan kişilerin evlendikleri zaman aylıkları kesiliyor. Bu sebeple SGK yeni bir destek hizmeti olarak tek seferlik çeyiz parası veriyor.

Bu destek yalnızca kadınlara veriliyor. Çeyiz parası almak için SGK kurumuna giderek yazılı dilekçe ile başvurabilirsiniz.

SGK’ya bağlı maaş alan biri ölürse kız çocuklarına evlendikleri güne kadar yetim aylığı verilir. Anne ya da babası ölen kız çocukları evlenene kadar yetim aylığı alabilir.

SGK, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yetim aylıklarının 12-24 ay arasında çeyiz parası olarak toplu ödenir.

Çeyiz parası almak için gereken şartlar nelerdir?

Kadının ilk evliliği olmalıdır

2008 Ekim ayı sonrasında yetim aylığına bağlanmış olmalıdır

Evlilik resmen gerçekleşmelidir

Başvuran kişinin varsa kız kardeşinin 2 senelik süreçte çeyiz parası almamış olması gerekmektedir

Bu destek yalnızda bir kere verilir

Çeyiz parası olarak bilinen evlilik ödeneği sorgulama işlemleri ALO 170 hattından ya da e-Devlet sisteminden gerçekleşmektedir.