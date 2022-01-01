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SGK üzerinden alacak sorgulaması nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaş SGK ile olan konuları internet aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Birçok insan SGK üzerinden alacak sorgulaması nasıl yapılır? sorusunun yanıtı bulmak üzere internete yöneldi. İşte konuyla ilgili detaylar…

01 Ocak 2022 Cumartesi 03:05
SGK üzerinden alacak sorgulaması nasıl yapılır?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca insan intenet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Özellikle SGK üzerinden alacak sorgulaması yapılır? sorusu hemen hemen her kişinin arama motorlarını meşgul ediyor. Peki SGK üzerinden alacak sorgulaması nasıl yapılır?

SGK üzerinden Alacak Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SGK üzerinden alacak sorgulaması yapmak isteyen kişilerin T.C. kimlik numarasına ve E-Devlet şifresine ihtiyaçları vardır. Sorgulama için www.türkiye.gov.tr sitesine giriş yapılması sonrasında şu adımların izlenmesi gerekmektedir:

- E-Devlet’in ana sayfasının sol üst köşesinde yer alan SGK bağlantısına tıklama

- Genel Sağlık Sigortası (GSS) Tescil ve Prim Borcu Sorgulama bağlantısına tıklama

Bu süreçlerin yapılmasından sonra kişinin ne kadar SGK prim borcu olduğu ekranda gözükecektir.


Son Güncelleme: 01.01.2022 03:05
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SGKAlacak Sorgulaması Nasıl YapılırE-devlet
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