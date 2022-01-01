Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca insan intenet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Özellikle SGK üzerinden alacak sorgulaması yapılır? sorusu hemen hemen her kişinin arama motorlarını meşgul ediyor. Peki SGK üzerinden alacak sorgulaması nasıl yapılır?

SGK üzerinden Alacak Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SGK üzerinden alacak sorgulaması yapmak isteyen kişilerin T.C. kimlik numarasına veşifresine ihtiyaçları vardır. Sorgulama için www.türkiye.gov.tr sitesine giriş yapılması sonrasında şu adımların izlenmesi gerekmektedir:

- E-Devlet’in ana sayfasının sol üst köşesinde yer alan SGK bağlantısına tıklama

- Genel Sağlık Sigortası (GSS) Tescil ve Prim Borcu Sorgulama bağlantısına tıklama

Bu süreçlerin yapılmasından sonra kişinin ne kadar SGK prim borcu olduğu ekranda gözükecektir.