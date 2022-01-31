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SGK / SSK işe ilk giriş tarihi sorgulama ekranı

SGK/SSK işe girme tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşe girme tarihi online olarak öğrenilebilir. Peki işe girme tarihi nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

31 Ocak 2022 Pazartesi 21:13
SGK / SSK işe ilk giriş tarihi sorgulama ekranı
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İşe giriş tarihi emekliler için önem taşıyor. Bu yüzden vatandaşlar işe giriş tarihlerini öğrenmek istiyor. SSK işe giriş tarihi öğrenme işlemi, SSK ve SGK 4/A tipi emekliliğe dahil olduğundan, e-devlet üzerinden 4/A başlığı altında öğrenilebilir.

E-devlet adresi üzerinden işe giriş tarihi sorgulama

E-devlet üzerinden işe girme tarihi sorgulamak için 4A hizmet dökümü alınması gerekir. Bu belge hem işe giriş tarihi hem de emeklilik konusunda yapılacak olan resmi işlemlerde kullanılır. Bu belge işverenler tarafından kötü niyetle yapılacak girişimleri engellemek için de kullanılabilir. Sigortalar yapıldıktan, en geç 1 hafta sonrasına kadar 4/A hizmet dökümü sorgulama işlemini yapmalıdırlar.

İşe giriş tarihini e-devlet üzerinden sorgulama

Önce e-devlet sistemine giriş yapın
Sonra “SGK hizmet dökümü” ekranını açınız.
Açılan ekranda, işe giriş tarihiniz doküman üzerinde belirtilmiştir. 

4/A hizmet doökümü üzerinden işe giriş tarihi yazısı

4/A hizmet dökümünün önündeki işe giriş tarihinin yeri, uzun vade gün sayısı adı altında yer almaktadır. E-devletten alınan hizmet dökümünde, sistem üzerinde ilk önce SGK tescil bilgileri sunulur. Bu bilgiler, isim, soy isim, doğum yeri ve kimlik numarası gibi bilgiler içerir. Burada bulunan uzun vade gün sayısı yazısı, toplamda sigortalı olarak çalışılan gün sayısını ifade eder. Sadece uzun vade değil, tüm SGK gün sayılarını öğrenmek için, tescil bilgileri yazısının hemen altında bulunan hizmet dökümü türü üzerine tıklayarak tüm SGK hizmet dökümü seçeneğini işaretleyiniz.

SGK giriş gününü isimden sorgulama 

İsimden sorgulama sadece kişinin çalıştığı kurumlardaki muhasebeciler aracılığıyla öğrenilebilir. E-devlet üzerinden sadece isimle sorgulama yapmak mümkün değildir.

SGK binalarından işe başlama günü öğrenme

SGK hizmet merkezlerinden işe giriş tarihini öğrenmek için kişiler, binalara yanlarında sadece kimlik kartları ile gitmelidir. Bunun dışında başvurularda herhangi bir belge istenmeyecektir.

SGK emekli olma zamanı sorgulama ile işe başlama tarihi öğrenmek

Bunun için 4/A hizmet dökümü almaya gerek yoktur. Sigortalı olarak iş hayatını sürdüren her vatandaş, belli bir gün prim sayısını ve çalışma yılını doldurduktan sonra emekli olacaktır. Aynı yaş ve cinsiyete sahip olan vatandaşlar aynı zamanda emekli olmaz. Bunun için e-devlet üzerinden ne zaman emekli olunacağı, işe başlama ve işten çıkış tarihi, emekliliğe kalan gün sayısı gibi bilgiler sorgulanarak öğrenilebilir.
E-devlet üzerinden “Ne zaman emekli olabilirim” seçeneğine tıklayın. Emekli durum sorgulama ekranı açıldıktan sonra resmi olmayan bilgilendirme amaçlı bir belgeye ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada sigorta kodu ve işe başlama tarihi bulunur. Sigorta kodu, sigortanın 4/A, 4/B, 4/C türlerinden hangisine ait olduğunun belirtilmesini kapsar. Bunun girişinden sonra alt kısımda bulunan işe başlama tarihi, yaklaşık olarak girilebilir. Eğer kişinin girdiği işe girdiği tarih yanlışsa sistem hata verir.

SGK aracılığıyla işe giriş tarihi sorgulama

SGK kaynaklı işe giriş tarihi sorgulama, sigorta başlangıç tarihi sorgulama olarak geçer. Bunun için ilk olarak e-sgk sistmenine giriş yapın. Sistemehttp://www.sgk.gov.tr üzerinden giriş yapabilirsiniz. Sonrasında sizden kimlik bilgileriniz istenir. Sitenin e-devlet sistemi ile bağlantısı yoktur. Bu yüzden bilgilerinizi sıfırdan vermeniz gerekir. T.C. kimlik numaranız, iliniz, doğum yılınız, cilt numaranız gibi bilgiler istenir. Alt kısımda bulunan kutucukta güvenlik kodu yer alır. Bu kutucuğu doldurduktan sonra ekranda sigorta başlangıç tarihiniz ve sigortanızın yatma miktarı açılacaktır.  

Bağkur sigorta başlangıç tarihi öğrenme 

E-devlet üzerinden sisteme giriş yapın ve ardından https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi (4/B hizmet kısmına) tıklayın. İş hayatınızı tek bir kurumda sürdürdüyseniz, bu şekilde hizmet dökümü aldığınızda sigorta başlangıcı tarihiniz, aynı zamanda işe giriş tarihiniz olarak görülecektir. Bu işlem, e-devlet üzerinden, sistem girişinin sonrasında üst kısımda bulunan arama bölümünden ya da en alt kısımda SGK bağlantısı üzerinden yapılabilir.

Telefonla SSK işe giriş tarihi öğrenme

SSK işe giriş tarihi öğrenme konusunda telefon üzerinden bilgi verilmemektedir.


Son Güncelleme: 31.01.2022 21:13
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