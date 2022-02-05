SGK Şahıs ödemelerini E-Devlet üzerinden sorgulama nasıl olur?

SGK şahıs ödemeleri olarak bilinen bu ödemelerin, yatıp yatmadığını ya da herhangi bir kuruma borç olup olmadığını sorgulayabileceğimiz tek adres E-Devlettir. Bizde siz değerli okuyucularımıza bunun sorgulaması nasıl yapılır bilgi veriyoruz.

Yol, eğitim gibi ödemeleri de içeren SGK şahıs ödemeleri kurumlar tarafından belirli tarihlerde ödeme yapılır. Kişilerin maaşlarından bağımsız ödeme olarak işlenir. Bu ödemelerin hesabınıza yatıp yatmadığını sorgulmanın yolu E-Devlettir.

- E-Devlet sistemine turkiye.gov.tr adresten ya da mobil uygulaması üzerinden giriş yapabilirsiniz,

- Kimlik bilgileri ve şifrenizle girişinizi yapın,

- Arama butonuna “Sosyal Güvenlik Kurumu” yazılarak içerikler listeye dökülür,

- Hizmetler arasından “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” seçilir,

- Sonucu ekrana gelir.

Geçmiş ödemelere bakabileceğiniz bir sistem vardır;

- www.turkiye.gov.tr adresten veya mobil uygulamadan giriş yapın,

- Kimliğinizi ve şifrenizi girerek ilerleyin,

- Arama sekmesine “Sosyal güvenlik Kurumu” seçilir,

- “Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme” tıklanır,

- Ekrana gelen bilgi panelinde görüntülenmek istenen ödemelerin başlangıç ve bitiş tarihi seçilir.

- “Sorgula” butonuna tıklanır ve sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

Hizmet kollarından birinde çalıştıktan sonra emekli olması gerekir. Çalışmayan birinin ödemeleri olmaz.

Şahıs ödemelerini alabileceklerin listesi;

- 4A (eski SSK) çalışanları,

- 4B (eski Bağ-Kur) çalışanları,

- 4C (eski emekli sandığı) çalışanları,

- Emekliler.

SGK çalışanlarına ödenen tutarlar çok çeşitlilik gösteriyor. En bilinen ödemeler; doğum parası ve iş görememezlik paralarıdır.

Verilen şahıs ödemeleri şunlardır;

Eğitim: 4A ve 4B çalışanlarına ödenen miktarlardır.

Konut ve yol: işe dair gidilen harcırahlardır. 3 şekilde yapılır; emanet iade ödemeleri, günlük ödemeler, yol ödemesidir.

Maaş: Maaş ödemeleri buna girmez. 3 adet istisnai durum vardır; maaşına bloke konulmuş ve blokesi kaldırılmış, hareketsiz emekli aylıklarının iadeleri, mahkeme kararıyla bağlanan Bağ-Kur (4b)ödemeleri

​Sağlık: En sık ödeme yapılan alandır. Çölyak hastaları için, diş tedavisi için, emzirme para desteği, iş görememezlik rapor parası, hasta alt bezi ödemeleri, ilaç ödemeleri, tedavi kapsamında ödeme, tıbbi malzeme konusunda destek.

Diğer: Evlenme yardımları, gelir kaynaklı red ve iade ödemesi, 4b tütün ödemeleridir.

Şahıs ödeme sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odeme-goruntuleme

Bütün kurumlar için başvuru şartları yoktur. Öneğin; emzirme parası için nüfusa doğum yapıldığının bildirilmesi yeterlidir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları en çok yapılan ödemeler arasındadır. Bu ödemeden faydalanmanın tek şartı 4A türüne bağlı çalışıyor olmak gereklidir.

Sigortalıların bu ödemeden yararlanma kriterleri şunlardır:

- Hastalık raporunun üç ve daha fazla gün sayısı raporunun belgesi olması,

- Raporun başlangıç tarihiyle kişinin sigortasının devam ediyor olması lazım,

- Raporun başlangıç tarihinden önceki 1 senede en az 90 gün sigorta priminin olması lazım,

- Raporun SGK ile anlaşmalı kurumda çalışıyor olması lazımdır.

Emziren anneler için ise:

En çok verilen ödemelerden ikincisidir. 4A ve 4B şartlarını taşıyan tüm kadınlar bu haktan yararlanabilir.

Emzirme parası alabilmenin kriterleri ise:

- 4A için; doğumun olduğu andan 1 sene öncesinde 120 günlük primin yatması,

- 4B; doğumun olduğu andan 1 sene öncesinde 120 gün primlerin ödenmiş olması ve hiçbir prim borcunun olmaması,

- 4A ve 4B; doğumun canlı yapılmış olması gereklidir.

2021 için 232 TL olan emzirme parası, 5 yıl içinde alınabilir.

Bu ödemeler 15 gün veya 3 aylık süre zarfında hesabınıza yatar. Rapor ücreti 15 gün içinde yatırılır. Diş tedavisi için 3 ay, diğer ödemeler ise her ayın 8'i 14'ü arasında olur.

Ayın 7'sinde SGK tarafından yatırılarak, hesaplara aktarılır. Hareketsizlik süresi de 2 ayı bulur. Alınmayan ödemeler için dilekçe verilmelidir.

Peki, şahıs ödemeleri nereden alınır?

Başta devlet bankaları olmak üzere anlaşması olan her kurum ve kuruluş tarafından verilir. Ödeme için tanımlanmayan alanda PTT tarafından kimlik numarasına yatırılır.

Halk Bankası, PTT, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Akbank, Burgan Bank, Deniz Bank, Fiba Banka, Garanti Bankası, Halk Bankası, PTT Bank, QNB Finans Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıf Bank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası'ndan alınabilir.

PTT'de sıra beklemeden veya başka bir bankada yatıp yatmadığını öğrenmek için E-Devlet üzerinden öğrenmek mümkündür.

SGK Iban tanımlama şu şekilde gerçekleşir;