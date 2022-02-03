SGK onaylı özel hastanelerde ameliyat ücretleri nedir?

Ülkemizde gerek hasta yoğunluğundan gerekse doktorun boş zamanı olamadığından ameliyatlar ileri tarihlere ertelenebiliyor. Bundan ötürü vatandaş mağdur kalmamak için özel hastaneleri tercih etmek zorunda kalabiliyor.

Devlet hastanelerinde vatandaşa verilen ücretsiz hizmetle, özel hastanelerde verilen hizmet ücretli olabilir.SGK ile anlaşması olan özel hastaneler ve anlaşması olmayan özel hastaneleri sizler için araştırdık. Sizde bulunduğunuz şehirdeki özel hastanelerin resmi intenet sitelerinden veya danışanlarından öğrenebilirsiniz.

Özel hastanelerin, vatandaşa sunduğu hizmetlerin bazıları SGK tarafından anlaşmalı olarak karşılanabiliyor. Bazı özel hastaneler ise bunu karşılamıyor ve tamamen ücretli hizmet veriyor. Bu durumda bütün hastane giderleri hasta tarafından karşılanmaktadır. Seçeceğiniz özel hastane, hastanedeki doktorun ünvanına kadar ameliyat ücretlerinde ve muayene hizmetlerinde ücret talep ediliyor.

SGK ile anlaşması olan hastanelerin genel ücretleri hakkında bir sıralama aşağıda bulunuyor;

Sezeryan doğum: 5.000- 15.000 TL

Normal doğum: 4.000- 10.000 TL

Açık prostat ameliyatı: 1.500- 3.000 TL

Açık safra kesesi ameliyatı:350- 500 TL

Bademcik ameliyatı: 650- 800 TL

Genizeti ameliyatı: 300- 600 TL

Kapalı safra kesesi ameliyatı: 600- 1.000 TL

Diz menisküs ameliyatı: 1.000- 1.300 TL

Lens implastasyonu ve katarak ameliyatı: 600- 800 TL

Hemeroid: 4.500- 600 TL

Kalça eklem tedavisi: 2.500 TL

Bunlar ortalama rakamları içeriyor. Bulunduğunuz şehir, seçeceğiniz hastane ve istediğiniz doktorlara göre bu rakamlarda değişiklik gözlemlenir. Anlaşmalı kurumları seçmeniz sizin lehinize ve beklemediğiniz bir ücretle karşılaşmadan asağlığınıza kavuşabilirsiniz.

SGK ile anlaşması olmayan hastaneler ise;

Açık prostat ameliyatı: 3.000- 4.500 TL

Normal doğum: 5.000-17.000 TL

Sezeryan doğum: 6.000- 16.000 TL

Bademcik: 1.000- 1.500 TL

Genizeti: 900- 1.300 TL

Kapalı safra kesesi: 2.000- 3.500 TL

Dizdeki menisküs: 2.500- 3.000 TL

Lens implastasyonu ve katarak: 1.300- 1.600 TL

Hemeroid: 1.000- 1.400 TL

Kalça eklem tedavisi: 5.000- 6.000 TL

Özel hastanelerde yatak ücretleri ise şunlardır;

Türkiye hastanesi: 150- 400 TL

Acıbadem hastanesi: 200-400 TL

Medical Park hastanesi: 250- 500 TL

Ümit hastanesi: 200-400 TL

Tahlil ücretlerinde ise;

MR: 200- 600 TL

Röntgen: 200- 500 TL

EKG: 100-300 TL

Kan ve İdrar: 100- 150 TL

Bilgisayarlı tomografi: 150- 500 TL

Ultrason: 150- 200 TL

Göğüs filmi: 50- 150 TL

İş güvenliği tahlilleri: 350- 600 TL

Şu hallerde özel hastanalere para ödenmez, acilden girişler yapılarak başvurulduğu zaman;

Yoğun bakım,

Kök hücre ve organ nakli,

Donma,

Diyaliz,

Trafik kazası,

Bıçaklanma ve yaralanma,

İş kazaları,

Solunum yolları ve tıkanma,

Elektrik çarpması,

Uzuv kopması,

İç kanama,

Dalgıç hastalığı,

Kalp krizi,

Ritim bozukluğu,

Beyin kanaması,

Kardiyovasküler tedavi ve omurga tedavileri