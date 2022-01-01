SGK mesai saatleri nedir? SGK açılış ve kapanış saatleri

SGK’nın mesai saatleri birçok vatandaş tarafından merak edilmekte. SGK’nın mesai saatlerine dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu mesai saatleri nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mesai saatleri şu şekilde;

Sabahları mesai başlangıcı: 08:00

Öğle arası: 12:00 ve 13:00

Akşam mesai bitimi: 17:00

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu çalışma saatleri COVİD-19 vakalarında yaşanan artışlar ve düşüşlere göre değişebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu hafta sonları açık mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu hafta sonlarında kapalı. Kurum sadece hafta içinde hizmet veriyor. Resmi işlemlerinizi halletmek için hafta içinde belirlenmiş olan mesai saatleri içinde başvuru yapmanız gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi tatil günlerinde açık mı?

Devlet kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, resmi tatil ilan edildiği günlerde hizmet vermemektir. Bu yüzden resmi tatil günleri dışındaki mesai saatlerinde kuruma başvurmanız gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iletişim numarası ne?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidecek imkanı olmayan ve bundan dolayı telefonla arayıp bilgi almak ya da işlemlerini bu şeklide yapmak isteyen kişilerin iletişim için kullanacakları telefon numarası: 0312 207 80 00’dır. Bütün işlemlerinizi ve merak ettiklerinizi belirtilmiş olan numarayı arayıp öğrenebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu genel müdürlük adresi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genel müdürlüğü; Ziyabey Cd. No:6, Pk:06520, Balgat, Çankaya, Ankara, Türkiye’de yer alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bağlı olduğu bakanlık hangisidir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlık bir sosyal güvenlik kurumuydu. Ancak, 16 Mayıs 2006 senesinde kabul edilmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu olmuştur.

SGK açılımı nedir, ne anlama geliyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ne olduğu, ne gibi hizmetler verdiği vatandaşlar tarafından büyük merak konusu. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağkur ile Emekli Sandığı sigorta kollarının birleşimiyle oluşan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan bir kurum.

Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ödenmediğinde neler oluyor?

SGK, sosyal güvenlik politikalarını uygulayan ve söz konusu politikaların geliştirilmesiyle alakalı çalışmalar yapıp hizmet sunmakta olan bir kurum. Hizmet sağlanan kişilerin bilgilendirilmesiyle işlemlerin yapılmasında kolaylık sağlıyor.

Birçok hizmetten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin ödenmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin ödenmediği durumlardaysa;

Ödenmemiş olan sigorta primleri, ödenmeyen tarih kapsamı itibariyle ilk 3 aylık sürenin her bir ayı için yüzde üç oranıyla gecikme zammı cezası uygulanmaktadır. Söz konusu gecikmenin zammı, ödenmemiş olan her ay için faiz ile artış gösterir. Vatandaşların ödenmemiş olan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri, sağlık hizmetleri alırken kısıtlama yaşamalarına da sebep olabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu prim gecikme cezası ne kadardır?

Sosyal Güvenlik Kurumu prim gecikmesinin zammı, senelere ve aylara göre değişebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu prim gecikmesi zam oranı, işveren kişiler tarafınca verilmekte olan prim borçlarının üstünden gerçekleştirilen faaliyetleri türü, ihaleli olma durumu ve yurt dışında olup olmama durumuna göre değişebiliyor.

Vergi gecikme zammı olarak da bilinmekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu gecikme cezaları için tanımlanmış olan zamların oranı, bulunduğumuz seneye göre değişiklik gösterip farklı zam oranları uygulanıyor. Gecikmenin zamları, bulunduğumuz yılın oranları doğrultusunda hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu gecikme zammının aylık oranı yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir. Gecikme zammı oranıyla pişmanlık zammının oranıysa yüzde 2,5’ten yüzde 1,6 oranına düşmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumu dilekçe yazımı

Emekliye ayrılmak için başvuru yapacak vatandaşların ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik dilekçesi yazması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik dilekçesinin yazımıysa şu şekilde olmalı;

Emekliye ayrılacak kişinin bulunduğu sigorta kollarının hangileri olduğu,

T.C kimlik numarasıyla Emekli Sandığı’na bağlı bulunan sigortalı kişinin sicil numarası,

Sigortalı olan bireyin hizmet yılı, görevde ayrılmış olduğu tarihle emeklilik yaşını tamamlamış olduğu tarih

Yukarıda yazılı olan bilgilerle Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik ile ilgili dilekçe yazılması gerekiyor. Emekliye ayrılmak için yapılmış olan başvuruların onay alması için başvuru yapan kişinin emeklilik dilekçesine bilgilerini eksik olmadan ve doğru bir şekilde yazması gerekiyor. Bireyin emeklilik dilekçesinde bilgilerini yanlış veya eksik olarak doldurması durumunda, emekli olmak için yaptığı başvurunun işlemleri yeniden işleme alınır. Bundan dolayı emekliye ayrılması için verilecek onayın süresiyle emekliliğinin başlangıç tarihi uzamış olur.

Emeklilik dilekçesinin ne olduğuyla ilgili merakı olan emekli adayları için bu dilekçe, emekli olmaya aday kişilerin hangi SGK sigorta koluna bağlı olduklarını yani SSK, BAĞKUR ile Emekli Sandığı sigorta kollarını göstermekte olan sosyal güvenlik numarası kullanılmaktadır ve artık kimlik numaralarıyla da işlemleri tamamlanabilmekte.

Emekli Sandığı’na bağlı olan sigortalı kişiler için emeklilik dilekçesinde sicil numaralarının belirtilmesi gerekiyor. Emeklilik dilekçesi dahilinde söz konusu bilgilerin bulunması durumunda SGK tarafınca ilgili emekliliği dair işlemler başlatılır.