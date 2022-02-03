SGK kronik hastalıklar tam listesi!

Kronik hastalıklar listesi pek çok kişi tarafından merak edilirken özellikle aşılama sürecinde öncelikli olan kronik hastalıklar araştırılmaya başlandı. SGK tarafından yayınlanan kronik hastalıklar listesi merak edilmeye devam ederken kronik hastalıkların emeklilik sürecine etkisi de araştırılıyor.

Malulen emeklilik şartlarını kapsayan hastalıklar hangileridir?

Malulen emekli olmak için;

Rahatsızlığınızın ilk prim ödeme tarihinden sonra başlaması. Prim ödemesi ssk,bağkur ya da başka bir kapsamda olması farketmiyor.

İlk prim ödenme tarihinden sonra en az 10 yıllık sürenin tamamlanması,

10 yıllık zaman dilimi içerisinde de adınıza herhangi bir kapsamda en az 1800 gün sigorta primi ödenmiş olması,

Hastalığınızın Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alan hastalıklardan birisi olması ve bu hastalıktan dolayı da en az %60 ve üzeri iş gücü kaybınızın olması gerekmektedir.

Şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Malulen emeklilik hastalık listesi

SGK tarafından paylaşılan kronik hastalıklara göre herhangi bir kronik hastalığı olanlar malulen emeklilik şartlarından faydalanabilmektedir.

Nöroloji

Epilepsi krizleri: En az 3 ay yapılan tedavilere rağmen ataklar devam ediyorsa;

Gündüz yaşanan ataklar (bilinç kaybı ve konvülsif nöbetler) veya

Gün boyunca aktiviteyi belirgin olarak kötüleştiren artçıları bulunan gece atakları.

Epilepsi – nonkonvülsif epilepsi:

Bilinç değişiklikleri veya bilinç kaybı ve atipik davranış gibi geçici postiktal bulguların olması veya

Gün boyunca aktiviteyi belirgin olarak kötüleştirmesi.

Santral sinir sistemi vasküler hastalıkları:

Sekel halini almış, başarısız konuşma veya iletişime neden olan duyusal veya motor afazi veya,

Kaba ve beceri gerektiren hareketlerde veya yürüme ve duruşta devamlı bozukluğa neden olan, etkilenen vücut yarısında veya tek ekstremitede motor fonksiyonun belirgin ve kalıcı olarak bozulması ve efektif ambulasyonun ve kendine bakım aktivitelerinin sağlanamaması. (Bozukluğun değerlendirilmesi parmak, el ve kol kullanım engeli ve/veya hareket engeli derecesine bağlıdır.)

Bening beyin tümörleri: tüm başlıklar için değerlendirilmektedir.

Parkinson sendromu: tedaviye yanıt vermesi çok zor olan bir hastalık olduğu için direkt olarak malulen emeklilik sağlayabilmektedir.

Serebral Palsi:

IQ düzeyi 50 veya altında veya,

Zarar vericilik veya duygusal instabilite gibi anormal davranış şekilleri veya,

Konuşma, işitme veya görsel kusur nedeniyle olan belirgin iletişim bozukluğu veya

3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu.

Spinal kord:

3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu veya,

Anal inkontinans veya,

Daimi sonda kullanmayı gerektiren veya,

Günde 3 kez ve üzeri TAK yapmak zorunda olan idrar inkontinansı.

Multiple skleroz:

3B’de tarif edildiği şekilde olan kalıcı motor fonksiyon bozukluğu veya,

Görme veya mental bozukluğun bulunması.(Bu durumlarda değerlendirme ilgili vücut sistemine göre yapılır) veya,

Multiple skleroz sürecinde patolojik olarak etkilendiği bilinen santral sinir sistemi alanlarındaki nörolojik işlev bozukluğundan kaynaklanan, fizik muayene ile gösterilen, motor fonksiyonda belirgin yorgunluk ile tekrarlayıcı aktivitedeki anlamlı kas zayıflığı veya,

EDSS 5,5 ve üzeri olması.

Anterior poliomiyelit ile birlikte:

Konuşma, yutma veya nefes almada belirgin güçlük olması veya,

3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu

Myastenia gravis ile birlikte:

Tedavi altında olmasına rağmen konuşma, yutma veya nefes almada belirgin güçlük olması veya,

Tedavi altında olmasına rağmen, dirence karşı olan tekrarlayıcı eylemde yer alan ekstremite kaslarında belirgin motor zayıflık olması.

Periferal nöropatiiler:

Tedaviye rağmen sekel halini almış 3B’de tarif edildiği şekilde motor fonksiyon bozukluğu veya,

Tek veya çift taraflı sekel halini almış total brachial plexus lezyonu(EMG ile kanıtlanmış),

Tedaviye rağmen anlamlı düzelme göstermeyen subakut kombine kord dejenerasyonu (penisiyöz anemi v.b) ile birlikte 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu.

Huntington Koresi, Friedrich ataksisi gibi dejeneratif hastalıklar, spino-serebellar dejenerasyon veya serebellar hastalıklar:

Başkasının yardımını gerektirecek düzeyde denge bozukluğu, 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu veya,

Kronik beyin sendromu (Bulgular Psikiyatri bölümünde yer alan maddelere göre değerlendirilir)

Serebral travma:

Ciddi bulbar belirtiler veya,

3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu

Psikiyatri

(IQ 50 ve altı) Zeka gerilikleri ,

Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizofreni ve alt tipleri,

Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizoafektif bozukluk,

Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen sanrısal bozukluklar,

Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar,

Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma olanağı vermeyen bipolar bozukluk,

Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna ,bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, v.b.),

Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen psikotik özellikli kronik obsesif ,kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi,

Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik v.b. tablolar),

Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger v.b.).

Göz hastalıkları

Görme azlığı: patolojik bir görme azlığı durumları için geçerlidir. Bir gözde olan keskin görme bozukluğu (0,1 – 20/200) durumlarını kapsamaktadır.

Pterjium ve semblafaron

0,1 – 20/200 görme seviyesinin altında ki durumlarda geçerlidir.

Keratitlerve grefon hastalığı, keratokonus, üveitler, retina kanamaları

0,1 – 20/200 görme seviyeleri altında ki sağlık sorunları için geçerlidir.

Görme alanı patolojileri

Görme alanının 10 derece olması durumlarında geçerli olan durumdur.

Protiz

Ameliyat ile düzelmeyen, görüş alanı engelidir.

Diplopi

Çift görmeye neden olan hastalıktır.

Kulan burun boğaz hastalıkları

Dil: dilin 2/3’ünün alınması durumudur.

Larenks

-

Ses organları

Düzelmeyen ses sorunları nedeniyle oluşan hastalıklardır.

Onkoloji

Baş ve boyunun yumuşak doku ve diğer milign tümörleri

Tüm kulak (iç,orta,dış), burun, paranasal sinüs, nazofarenks, dudak, yanak, dil, ağız tabanı, çene (tükrük bezleri ve tiroid bezi hariç),

Antineoplastik tedaviyi takiben ilerleyen hastalık veya ,

Antineoplastik tedavi sonrasında rekurrens gösteren (gerçek vokal kordlarda olan rekürrens hariç) hastalık veya,

Bölgesel lenf nodları dışındaki uzak organ veya uzak lenf nodları metastazı varlığı.

Cilt:

Sarkom veya karsinom: Anrezektabl lokal veya anrezektabl metastatik hastalık

Melanoma: 1 veya 2’de tanımlandığı şekilde;

Geniş eksizyon sonrası metastaz yapmış (rekürren hastalık olarak kabul edilmeyen, başka bir bölgede ortaya çıkan primer melanoma hariç)

a veya b’de tanımlanan metastazları bulunan;

Anrezektabl 2 veya daha fazla değişik anatomik bölgede lenf bezi metastaz varlığı (Görüntüleme yöntemleri veya fizik muayene ile saptanabilmelidir)

Anrezektabl komşu cilde veya daha uzak bölgelere olan metastazlar

Yumuşak doku sarkomu

Anrezektabl bölgesel veya uzak metastazlar ile beraber olan veya,

Antineoplastik tedavi sonrasında ilerleyen veya tekrarlayan anrezektabl hastalık.

lenfoma

Non-Hodgkin lenfoma: 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle;

Agresif lenfoma (diffüz büyük B-hücreli lenfoma dahil), başlangıç antineoplastik tedavi sonrasında ilerleyen hastalık

12 aylık periyot süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimi olan, yavaş ilerleyen lenfomalar (mikozis fungoides ve foliküler küçük çentikli hücreli dahil)

Hodgkin hastalığı: Antineoplastik tedaviden sonra ilerleyen hastalık

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

Lösemiler

Akut lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfoma dahil): tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.

Kronik myelojenöz lösemi: 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle; Kronik lenfositer lösemi: Akut lösemiye dönüşüm gösteren veya 12 aylık periyod süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimi olan

Multipl myelom

Antineoplastik tedavi sonrasında tedaviye yanıtın alınamadığı veya progresif seyrettiği veya

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan durumlar; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

Tiroid bezi

Anaplastik (andiferansiye) karsinom veya,

Anrezektabl ve bölgesel lenf nodlarını aşan metastazları bulunan ve radyoaktif iyot tedavisine cevap vermeyen progresif seyreden karsinom veya,

Anrezektabl uzak metastazı bulunan medüller karsinom.

Meme

Anrezektabl lokal olarak ilerlemiş karsinom (inflamatuar karsinom, göğüs duvarı veya cilde doğrudan uzanımı bulunan herhangi bir boyuttaki tümör, aynı taraftaki intenal mamarian lenf nodlarına metastazı bulunan herhangi bir boyuttaki tümör) veya,

Lokal ileri evre veya metastatik hastalıkta verilen antineoplastik tedaviye rağmen ilerleyen hastalık.

İskelet sistemi sarkomu

İnoperabl veya anrezektabl hastalık veya,

Antineoplastik tedavi sonrası tekrarlayan ve anrezektabl olan hastalık veya.

Anrezektabl uzak metastazı bulunanlar.

Maxilla, orbita veya temporal fossa

Anrezektabl bölgesel veya uzak metastazı bulunan, herhangi bir tip sarkom veya karsinom veya,

Orbitaya veya etmoid veya sfenoid sinuslere uzanımı bulunan antrum karsinomu (nazofarinks tümörü hariç)veya,

Kafa tabanına, orbitaya, meninkslere veya sinuslere uzanımı bulunan tümörler.

Sinir sistemi

1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, santral sinir sisteminin (beyin ve spinal kordun) malign tümörleri:

Medulloblastom veya diğer primitif nöroektodermal tümörler (PNET) gibi oldukça malign olan, belgelenmiş metastazı olan tümörler, glioblastome multiforme, ependimoblastom, diffüz intrinsik beyin sapı gliomları veya primer sarkomlar.

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren anrezektabl hastalık

veya,

1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, periferal sinir veya sinir kökü malign tümörleri:

Metastazı bulunan,

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren.

Akciğer

Akciğerin küçük hücreli olmayan karsinomları,

İnoperabl, anrezektabl, rekürens gösteren veya hiler nodlara veya daha uzağa metastazı bulunan

veya,

Küçük hücreli karsinom: Toraksa sınırlı hastalıkta uygulanan tedavilere rağmen ilerleyen veya yaygın hastalık olması,

veya,

Anrezektabl superior sulcus karsinomu (pancoast tümörleri dahil).

plevra veya mediasten

Antineoplastik tedaviye rağmen ilerleyen plevranın malign mezotelyoması,

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, mediastenin malign tümörleri:

Bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan (germ hücre tümörleri hariç),

Başlangıç antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren.

Ösefagus veya mide

Ösefagusun karsinomu veya sarkomu (gastrointestinal stromal tümör hariç),

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, mide karsinomu veya sarkomu;

İnoperabl, anrezektabl, komşu yapılara uzanımı bulunan veya rekürrens gösteren,

Uzak organ ve uzak lenf nodlarına metastazı bulunan,

Antineoplastik tedavilere dirençli veya ilerleyen gastrointestinal stromal tümör.

İnce barsağın karsinomu, sarkomu veya karsinoid tümörleri

İnoperabl, anrezektabl veya rekürrens gösteren (gastrointestinal stromal tümör hariç)

veya,

Bölgesel lenf nodlarından daha uzağa metastazı bulunan (gastrointestinal stromal tümör hariç)

veya,

Antineoplastik tedavilere dirençli veya sistemik tedaviye cevap vermeyen ilerleyen gastrointestinal stromal tümör.

Kalın barsak (ileoçekal valvden itibaren, anal kanal dahil)

İnoperabl, anrezektabl veya rekürrens gösteren adenokarsinom,

veya,

Cerrahi sonrası rekürrens gösteren anüsün skuamoz hücreli karsinomu,

veya,

Bölgesel lenf nodlarından daha uzağa metastazı bulunan.

Karaciğer, safra kesesi, safra yolları

Anrezektabl karaciğerin malign tümörleri,

Anrezektabl safra kesesinin malign tümörleri,

Anrezektabl safra yollarının malign tümörleri.

Pankreas

Anrezektabl karsinom (adacık hücreli karsinomlar hariç) veya relaps hastalık

veya

Fizyolojik olarak aktif, inoperabl veya anrezektabl olan adacık hücreli tümörler

Böbrekler, adrenal bez veya üreterlerin karsinomu

İnoperabl, anrezektabl hastalık

veya

Cerrahi olarak çıkarılamayan nüks veya uzak metastazı olan karsinomlar

Mesanenin karsinomu

Mesane dışına taşan hastalık

veya

Total sistektomi sonrası rekürrens gösteren

veya

İnoperabl veya anrezektabl olan

Kadın genital yollarının karsinomu veya sarkomu

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle uterin korpus:

Antineoplastik tedavilere cevap vermeyen ilerleyen lokal ileri hastalık veya antineoplastik tedaviye cevap vermeyen uzak organ metastazları

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle uterin serviks:

Pelvik duvara, vajinanın alt bölümüne veya komşu veya uzak organlara metastazı bulunan

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren

1 veya 2 veya 3’de tanımlandığı şekliyle vulva veya vajina:

Komşu organlara invazyon gösteren

Bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren

Fallop tüpleri: Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, overler:

Aşagıdakilerden en az bir tanesinin bulunduğu germ hücreli tümörler dışındaki tüm malign tümörlerde:

Pelvis dışına uzanım gösteren tümör(öneğin; periton, omentum veya barsak yüzeylerinde tümör implantlarının bulunması)

Antineoplastik tedaviyi takiben rekürrens gösteren

Germ hücreli tümörler; antineoplastik tedaviyi takiben progresif /nüks gelişen ve anrezektabl olanlar

Prostat bezinin karsinomu

Hormon tedavisine rağmen progresyon gösteren ileri evre hastalık

veya

Kemik dışı visseral metastazı bulunan (iç organlara olan metastazlar)

Testis: Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya cerrahi olarak çıkartılamayan rekürrens veya metastatik tümör

Penis: Anrezektabl bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan karsinom

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile tedavi edilmiş malign neoplastik hastalıklar

Allojenik transplantasyon: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.

veya

Otolog transplantasyon: Nakil de dahil olmak üzere, tedavi planı altında tedavinin başladığı ilk tarihten itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.

Diğer maddelerde maluliyet süresi belirtilmeyen ve “İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri” dışındaki tüm malign hastalıklar teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir.

Hematoloji

Anemiler

Ağır aplastik anemi :

(nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı); sık transfüzyon gereksinimi.

Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler; sık transfüzyon gereksinimi olan

Diamond Blackfan anemisi (konjenital hipoplastik anemi); tedavilere yanıt vermeyen

Eritrosit enzim ve membran defektleri ile seyreden, Hb

Ağır ve terminal dönem Paroksismal Noktunal Hemoglobinüri

Oto-immün hemolitik anemiler(İdiyopatik ve sekonder otoimmün hemolitik anemiler) Tedaviye yanıt vermeyen ve Hb

Orak hücre hastalığı veya varyantları:

5 ay boyunca en az 3 kez olduğu tespit edilen ağrılı trombotik krizler

12 ay boyunca en az 3 kez uzamış hospitalizasyona (acil bakımın dışında) ihtiyaç duyulması

Htc seviyesinin %26 veya altında seyrettiği kronik ciddi anemi

Kalıcı bozuklukların değerlendirilmesi; etkilenen vücut sistemi kriterleri altında yapılır.

Thalassemi majör ve/veya intermedia

Sık transfüzyon gereksinimi olan homozigot talasemi majör

veya

Hipersplenizm bulguları olan, Fe şelasyon tedavisi gerektirecek düzeyde serum Fe ve Ferritin değerlerinde yükselme olması

Kaogülayson defektleri

(hemofili veya benzer hastalıklar)

5 ay içinde en az 3 kez transfüzyona ihtiyaç duyan spontan hemoraji ile beraber

veya

Faktör aktivitesi % 3’ün altında olan (en az iki kez , farklı zamanda ölçülmüş)

Ortapedi ve travmatoloji

Amputasyonlar

Üst Ekstremite Amputasyon Düzeyi

Skapulotorasik (tek taraflı)

Omuz dezartikülasyonu (tek taraflı)

Kol (omuz ile dirsek arası) (tek taraflı)

Dirsek dezartikülasyonu (tek taraflı)

Bilateral ön kol

Bilateral el bileği

Bilateral metakarpofalangiyal eklemden tüm parmaklar

Bilateral metakarpofalangiyal eklemden baş parmak dahil 8 parmak

Alt Ekstremite Amputasyon Düzeyi

Hemipelvektomi

Kalça dezartikülasyonu (tek taraflı)

Diz üstü

Proksimal (tek taraflı)

Bilateral orta ve distal

Bilateral diz dezartikülasyonu

Diz altı

Bilateral proksimal

Bilateral orta

Bilateral distal

Ayak – Bilateral Syme

Herhangi bir sebebe bağlı olarak etkilenen eklemlerde ciddi anatomik deformite (subluksasyon, kontraktür, osseöz veya fibröz ankiloz, instabilite v.b.) ile beraber hareket kısıtlılığı veya anormal hareketlerin bulunduğu durumlar.

Bilateral kalça ekleminin tam ankilozu

Bilateral diz ekleminin 30° ve üzerinde fleksiyon pozisyonunda ankilozu

Kürek kemiğinin sabit hale gelmesine neden olan iki taraflı omuz eklem ankilozu

Bilateral üst ekstremite eklemlerin tutulumu sonucu ince ve kaba hareket becerilerinin kaybı ve kendine bakım aktivitelerinin gerçekleştirilememesi

Romatoloji

Eklemlerin Majör Disfonksiyonları

Sistemik Sklerosis (skleroderma)

Ayaklarda parmak kontraktürü veya sabit deformite sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama

Her 2 elde parmak kontraktürleri veya sabit deformiteler nedeniyle ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama.

Alt ekstremitelerde atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama

Her 2 üst ekstremitede atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlayamama.

veya

Raynaud’s fenomeni

En az 2 ekstremiteyi etkileyen gangren

veya

El veya ayak parmaklarındaki iskemiyle beraber bulunan ülserler nedeniyle efektif ambulasyonu veya ince, kaba hareket becerilerini sağlayamama

Polimyozit ve Dermatomyozit:

Proksimal kuşak (pelvis veya omuz) kalıcı kas gücü kaybı nedeniyle efektif ambulasyon veya ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlayamama.

Kas zayıflığına bağlı tedaviye cevap vermeyen aspirasyon ile beraber yutma güçlüğü (disfaji)

İnterkostal ve diyaframatik kaslarda güç kaybına bağlı solunum bozulması.

Diffüz kalsinosis sonucu efektif ambulasyonu veya ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlamasına engel olacak eklem limitasyonları

Behçet Hastalığı

Vena cava superior ve/veya vena cava inferior sendromu gibi vasküler komplikasyonlar, görme kaybıyla sonuçlanan göz tutulumu veya pulmoner veya SSS gibi en az 2 veya daha fazla sistem/organın en az orta düzeyde tutulması.

İnflamatuar Artritler

İnatçı inflamasyon veya kalıcı deformite nedeniyle

Ağırlık taşıyan majör periferal eklemlerin tutulumu ile efektif ambulasyon sağlanamaması

veya

Her iki üst ekstremitede majör periferal eklem tutulumu ile ince ve kaba hareket becerisinin kaybı.

Bir veya daha fazla periferal eklemde inflamasyon veya deformite ile beraber birinin en az orta derecede olmak üzere iki veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması.

Dorsolomber veya servikal omurganın uygun görüntüleme tetkikleri ve fiziksel muayenede vertikal pozisyondan (sıfır dereceden) 50° veya daha fazla fleksiyonda ankiloze olması.

veya

Dorsolomber veya servikal omurganın uygun görüntüleme tetkikleri ve fiziksel muayenede vertikal pozisyondan (sıfır dereceden) 30° veya üzerinde (50°’den az) fleksiyonda ankiloze olması ve herbiri en az orta derecede olmak üzere iki veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması.

Gastroenteroloji ve hepatoloji

Gastrointestinal Kanamalar

Portal Hipertansiyona bağlı olarak gelişen, endoskopik ve medikal tedavi ile hastaneye yatış gerektiren;

TİPS veya cerrahi tedavi gerektiren

veya

Aşağıdakilerden en az birinin varlığı

Parasentez gerektiren asit,

Torasentez gerektiren hepatik hidrotoraks,

Spontan bakteriyel peritonit,

Hepatik ensefalopati,

Hepatorenal sendrom,

Hepatopulmoner sendrom

Karaciğer Sirozu

Son 1 yılda en az 2 defa hastaneye yatış ve terapötik parasentez gerektiren asit

Son 1 yılda en az 2 defa hastaneye yatış gerektiren spontan bakteriyel peritonit

Hepatopulmoner Sendrom

Hepatik Ensefalopati

Hepatik Hidrotoraks

Portopulmoner hipertansiyon

Hipersplenizm

End Stage Karaciğer Sirozu (SSA CLD skoru 22 veya üzeri olanlar)

Karaciğer transplantasyonu

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

Stenotik lezyonu olan inflamatuvar barsak hastalığı: Endoskopik veya radyolojik olarak ince barsak ve kolonda ortaya konmuş proksimalindeki dilatasyonun olduğu stenotik lezyonu olan hastaların (Adhesiv stenozlar hariç) hastaneye yatırılarak uygun medikal, endoskopik dekompresif tedaviler ile kontrol edilemeyen ve son altı ay içinde en az iki defa cerrahi tedavi ihtiyacı olmuş crohn hastalığı.

Stenozan olmayan inflamatuvar barsak hastalığı

Son 6 aylık takipte aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı

Medikal ve cerrahi tedavi ile kontrol edilemeyen fistülizan tip hastalık

VKI 17,5 in altında olması (bir yıl sonra kontrol gerekir)

Günlük beslenme ihtiyacının gastrostomi veya venöz kateter yoluyla total parenteral nutrisyonla sağlanması

Son iki ay içinde en az 3 farklı zamanda narkotik analjezikler ile kontrol altına alınamayan karın ağrısı, hassasiyet veya ele gelen kitle olması

Son iki ay içinde yapılan tedavilere rağmen Albumin’in 3gr/dl, Hemoglobinin 10gr/dl’in üzerine çıkarılamaması (transfüzyonsuz)

Son iki ay içinde en az 3 farklı zamanda perianal fistül veya drene edilen perianal absenin narkotik analjeziklere rağmen ağrı kontrolünün sağlanamaması

Kısa Bağırsak Sendromu

Sifinkterektomi ile birlikte subtotal kolektomi

Total kolektomi

Anal inkontinans veya anal sfinkter yokluğu

Kalıcı ileostomi veya kolostomiler

Bağırsak transplantasyonu

Tanımlanmış bir gastrointestinal hastalığa bağlı olarak; son 6 ayda uygun tedaviye rağmen son 2 ay içinde en az 2 değerlendirmede VKI 17,5 in altında olması. (Bir yıl sonra kontrol gerekir)

Malabsorbsiyonlarla seyreden kronik pankreatit: Radyoloji ve laboratuar yöntemleri ile saptanan birden fazla kalıcı komplikasyonu gelişen veya tedavi ile kontrol altında tutulamayan ağrı ile seyreden

Total pankreatektomi

Whipple operasyonu: Etiyolojisine bakılmaksızın

Dermatoloji

Yama, plak, papül, tümor, Sezary sendromu şeklinde kendisini gösteren, patoloji pozitif lenf nodu: Evre IVA, IVB olan Kütanöz T Hücreli Lenfoma

Yaygın deri lezyonu olan, uzak metastazlı mycosis fungoides dışı diğer kutanöz lenfomalar

Belirti ve bulguları sürekli olarak mevcut olan, aralıklı veya sürekli tedavi gerektiren, uygun medikal tedaviye cevap vermeyen, günlük aktivitelerin tamamına yakınını etkileyen, hastanın çalışmasına olanak vermeyen veya hastane ya da evde uzun süreli mahsur kalmasına yol açan

Porfirialar

Artropatik şekil gösteren ağır sedef hastalığı (psoriazis) (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır)

Pemfigus grubu, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis v.b. Otoimmün büllöz hastalıklar

İktiyozis grubu hastalıklar

Epidermolizis büllosa

Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Sendromu, Diskeratozis konjenita, Wener Sendromu ve benzeri genetik geçişli hastalıklar

Sistemik tutulumu olan atrofiyle seyreden ve trofik bozukluklar gösteren skleroderma. (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır)

Mutulasyon evresindeki cüzzam (Lepra)

Kardiyak Aritmiler

İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim, kalıcı kalp pili uygulanması ve ICD implantasyonu yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden ventriküler aritmiye bağlı semptomların devam etmesi.

veya

İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen Avrupa kalp ritim deneği (EHRA) skoru EHRA IV olan kronik atriyal fibrilasyon

veya

Ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan hastalarda medikal tedaviye dirençli ventriküler aritmilerin varlığı

veya

Ani kalp ölümü sonrası başarılı resüsite edilmiş yaşayan ve medikal veya girişimsel veya cerrahi tedavi yöntemlerle tedavisi olmayan kalp hastalıklarının varlığı

Pulmoner Hipertansiyon

Medikal ve cerrahi tedaviye rağmen kateterle ölçülen Mean pulmoner arter basıncının 50 mmHg’ nın üzerinde olduğu (kalp kateterizasyonunun mümkün olmadığı durumlarda ekokardiografik olarak sistolik pulmoner arter basıncının 75 mmhg’nın üzerinde olduğu hastalar), NYHA evre 3-4 semptomları veya ciddi sağ ventrikül yetmezlik belirti ve bulgularının olduğu primer ve sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları

Konstrüktif Perikardit

Opere edilmesine ve medikal tedaviye rağmen bulguları devam eden veya inoperabl olup NYHA evre 3-4 konstriktif perikardit hastaları

Hipertrofik ve Restruktif Kardiyomyopati

Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan, uygun medikal, cerrahi veya invaziv tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları olan hastalar

Kalp Yetmezliği

Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan ve ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan kalp yetmezliği

veya

Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan İnvaziv olarak ölçülmüş kardiyak indeksi 2.2 nin altında, pulmoner kapiller kama basıncı 18 mmHg üzerinde olan kalp yetmezliği

Konjenital Kalp Hastalıkları

Maksimum diyet, ilaç, perkutan veya cerrahi tedavisine rağmen NYHA evre 3-4 konjestif kalp yetersizliği semptomları olan konjenital kalp hastalıkları

veya

Cerrahi yada perkutan tedaviye rağmen kalp boşluklarında ciddi dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan konjenital kalp hastalıkları

veya

Sağ-sol şant gelişen hastalar yada cerrahi ile düzeltilemeyen doğuştan sağ sol şantı olan hastalar

veya

Eisenmenger sendromu gelişen konjenital kalp hastalıkları

veya

Operasyon yapılmış hastalarda aşağıdakilerden en az biri ile beraber;

NYHA evre 3-4 konjestif kalp yetersizliği semptomları olan hastalar

Siyanozu devam eden hastalar

Önemli sol-sağ şantı devam eden ( Qp/ Qs >2:1), hastalar

Sağ-sol şantı bulunan hastalar

Pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistanstan büyük olan hastalar

Kalp Kapak Hastalıkları

Medikal tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptomları ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon bozukluğu saptanan orta-ciddi düzeyde darlığı ya da yetmezliği olan cerrahi veya medikal nedenlerle opere edilemeyen (inoperabl) kalp kapak hastalıkları

veya

Perkutan girişimsel yöntem uygulanan veya opere edilen hastalarda medikal tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları devam eden veya operasyon sonrası en az 1 yıl sonra yapılan takipte ciddi ventrikül fonksiyon bozukluğu devam eden kalp kapak hastalıkları.

Koroner Arter Hastalıkları

Kanada Kalp Deneği (CCS) sınıf 3-4 angina ile birlikte, medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen miyokard perfüzyon sintigrafisinde sol ventrikülün en az %30’unu etkileyen iskeminin saptandığı koroner arter hastalığı

veya

Medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, bir veya daha fazla koroner arterde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterildiği Kanada Kalp Deneği (CCS) sınıf 3-4 angina pektorisi olan koroner arter hastalığı

veya

Medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, Kanada Kalp Deneği (CCS) sınıf 3-4 angina ile birlikte ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun (EF

Damar hastalıkları

Sistemik kökenli ve tedavisi mümkün olmayan, çalışmayı etkileyen, kısa mesafe kladikasyonu olan, iskemik yara ve trofik bozukluğa yol açan arteriyel tıkanıklık (ABI 0.5’den az)

Tedavisi mümkün olmayan büyük arter anevrizmaları (aort v.b.)

Tedaviye rağmen tekrarlayan veya inatçı, geniş ülserasyona neden olan venöz staz

Tedavisi mümkün olmayan ağır lenfödem ve elefantiyazis

Genitoüriner sistem hastalıkları

Böbrek transplantasyonu

En az 3 ay boyunca serum kreatinin düzeyinin sürekli 4 mg/dl (en az 3 kez 3 farklı zamanda) veya üzerinde olması veya kreatinin klirensinin 30 ml/dk veya altında bir değere düşmesi ile beraber aşağıdakilerden en az ikisi;

Patolojik kırıklar

Kalıcı motor ve duyusal nöropati (EMG ile tespit edilen)

Kalıcı aşırı sıvı yüklenmesi sendromu beraberinde:

Diastolik kan basıncının 110 mmHg veya üzerinde olduğu diastolik hipertansiyon olması ( ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu ile tespit edilen)

veya

Tedaviye rağmen devam eden inatçı vasküler konjesyon bulguları (telegrafi, ekokardiografi ve klinik bulgular ile desteklenen)

Takip eden 6 aylık süreçte en az 30 günlük ara ile değerlendirme sonrası hesaplanan ve vücut kitle indeksinin 18.0’in altında olması ile tanımlanan kilo kaybının olduğu inatçı anoreksi.

Nefrotik sendrom

anazarka tarzı ödem ile birlikte tedaviye rağmen en az 3 ay süren ve;

Serum albümin düzeyinin 3.0 gram/desilitre (100 ml) veya altında ve 24 saatlik proteinüri miktarının 3.5 gram veya üzerinde olması

veya

24 saatlik proteinüri miktarının 10.0 gram ve üzerinde olması

Üretra darlıkları sürekli sonda kullanmayı gerektiren veya sürekli sistostomi

Üreterosigmoidostomi, üreterokuteneostomi, post operatif kalıcı fistüller, total inkontinans

Penis ve testislerin birlikte yokluğu ve idrarın sürekli akması

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

Hipofiz ve Hipotalamus Bez Hastalıkları

Cerrahi ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen hastalıklar. (Çevre dokulara invaze olan, körlüğe v.b. neden olan adenomlar)

Tiroid ve Parotiroid Bez Hastalıkları

Hipoparatiroidiye bağlı tedaviyle düzeltilemeyen hipokalsemi, hiperfosfatemi ve yumuşak doku kalsifikasyonları

Hiperparatiroidiye bağlı tedaviye cevap vermeyen ağır hiperkalsemi (kan kasiyum düzeyi ≥14 mg/dl )

Kanserlerin yol açtığı malign hiperkalsemiler

Adrenal Bez Hastalıkları

Tedavi edilemeyen fonksiyonel adrenal bez adenomları

Cerrahi ve medikal tedaviyle kontrol altına alınamayan endokrin hipertansiyon (Feokromasitoma, hiperaldosteronizm v.b.)

Cerrahi ve medikal olarak tedavi edilemeyen gastrointestinal nöroendokrin tümörler

Diabetes Mellitus

Kronik hiperglisemi veya hipoglisemiye bağlı en az 3 sistemi etkileyen orta-ağır komplikasyonların bulunması (görme kaybı, nöropatiler, periferik damar hastalıkları, retinopatiler ve nefropatiler v.b.)

Metabolizma Hastalıkları

Tedaviye rağmen kırıklara yol açan ve sekel bırakan metabolizma hastalıkları(osteogenezis imperfekta, genetik ağır osteomalaziler v.b.)

Porfiria (konjenital eritropoetik porfiria).

Solunum sistemi hastalıkları

Kronik Pulmoner Yetmezlik

Kronik obstruktif akciğer hastalığı, kronik restriktif akciğer hastalığı, klinik olarak belgelenmiş akciğer hastalığına bağlı olarak gaz değişiminde kronik kalıcı bozulma olan durumlar

Ağır fonksiyonel etkilenme; istirahat PO2 değeri 50 mmHg’dan az veya 60 mmHg’nın altında ve beraberinde pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, egzersizle artan ağır hipoksemi bulgularının olması

veya

İdame tedaviye rağmen ağır veya çok ağır dispne (Modified medical research council, MMRC 3-4), şiddetli fizik muayene bulguları ve spirometride hastalıkların tanısı dikkate alınarak; FEV1

Bronş Astımı

Birer hafta arayla usulüne uygun yapılan 3 spirometri ölçümü ile kalıcı ağır fonksiyonel bozukluğun gösterilmesi ( FEV1/FVC

veya

Spirometriye uyum sağlayamayan hastalarda; hastanın yılda en az 6 kez astım atağı ile acil servise başvurmuş olması ve arteriyel kan gazlarında en az hafif veya orta dereceli hipoksemisi bulunması

(Astımda maluliyet için rapor düzenlenmeden önce optimal tedavi yapılmış ve klinik stabil dönem sağlanmış olmalı ve değerlendirme en az 12 haftalık tedaviden sonra yapılmalıdır.)

Uykuda solunum bozuklukları

Ağır fonksiyonel kayıp; uykuda solunum bozukluğunda polisomnografide belirgin noktünal desaturasyon bulunması ve bu kronik noktünal hipoksemiye bağlı pulmoner hipertansiyon veya kor pulmonale gelişmesi

veya

Apne hipopne indeksi (AHİ) >30 olup CPAP tedavisini tolere edememesi veya yeterli kompliyans sağlanamaması

Tüberküloz

Çoklu ilaca dirençli tüberküloz (İki yıl sonra tekrar değerlendirilir.)

Bronşektazi

Yaygın hastalığa bağlı olarak pulmoner fonksiyonun bozulması, (kronik pulmoner yetmezlik bölümünde yer alan uygun kriterler altında değerlendirilir.)

veya

Hastane başvurusu gerektiren , pnömoni veya hemoptizi ataklarının veya solunum yetmezliğinin yılda en az 6 kez tekrarlaması.

(Bu değerlendirmenin yapılmasına esas sağlık kurulu raporunda hastanın ardışık olarak en az 12 ay izlendiği belirtilmiş olmalıdır.)

Kistik Fibrozis

Yaygın hastalığa bağlı olarak pulmoner fonksiyonun bozulması (kronik pulmoner yetmezlik bölümünde yer alan kriterler altında değerlendirilir.)

veya

Hastane başvurusu ile intavenöz veya nebulizer antibiyotik tedavisi gerektiren; pnömoni ve enfeksiyon atakları veya solunum yetmezliğinin yılda en az 6 kez tekrarlaması

(Bu değerlendirmenin yapılmasına esas sağlık kurulu raporunda hastanın ardışık olarak en az 12 ay izlendiği belirtilmiş olmalıdır.)

Akciğer Transplantasyonu

Arter kan gazları için kan alınırken hastanın en az 15 dakikadır istirahat halinde olması, 30 dakikadır oksijen tedavisi almıyor olması ve hastanın optimal tedavi altında bulunması gereklidir. En az bir gün arayla tekrarlanmış iki ayrı arter kan gazı(AKG) sonucu olmalıdır.

Spirometrik incelemeler hastanın sağlık durumunun en iyi olduğu zamanda ve obstruksiyon bulgusu varlığında kısa etkili bronkodilatör inhalasyonundan en az 10 dakika sonra yapılmalıdır.

Dispnenin değerlendirilmesi MMRC dispne skalasına göre yapılır. Klinik, spirometrik ve arteriyel kan gazı bulguları ile fonksiyonel etkilenmenin derecesinde netlik sağlanamazsa kişilerde pulmoner egsersiz testi sonuçları dikkate alınır (kardiyo pulmoner egzersiz testi (KPET) ve 6 dak. yürüme testi)

Diğer

AIDS

Tedaviye rağmen CD4 kan lenfosit sayısının

veya

Ağır immünyetmezlik semptomları görülen hastalar (fırsatçı enfeksiyon, kanser, kaposi sarkomu v.b.)

Mevcut hastalık listelerinin dışında kalan, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı hastalıklar.

Birden fazla hastalığın bir arada olduğu, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı durumlar.

Efektif ambulasyon sağlayamama, ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama

Efektif ambulasyon, günlük yaşam aktivitelerini devam ettirebilmek için yeterli bir mesafeyi makul bir yürüme hızıyla sağlayabilme yeteneğine sahip olmayı ifade eder. Efektif ambulasyon sağlayamama, yürüme yeteneğinde ciddi kısıtlanma olduğunu ve genellikle her iki alt ekstremitenin yetersizliği sonucu kullanılan yardımcı cihaz/cihazlar ile her iki üst ekstremite fonksiyonun limitlendiğini gösterir.

Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere, efektif ambulasyonu sağlayamama şu önekleri içerir. Tekerlekli sandalye düzeyinde olmak, İki baston, iki kanadyen, walker v.b. mekanik destek ve/veya yardımcı cihaz olmadan yürüyememek, Tek el desteğine rağmen yardım olmaksızın yürüyememek, standart toplu taşım araçlarını kullanamamak, rutin aktiviteleri sürdürememek v.b. Bilateral üst ekstremite yardımcı cihaz/cihazlarına ihtiyaç duyulmadığı veya uygun olmadığı hallerde de (ankiloz, diz kalça ve ayak bileğinin kontraktürü, ileri düzeyde kas hastalıkları, Parkinson v.b.) efektif ambulasyon sağlanamayabilir.

Evde yardımcı cihaz kullanmadan bağımsız yürümek ambulasyonu efektif sağladığı anlamına gelmemektedir.

İnce ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama, her iki üst ekstremite fonksiyonlarında ciddi kayıp sonucu, kişinin etkilenmiş ekstremiteleri kendine bakım veya günlük yaşam aktivitelerinde kullanamadığını ifade etmektedir. (El beceri testleri, günlük yaşam aktivitesi ölçekleri ile değerlendirilerek.)

Tedaviye direnç protokollerinin uygulandığını gösteren tıbbi belge ve dokümantasyonlarının dosyada mevcut olması gerekir.

Antineoplastik tedavi

Cerrahi, radyoterapi, sistemik antikanser tedavilerinin tümünü içerir.

İki ayda bir, en az bir kez

Efektif ambulasyon sağlayamama, ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama