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SGK hizmet birleştirme işlemi nasıl yapılır?

Yıllarca farklı sigorta kurumlarında bağlı olarak çalışmış olan emekliler için SGK hizmet süresi birleştirme işlemi çok önemli. Peki SGK hizmet birleştirme işlemi nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde…

16 Ocak 2022 Pazar 06:18
SGK hizmet birleştirme işlemi nasıl yapılır?
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İnsanlar yıllar süren çalışma hayatının sonunda emekli olurlar. Emekliliğe ulaşanlar bağlı olduğu sigorta kurumundan emekli olmaktalar. Ancak sigortalı olarak çalışmış olan bazı emekliler, birden çok sigorta kurumuna bağlı olarak çalışabiliyorlar. Hizmet birleştirme ise farklı sigorta kurumlarına bağlı olarak çalışma sürelerini tamamlayan emeklilerin bu sürelerin emeklilik hesapları konusunda birlik olarak şekilde değerlendirilmesi anlamına gelen bir işlemdir.

SGK Hizmet Birleştine İşlemi Nerelerden ve Nasıl Yapılır?

SGK hizmet birleştirme işlemi sadece ilgili kurumların binalarına giderek değil intenet aracılığı ile de yapılabiliyor. Öneğin E-devlet üzerinden giriş yapan her kişi, kendisi veya annesi, babası ve çocuk yaşındaki yakınları için hizmet birleştirme işlemi yapılabilir. Bağ-Kur’dan SSK’ya geçiş için kişilerin emekli olmasına en geç 3,5 kalmış olması gerekiyor. Bu geçiş işlemi aşağı yukarı 2 hafta içinde gerçekleşiyor.

Hizmet birleştirme işlemi, kişinin çalışma süresi boyunca nerede çalışacağının belli olmaması nedeniyle her an yapılamıyor. Hizmet birleştirme işleminin yapılabilmesi için kişinin emekli olmasına 1 yıl kalması gerekiyor.

 


Son Güncelleme: 16.01.2022 06:18
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Anahtar Kelimeler:
SGKEmeklilik
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