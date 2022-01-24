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SGK danışma hattının hizmetleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik kurumunun danışma hatları birçok hizmeti sağlamaktadır. Peki,SGK'nın danışma hattı ne tür hizmetler sunmaktadır? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun danışma hatlarından ,vatandaşlardan işleri ile alakalı detayları öğrenebilir veya sosyal hakları hakkında bilgiler alabilmektedir. Bu haberimizde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun danışma hattının sunduğu hizmetleri sizler için derledik. İşte SGK danışma hattının sunduğu hizmetler...

24 Ocak 2022 Pazartesi 23:04
SGK danışma hattının hizmetleri nelerdir?
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SGK müşteri hizmetleri ve danışma hattı olarak bilinen ‘’Alo 170’’ vatandaşlara çeşitli konularda hizmet vermektedir. ALO 170 hattında vatandaşlara sunulan hizmetler şunlardır;

Yasal prosedürler

İş kanunu

İşçi hakları

Sigorta bilgileri

İşe giriş ve prim ödeme gün sayısı

Emeklilik bilgileri

Vatandaşların sosyal hakları

ALO 170 hattı Türkiye İş Kanunu altyapısını kullanarak hizmet vermektedir. Vatandaşlar ALO 170 hattı ile soru,sorun,eleştiri,başvuru,şikayet ve öneriler hakkında çözüm arayabilirler.

https://www.alo170.gov.tr/#onlineislemler

ALO 170’nin her türlü bilgilendirme sağlayabileceği kurumlar şu şekildedir;

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

ALO 170’in web sitesinde bilinmesi gereken noktalar şunlardır;

Kişiler bu işlemleri yapmak için açılış sayfasındaki "Bildirim ve Şikayet" butonuna tıklamalıdır. Tüm şikayet ve bildirimler için nihai karar süresi en fazla 72 saattir. 72 saat içinde iade veya çözülmemiş sorunlar için yeniden kayıt gereklidir.

"SGK Bülteni" başlığı, belge takibi, öneri ve şikayetler, emeklilik işlemleri, rapor ücretleri, hizmet açıklamaları, ücretler, madencilik, kuşatma, tazminat, işsizlik yardımları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilere ve çeşitli detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir. 

Uygulamanın gerçek kimlik bilgilerine sahip olması çok önemlidir. Çünkü isimsiz olarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

Başvuruda T.C. Kimlik numarasına ek olarak, doğum tarihi, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgileri de girmelisiniz.

Gerçek zamanlı destek ekibi ile "Gerçek Zamanlı Destek" bölümünden görüşme yapılabilmesi için görüşme  nedeninin belirtilmesi gerekir.


Son Güncelleme: 24.01.2022 23:04
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