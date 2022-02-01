SGK 7316 teşvik şartları ve hesaplaması nasıl olur?

7316 Sayılı Kanunla 4447/30. maddeye katılan bu durumdan faydalanabilmenin yöntemleri şunlardır;
- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin zamanında iletilmesi,
- Tahakkuk edecek olan sigorta primlerin son ödeme zamanına kadar ödenmiş olması lazım,
- Ödeme vadesi geçen sigorta prim borcu bulunmaması,
7316 teşvikten yararlanabilecekleri aşağıda veriyoruz ayrıca nace koduna sahip olanlarda bu hizmetten yararlanabilir; https://sgkbilgisi.com/vergi-dairesi-faaliyet-kodlari/
61.90.05-İntenet Cafeler
85.51.03-Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç),
93.11.01-Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)
93.12.07-Yüzme kulüplerinin faaliyetleri
93.13.01-Form tutma ve vücut geliştirme salonları
93.19.05- Bilardo salonları
93.21.01-Eğlence parkları ve lunaparklar
93.29.02-Düğün, balo ve kokteyl salonları
93.29.03-Oyun makinelerinin işletilmesi
96.02.01-Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
96.04.01-Hamam, sauna, vb. işletmeler
96.04.02-Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)
96.04.03-Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)
- 2021 Mart ayında işe giren sigortalılara 2021 Nisan ve Mayıs zamanlarından faydalanabilirler.
- 2021 Mart'ta bildirilen sigortalılar, Nisan ve Mayıs'ta prime dayalı kazançta alt sınırdan hesaplanarak sigortalı çalışan ve işveren primlerinin tamamı, bu işverenlerin SGK ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle karşılanacak.
Teşvik işlemleri nasıl yapılır?Teşvik başvurusunda SGK işveren sisteminde,
“İŞVEREN”- “TEŞVİKLER TANIMLAR”- ” TEŞVİKTEN YARARLANACAK SİGORTALI TANIMLAMA” kısmından yollarını takip ederek müracaat yapabilirsiniz. Teşvikten yararlanmak için sigortalı çalışanları bildirmek 07316 Kanunla yapılır.