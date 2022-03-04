Şevval orucunun dinimizdeki yeri nedir? Kaza oruçları Şevval orucu sayılır mı?

Ramazan sonrası Şevval ayında altı gün oruç tutulması müstehaptır. Hz. Muhammed, “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” Demiştir.

Ebu Davud’un buyurduğuna göre şevval orucu peş peşe ya da ayı ayrı tutulabilir. Şevval ayında nafile olan oruç, Ramazan ayında tutulmamış oruçların yerine geçmemektedir. Ramazan ayında tutulmayan oruçların kazası farz sayılmaktadır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilemez. Şevval ayı için bu oruçlardan sadece birine niyet edilmelidir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulmayan oruçların kazasına niyet edilebilir. Bu oruç kaza orucu sayılır.