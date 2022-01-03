Sevdiği kadının yüzünü yakan saplantılı aşığa 20 yıl hapis!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde geçtiğimiz yıl Ekim ayında saplantılı olarak sevdiği Yasemin Uzunçelebi (42) isimli kadının yüzüne kimyasal madde atarak yakan ve genç kadının yüzünü tanınmayacak hale getiren sanık Mehmet Yıldız (30) için başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu olarak yargılanan sanık Yıldız için hazırlanan iddianame 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

5 Ekim 2021 tarihinde Avcılar'da meydana gelen olayda Mehmet Yıldız isimli bir şahıs, saplantılı olarak sevdiği Yasemin Uzunçelebi'yi sürekli rahatsız etmeye başlamıştı. Aşkına bir türlü karşılık bulamayan Yıldız, kadının evine gece saatlerinde gitmiş ve içeri gizlice girerek yüzüne kimyasal madde döktükten sonra kaçmıştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan ve yüzünün bir kısmı kemiklerine kadar eriyen Yasemin Uuzunçelebi'nin görme yetisini de kaybettiği anlaşıldı. Genç kadın yoğun bakım ünitesinde aylarca tedavi gördüğü sırada tutuklanan ve tutuklu olarak yargılanan sanık Mehmet Yıldız için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, sanık Yıldız'ın mağdure Uzunçelebi'yi olayın yaşandığı tarihte öldürmek amacı ile yakıcı ve yanıcı niteliği taşıyan kimyasal maddeyle kadına saldırdığı belirtildi.

Dava dosyasında müşteki olarak yer alan Yasemin Uzunçelebi'ye karşı yapılan kimyasal madde saldırısı sonrası müştekinin vücudunda hayati tehlikesi olan çok sayıda yanık oluştuğu ve bu kapsamda sanık Mehmet Yıldız hakkında canavarca his taşıyarak ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasından dolayı 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme hazırlanan iddianameyi kabul ederken, sanık Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanılması bekleniyor.