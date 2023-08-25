Şehir hastanelerine yüksek maaşlı personel alımı yapılacak! KPSS şartı kaldırıldı

Farklı şehirlerdeki hastaneler, yeni personel alımlarını duyurdu. Son dakika açıklamasına göre, KPSS şartı olmadan hastane hizmetlisi, güvenlik ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için işçi ve personel alımları başlamış durumda. 2023 yılında gerçekleşecek olan bu alımlar, KPSS sınavına girmiş olma zorunluluğu olmadan, ilgili kadrolara istihdam sağlama fırsatı sunuyor. İşte detaylar...





FARKLI ŞEHİRLERDEKİ HASTANELER PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAPTI

Farklı illerde bulunan 7 şehir hastanesi, KPSS şartı olmadan sürekli işçi ve personel alımları başlattı. Son dakika duyurusu, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapıldı. Şehir hastanelerinin yüklenici firmaları, Yap İşlet Devret modeliyle hastaneleri inşa ediyor ve bu hastanelerde çalışacak personel alımlarını gerçekleştiriyor. İşKur aracılığıyla yapılan bu alımların başvuru detayları da açıklandı.





Şehir hastanelerine KPSS'siz personel alımı, işçi alımı ve sürekli işçi kadroları için devam ediyor. Bu hastaneler, sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde sunulmasını amaçlayan büyük projelerdir. İşte, bu projelerin bir parçası olarak gerçekleşen personel alımlarıyla ilgili detaylar:

Başvuru yapacak adaylar için KPSS şartının aranmıyor olması büyük bir fırsat sunuyor. KPSS'siz olarak işçi ve personel alımı yapılması, daha geniş bir aday kitlesinin başvuru yapmasına olanak tanıyor. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulan ilanlara başvurularını gerçekleştirebilirler.

Şehir hastaneleri, modern sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla büyük çaplı projelerdir ve bu projelerin hayata geçirilmesi için nitelikli personel gerekmektedir. Bu alımlar, hem istihdam sağlamayı hem de sağlık sektörüne katkı sunmayı amaçlamaktadır. Başvuru detayları ve süreç hakkında detaylı bilgiler, ilgili ilanlarda yer almaktadır.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan şehir hastaneleri, sağlık alanında büyük birer merkez olarak faaliyet gösteriyor. Bu hastaneler, teknolojik altyapıları ve uzman kadrolarıyla çeşitli sağlık hizmetlerini sunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen personel alımları, hastane işleyişinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesini hedefliyor.

Sonuç olarak, KPSS'siz olarak yapılan şehir hastanesi personel alımları, iş arayan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu alımlarla ilgili detaylı bilgileri Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden takip ederek başvuru sürecine katılabilirsiniz.

Şehir hastanelerindeki işçi ve personel alımları için ilanlar ve İŞKUR ilan numaraları belirlendi. Farklı şehirlerdeki hastaneler, çeşitli pozisyonlar için işçi ve personel alımı yapacaklarını duyurdu. İşKur üzerinde yayınlanan ilanlarda yer alan ayrıntılar şu şekildedir:

Ankara Şehir Hastanesi: 20 beden işçisi ve 5 kamyon şoförü pozisyonları için başvuru yapılabilir. İlan numaraları 00007718146 ve 00007719934'tür.

Bursa Şehir Hastanesi: 1 büro memuru alımı yapılacaktır. İlan numarası 00007696868'dir.

Kocaeli Şehir Hastanesi: 5 garson, 20 temizlik görevlisi, 20 hastane hizmetlisi ve 20 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. İlan numaraları sırasıyla 00007698114, 00007740932, 00007740945 ve 00007740951'dir.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi: 5 elektrikçi alımı yapılacaktır. İlan numarası 00007741249'dur.

Etlik Şehir Hastanesi: 7 temizlik görevlisi pozisyonu için başvuru yapabilirsiniz. İlan numarası 00007699192'dir.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: 100 bulaşıkçı, 50 aşçı yardımcısı, 100 garson, 100 hastane hizmetlisi ve 100 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır. İlan numaraları sırasıyla 00007708164, 00007708175, 00007708189, 00007708415 ve 00007708432'dir.

Kayseri Şehir Hastanesi: 3 bulaşıkçı, 3 garson, 5 aşçı ve 5 aşçı yardımcısı alımı yapılacaktır. İlan numaraları sırasıyla 00007713181, 00007713241, 00007713315 ve 00007713327'dir.

Başvurular için ilan numaralarını kullanarak İşKur resmi internet sitesine başvuru yapabilirsiniz. Her pozisyonun başvuru numarası ilanların yanında belirtilmiştir. İlanlarda istenilen nitelikler ve başvuru tarihleri de ilgili ilanlarda yer almaktadır. İlgilendiğiniz pozisyonlara uygun şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Verilen ilanlara başvurmak için İŞKUR platformuna giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, "İş İlanları" bölümüne tıklamanız ve açılan sayfada aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşmanız gerekmektedir.