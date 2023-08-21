Şef Mehmet Yalçınkaya’dan gizli tarif geldi! Orman kebabını böyle yapan herkes parmaklarını yiyecek

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, "Esnaf" adlı tarif kitabında unutulmaya yüz tutmuş esnaf lokantalarının lezzetlerine yer veriyor. Yalçınkaya, son olarak esnaf lokantalarının favorisi orman kebabının tarifini paylaştı. İşte Mehmet Şef'ten orman kebabı tarifi...

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Esnaf adlı tarif kitabında esnaf lokantalarının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerine yer veriyor. Yalçınkaya, son olarak esnaf lokantalarının vazgeçilmezi orman kebabının tarifini verdi.

ORMAN KEBABI TARİFİ





Bu lezzetli tarifte, 500 gr kuşbaşı dana eti, mantar, bezelye ve patates kullanılıyor. Tarifin lezzetini artırmak için yağ seçiminin önemi üzerine duruluyor. Az yağlı ancak lezzetli bir yemek isteyenler için sadece 3 yemek kaşığı terayağının yeterli olduğu belirtiliyor. Şef Yalçınkaya'nın malzeme listesi ve tarif adımlarıyla orman kebabını evde yapmak oldukça kolay!



Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Esnaf adlı kitabı, geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olan esnaf lokantalarının lezzetlerini günümüze taşıyor. Tarif kitabında her hafta farklı bir lezzet deneyimi sunan Yalçınkaya, Posta Gazetesi okurları için özel tarifler hazırlıyor. Bu defa esnaf lokantası usulü orman kebabı tarifiyle damakları şenlendiriyor.

Esnaf lokantası usulü orman kebabı tarifi için gerekli malzemeler arasında 500 gr kuşbaşı dana eti, tereyağı, kuru soğan, havuç, un, su, kültür mantarı, patates, bezelye, tuz, karabiber ve kuru kekik bulunuyor. Tarif adımları ise şu şekilde:

Dana etini kuşbaşı doğrayın. Tencerede tereyağını eritip soğanları kavurun.

Etleri ve havuçları ekleyerek etler pişene kadar karıştırın. Unu ilave edin.

Su ve mantarları ekleyip tencerenin kapağını kapatın, bir saat kadar pişirin.

Yarım pişince patates ve bezelyeleri ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Patatesler pişince tencereyi ocaktan alıp kuru kekik serperek servis edin.

Mehmet Yalçınkaya'nın tarif kitabı, geleneksel lezzetlerin modern sunumlarla buluştuğu bir deneyim sunuyor. Esnaf lokantalarının tadını evde yaşamak isteyenler için harika bir kaynak olarak öne çıkıyor.