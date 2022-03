Savcılığa suç duyurusu ve şikayet işlemleri nelerdir, nasıl yapılır 2022?

Şahsınıza yönelik suç teşkil eden her olay için hukuki süreç başlatmak her bireyin en temel haklarından biridir. Bu hukuki sureci başlatmak için yapmanız ve bilmeniz gereken belli adımlar bulunmaktadır. Öncelikle yapmanız gereken il şey savcılığa başvurup suç duyurusunda bulunmaktır. Ancak savcılık dışında başvurabileceğiniz bazı makamlarda bulunmaktadır. Bu makamlar, polis, baro veya jandarma olabilir. Bu makamlara sözlü ya da yazılı olarak vuracağınız her başvuruda yazılı bir tutanak tutulacaktır. Eğer şu duyurusunda bulunacağınız olay şahsı değil, bir başkası adına yapılan suç duyuruları için de yine aynı yöntemleri izlemeniz gerekmektedir. Bu ihbar ve suç duyurularında sizin imzanızın bulunduğu resmi tutanaklar tutulmaktadır. Suç duyurusunda bulunurken izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar öncelikle tüm kurallara uygun bir şekilde dilekçe yazmalıdır. Bu dilekçeler ile bulunduğunuz il veya ilçenin adliyesine başvurarak dilekçenizi teslim etmelisiniz. Teslim edilen dilekçe kayıt altına alınarak tarafınıza soruşturma numarası verilir. Size verilen bu numarayı kaybetmemenizde fayda vardır. Tarafınıza verilen soruşturma numarası ile vermiş olduğunuz dilekçenin takibini yapabilirsiniz. Böylece dilekçenizin hangi mahkeme tarafından işleme alınacağından haberdar olursunuz. Şikayet dilekçesini yazarken dikkat etmeniz gereken ve içerisinde bulundurmanız gereken bazı temel bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler şu şekildedir;

Başvuruda bulunacağınız savcılığın adı

Şikayetçi tarafın ismi ve adresi

Şikayetçi olduğunuz kişi veya kişilerin isimleri ve adresleri

Olayın gerçekleştiği tarih gün-ay-yıl şeklinde belirtilmeli

Şikayetçi olduğunuz olayın kısa ve net bir şekilde anlatımı

Elinizde fotoğraf ve video tarzı bir delil bulunuyorsa bunu da eklemeniz gerekmektedir.

Suç Duyurusu İçin Avukat Gerekli Mi?

Savcılık makamına bulunacağınız suç duyurularında yanınızda bir avukatın bulunmasına gerek yoktur. Bu işlemi dilekçenizi yazarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemde yanınızda bir avukatın bulunup bulunmaması sizin tercihiniz ile alakalı bir durumdur. İsterseniz bu işlemi bir avukatla da gerçekleştirebilirsiniz. Bir avukat ile yapacağınız işlemler daha profesyonel sonuçlar doğurabileceği gibi sürecin ilerleyen dönemlerinde de daha sağlıklı bir yol izlemiş olursunuz. Avukat ile başvurmayacağınız durumlarda ise bir polis karakoluna giderek nasıl bir tutum sergilemeniz gerektiği konusunda da bilgi alabilirsiniz.

Savcılığa Suç Duyurusu Süresi Ne Kadardır?

Bu süre oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Türk Ceza Kanunu’nda bu süre 6 ay olarak belirtilmiştir. Yaşamış olduğunuz olay hakkında şikayetçi olmanız için ilk 6 ay içerisinde bu şikayeti gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 6 ay sonrasında yapılan şikayetler geçerli sayılmamaktadır. 6 ay sonrasında olay zaman aşımına uğrar ve hukuki süreç başlamaz. Şikayette bulunacağınız kurumlar sizin bu şikayetinizi Cumhuriyet Başsavcılığına iletmektedir. Fakat yurt dışında yaşanan ve Türkiye’yi ilgilendirildiğini düşündüğünüz olaylar için Türk başkonsolosluklarına ve elçiliklere başvurmanız gerekmektedir.

Savcılığa Suç Duyurusu Ücreti Ne Kadar?

Bu işlem için tarafınızdan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Talep edilen ücretler tamamen yasalara aykırı ve illegaldir. Kadınlara cinsel taciz veya tecavüz, çocuklara ise istismar konularında yapacağınız şikayetlerde ise Alo 183 sosyal hizmet danışmanı hattını kullanabilirsiniz. Bu işlem içinde aramalarınızdan bir ücret talep edilmez. Hattınızda bulunan dakika haklarından düşer.

Suç Duyurusu Nasıl Geri Alınır?

Şikayetinizi geri almanız mümkündür. Bu işlem için hukuki sürecin hangi zaman diliminde olduğu oldukça önemlidir. Eğer dava açılmadan bulunduğunuz ilin savcılığına giderek şikayetinizi geri almak istediğinizi belirtirseniz kolayca şikayetinizi geri çekmiş olursunuz. Fakat dava açılmış ve şikayetçi olduğunuz taraf ceza almışsa şikayeti geri çekmeniz bir anlam ifade etmeyecektir.

Savcılığa Suç Duyurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Suç duyurusunun ne zaman sonuçlanacağı hakkında kesin bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Bu süre 1 ay da 1 yıl da sürebilir. Dosyanıza sıranın gelmesi belli kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Dosyanın aciliyet durumu, adliyedeki suç duyuru oranındaki yoğunluğa göre bu süre değişiklik gösterebilmektedir. Dilekçeniz ile suç duyurusunda bulunduğunuz zaman tarafınıza verilen soruşturma numarası ile bu sürecin nasıl ilerlediğini takip edebilirsiniz. Belirli zaman aralıkları ile soruşturmanızın hangi süreçte olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Peki, Savcılığa Şikayet Edilen Kişiye Ne Olur?

Suç duyurusunda bulunan kişinin işlemlerini tamamlamasının ardından. Şikateçi olunan kişi veya kişilere çağrı kağıdı gider. Çağrı kağıdı giden kişiler emniyet müdürlüğüne giderek ilk ifadelerini verirler. Polis tarafından alınan bu ifadelerin ardından şikâyetçi olan kişi ve şikayet edilen kişi davanın başlamasını bekler. Bu bilgiler taraflara iletilmektedir.

Online Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Önceden intenet üzerinden şu duyurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar BİMER’i kullanmaktaydı. Fakat başbakanlık makamının kaldırılması ile bu süreçlerin tamamı CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) devredilmiştir. Bu sistemler sayesinde vatandaşlar 7/24 şikayetlerini iletebilmektedir. Böylece daha kolay ve hızlı sonuç almak amaçlanmıştır. Yapılan suç duyuruları yetkili kişiler tarafından incelenmekte ve ilgili kurumlara aktarılmaktadır. Oluşturulan online suç duyurularının süreçleri sizlere yetkililer tarafından iletilir. Vatandaşlar intenet üzerinden bulunacakları suç duyurularında CİMER’i kullanmaktadır.

CİMER Üzerinden Suç Duyurusunda Bulunmak

Öncelikle yapmanız gereken ilk şey Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin resmi intenet sitesine girmektir.

Gelen ekranda tarafınızdan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ad, soyad, T.C kimlik numarası, annenizin kızlık soyadı ve telefon numaranızdır. Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek sisteme bağlanabilirsiniz

Açılan ekranda aynı zamanda “E-devlet ile başvuru yapmak için tıklayınız” butonu bulunmaktadır. Bu seçeneği seçerek e-Devlet sistemini kullanarak bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Tarafınıza sistem tarafından bir onay kodu gönderilecektir. Bu onay kodunu sisteme girdikten sonra başvurunuzu düzenleyeceğiniz sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra sayfanın üst kısmında bulunan “ihbar” seçeneğini tıklayın.

Sonrasında ise sistemin istemiş olduğu bilgileri girerek “iler” butonuna tıklayın.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra cep telefonunuza bir başvuru sorgu numarası gelecektir. Bu sorgu numarası ile şikayetinizi takip edebilirsiniz

Bunların yanı sıra elinizde bir delil bulunuyorsa bunu şikayetinizi oluşturduğunuz ekranda bulunan dosya seç seçeneği ile sisteme yüklemeniz de mümkündür.

Eğer sizin şahsınıza yönelik bir suçu değil de bir başkasına yönelik işlenmiş bir suçu şikayet etmek istiyorsanız bunu BİMER üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda sistem size kişisel bilgilerinizi saklamak gibi bir seçenekte sunmaktadır. Bu seçeneği kullandığınız takdirde karşı taraf sizin kişisel bilgilerinize ulaşamaz. Yapmış olduğunuz şikayet ile ilgili gelişmeler size mail yolu ile iletilmektedir. Bu online başvuruların yanı sıra telefon görüşmesi ile de şikayette bulunmanız mümkündür. ALO 150 CİMER hattını kullanarak şikayet veya ihbarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. CİMER’i kullanarak gerçekleştirmiş olduğunuz suç duyurularında işlem süresi 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu’na göre 30, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre ise 15 iş günü olarak belirlenmiştir. Belirtilen süreç içerisinde tarafınıza herhangi bir dönüş yapılmadığı takdirde işleminizi yenileyebilir veya savcılık makamına başvuruda bulunabilirsiniz. CİMER resmi intenet sitesine https://www.cimer.gov.tr/ bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

E-devlet Üzerinden Savcılığa Suç Duyurusu Yapmak Mümkün Mü?

e-Devlet Kapısı’nı birçok resmi işlem sırasında kullanmaktayız. Tüm bilgilerimizin saklanmış olduğu e-Devlet suç duyurusunda bulunmak için bir hizmet sağlamamaktadır. Suç duyurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar savcılığa, polise, kaymakamlığa, jandarmaya, CİMER’e başvurabilir veya 150 numaralı çağrı hattını arayarak işlemini gerçekleştirebilir. e-Devlet Kapısı bu işlem için herhangi bir hizmet sağlayamamaktadır.

e-Devlet Kapısını kullanarak CİMER resmi intenet sitesine giriş yapmak mümkündür. Yukarıda belirtmiş olduğumuz yol dışında bir yol daha bulunmaktadır.

Öncelikli olarak e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Bu giriş sırasında sizlerden T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz istenmektedir. Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz en yakın PTT şubesine giderek bir şifre edinebilirsiniz.

Sisteme girişinizi sağladıktan sonra açılan ekranın üst kısmında bulunan arama çubuğuna “CİMER” yazın. Bu işlemi tamamladıktan sonra aşağıda açılan seçeneklerden “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi”ni seçin. Seçiminizi tamamladıktan sonra sistem otomatik olarak sizi ilgili sayfaya yönlendirecektir.

E-devlet sistemine giriş yapmak isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.trbu linki kullanarak siteye giriş sağlayabilir.

Hangi Eylemler İçin Suç Duyurusunda Bulunulabilir?

Tarafınıza veya bir başkasına yapılan her türlü hak ve özgürlük ihlaline giren davranış, tutum ve olay suç özelliği taşımaktadır. Suç kapsamına giren bazı durumlar şu şekildedir;

Hırsızlık

Tarafınıza yapılan hakaret, tehdit ve onur kırıcı durumlar

Cinsel taciz, istismar ve saldırı

İsteyerek yapılan yaralama olayları

Kişinin kaçırılması ve zorla tutulması

18 yaşını doldurmamış biri ile cinsel ilişki yaşanması

Özel hayatın ihlali

Özgürlüğün kısıtlanması ve kişinin hürriyetinin elinden alınması

Yalan beyan ve dolandırıcılık

İmzanın habersiz ve kötü emeller doğrultusunda kullanılması

İşlenen bir suça yardım ve yataklık edilmesi

Hakaret Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Bu suç tipi çağımızda oldukça sık işlenen bir suçtur. Kişinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik edilen her türlü kırıcı söylem hakaret kapsamına girmektedir. Yaşadığım sosyal medya çağında bu suç rahatlıkla işlenir. İnsanlar kendilerini daha özgür ve anonim hissederek düşüncesizce ve kırıcı söylemler içerisinde bulunabilir. Sosyal medyanın yanı sıra yüzünüze edilen her türlü hakaret sonrasında hukuki haklarınızı kullanabilir ve suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Bu suç duyurularını isterseniz bir dilekçe ile savcılık makamına isterseniz ise CİMER üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bulunmuş olduğunuz suç duyurularında elinizde bulunan delilleri de dosyaya ekleyebilirsiniz. Bu deliller işleminizin hızlı sonuç vermesi adına büyük bir önem taşımaktadır.

Dolandırıcılık Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Günümüzde birçok insan çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ile dolandırılmaktadır. Dolandırıcılar bazen o kadar profesyonel davranır ki inanamamak elde olmayabilir. Bu dolandırılmayı ne kadar erken fark ederseniz sizin için durum o kadar olumlu olacaktır. Dolandırıldığınızı anladığınız andan itibaren hukuki süreci başlatmalısınız. Bu tip durumlarda öncelikli olarak başvurmanız gereken kurum emniyet müdürlükleridir. Burada polis memurlarına durumu izah etmeli ve şikayetçi olmanız gerekir. Bunun yanı sıra savcılık makamına da başvuruda bulunabilirsiniz. Online yani CİMER üzerinden yapacağınız şikayetlerde yetkililer tarafından incelenip ilgili mercilere ulaştırılacaktır.

Tehdit İçin Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Yaşamış olduğunuz bir tartışma veya tartışmasız bir durumda tarafınıza yönelik yapılan tehdit konuşmaları da bir suç niteliğindedir. Almış olduğunuz tehditler sonucunda savcılığa başvuruda bulunabilirsiniz. Şikayetinizi belirten bir dilekçe ile emniyet, kaymakamlık, savcılık, jandarma gibi kurumlara başvurabilir veya CİMER üzerinden suç duyurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ALO 150 İHBAR hattını kullanarak da şikayet işlemini gerçekleştirmek mümkündür. Bu kurumlara başvurmanız durumunda tarafınıza süreç ile alakalı bilgilendirme yapılmaktadır. Tarafınıza verilen dosya numarası ile suç duyurunuzun geçmiş olduğu süreçleri takip edebilirsiniz. Elinizde tehdide dair bulunan kayıtları ve görüntüleri de dosyanıza eklemeniz sürecin hızlı ve sizin için olumlu ilerlemesinde katkı sağlayacaktır.

Suç Duyurusu Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Suç duyurunuz için yapılması gereken işlemleri yaptıktan sonra dosyanız savcılığa ulaşır. Savcılık dosyanızı inceler ve içerisinde bulunan bilgiler ışığında dosyanın takibe değer olup olmadığı hakkında karara varır. Takibe değer bulunan dosyalar için şikayetçi olan kişi ifadeye çağırılır. Sizin ifadeniz alındıktan sonra, şikayetçi olduğunuz kişi veya kişilerin de ifadeleri alınmak sureti ile savcılığa çağrılır. Bu ifadelerde asıl amaç olayın doğru olup olmadığını anlamaktır. Alınan ifadeler ve toplanan delillerde dava açmayı gerektiren bir durumun saptanması durumunda yetkili savcı davayı açar. Eğer toplanan deliller ve alınan ifadeler yeterli değilse savcı dosya hakkında takipsizlik kararı verir. Bu takipsizlik kararına şikayette bulunan kişinin itiraz etme hakkın bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması ile dosya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilir. Mahkeme itirazı kabul ederse dava yeniden açılır fakat mahkemenin itirazı reddetmesi halinde takipsizlik kararı devamlılık gösterir.

Savcılık Suç Duyurusu Takibi Nasıl ve Nereden Yapılır?

Yapmış olduğunuz suç duyurusunun sürecini öğrenmek için başvurmanız gereken yer, başvuruda bulunduğunuz kurumdur. Bu kuruma giderek suç duyurunuzun hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz. Şikayetinizi CİMER üzerinden gerçekleştirdiyseniz, suç duyurunuzun hangi süreçte olduğunu öğrenmek için yine CİMER resmi intenet sitesi üzerinden bilgi alabilirsiniz.

CİMER’i kullanarak suç duyurunuzun hangi aşamada olduğunu öğrenmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin resmi intenet sitesine girmeniz gerekmektedir.

Açılan sayfada “ Başvuru Sorgula” butonu bulunmaktadır. Bu sekmeye tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri sisteme girin ve telefonunuza gelecek olan onay kodunu bekleyin.

Tarafınıza gelen onay kodundan sonra, şikayetinizi oluşturduğunuz esnada size verilen dosya numarasını ilgili alana girin ve sorgulama işlemini gerçekleştirin.

CİMER resmi intenet sitesine girmek için https://www.cimer.gov.tr/ bu linki kullanabilirsiniz.

Hakkımda Suç Duyurusu Var mı? Nasıl Öğrenebilirim?

Şu an bulunan bir davanız varsa bu davanın dosya numarasını kullanarak takipte bulunmanız mümkündür. Fakat hakkınızda bir suç duyurusunda bulunması halinde sistem tarafından bunu öğrenmeniz mümkün değildir. Suç duyurularını öğrenebilmeniz için ilgili makamların sizleri bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu suç duyurusu hakkında bir davanın açılması durumunda e-Devlet Kapısı’nı kullanarak takip edebilir ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Hakkımda Suç Duyurusu Var! Ne Yapmalıyım?

Hakkınızda bulunulan suç duyuruları savcılık tarafından incelenmektedir. Gerekli görülen durumlarda savcılık ifadenize başvurur. İfadeye başvurmadan önce tarafınıza konu ile ilgili bilgilendirme metni gönderilir. Elinize ulaşan bu bilgilendirme metnini detaylı bir şekilde incelemeli ve avukatınıza başvurmanız sağlıklı olacaktır. İfade vermeye gittikten sonra, yetkili memurlar sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında sizleri bilgilendirecektir.