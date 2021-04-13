İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte merak edilenler internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 fırın çalışma saatleri soruları merak ediliyor.

13 Nisan 2021 Salı 02:47
Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Takip Et:

2021 Ramazan ayı pandemi nedeni ile farklı duygular ile başlarken ramazan ayı ile ilgili merak edilenler arasında sahur vaktinde fırınların açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. 13 Nisan 2021 ile birlikte ilk oruç tutulacakken sahurda fırınların durumu araştırılıyor.

Sahurda fırınlar açık olacak mı?

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Müslümanlar heyecanlandı. Pandemi nedeniyle ve özellikle yüksek vaka sayıları nedeniyle farklı bir ortamda oruç tutacak Müslümanlar araştırmalarına hız verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte meraklar giderilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığından Sahurda fırınlar ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte iftar vaktinde oluşacak sıcak ekmek ve ramazan pidesi sıralarına dikkat çekilirken fırınların; iftardan 1 saat öncesinde ekmek satışına son vereceği ve dükkanları kapatacağı belirtildi.

Özellikle ramazan ayında ramazan pidesi ve diğer ekmek çeşitlerine fahiş fiyat uygulayan işletme ve dükkanlara yapılacak denetimlerin arttırılarak vatandaşların mağdur edilmeyeceği açıklandı.

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 02:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çalışma SaatleriFırın2021Kapalı MıAçık MıFırınlarSahur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?

Popüler Haberler

Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Ramazan ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk gece namazı ve ibadetleri
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Sahurda hangi dualar okunur?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
PUBG Mobile bedava UC kodları
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Mavera ne demektir, anlamı nedir?
Kayserispor Antalyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri – Antalya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın fazileti ve faydaları
Gönül Dağı dizisi Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Güliz Aybay kimdir?
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Nisan 2021 tarihinde yatırılacak destekler
TV8 Erzurumspor Bağış gecesinde kaç tl bağış toplandı? Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?
Alya dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Survivor 2021 69. bölüm fragmanı izle 13 Nisan 2021 Salı
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.