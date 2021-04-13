Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri

2021 Ramazan ayı pandemi nedeni ile farklı duygular ile başlarken ramazan ayı ile ilgili merak edilenler arasında sahur vaktinde fırınların açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. 13 Nisan 2021 ile birlikte ilk oruç tutulacakken sahurda fırınların durumu araştırılıyor.

Sahurda fırınlar açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığından Sahurda fırınlar ile ilgili açıklama

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Müslümanlar heyecanlandı. Pandemi nedeniyle ve özellikle yüksek vaka sayıları nedeniyle farklı bir ortamda oruç tutacak Müslümanlar araştırmalarına hız verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte meraklar giderilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte iftar vaktinde oluşacak sıcak ekmek ve ramazan pidesi sıralarına dikkat çekilirken fırınların; iftardan 1 saat öncesinde ekmek satışına son vereceği ve dükkanları kapatacağı belirtildi.

Özellikle ramazan ayında ramazan pidesi ve diğer ekmek çeşitlerine fahiş fiyat uygulayan işletme ve dükkanlara yapılacak denetimlerin arttırılarak vatandaşların mağdur edilmeyeceği açıklandı.