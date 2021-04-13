Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri

2021 Ramazan ayı pandemi nedeni ile farklı duygular ile başlarken ramazan ayı ile ilgili merak edilenler arasında sahur vaktinde fırınların açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. 13 Nisan 2021 ile birlikte ilk oruç tutulacakken sahurda fırınların durumu araştırılıyor.
Sahurda fırınlar açık olacak mı?
İçişleri Bakanlığından Sahurda fırınlar ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte iftar vaktinde oluşacak sıcak ekmek ve ramazan pidesi sıralarına dikkat çekilirken fırınların; iftardan 1 saat öncesinde ekmek satışına son vereceği ve dükkanları kapatacağı belirtildi.
Özellikle ramazan ayında ramazan pidesi ve diğer ekmek çeşitlerine fahiş fiyat uygulayan işletme ve dükkanlara yapılacak denetimlerin arttırılarak vatandaşların mağdur edilmeyeceği açıklandı.