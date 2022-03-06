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Sahurda ezan okunurken ezan bitene kadar yemek yenir mi?

11 ayın sultanı ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşlarımız Ramazan’da sabah ezanı okunurken yemek yiyebilir mi, sabah ezanı okunurken su içilir mi, sahurda ne zamana kadar yemek yenilir sorusunun yanıtlarını arıyor.

06 Mart 2022 Pazar 22:19
Sahurda ezan okunurken ezan bitene kadar yemek yenir mi?
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Ramazan ayı yaklaşıyor.11 ayın sultanı ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruç tutarak Allah’a ibadet eder. Oruç ibadeti farz ibadetlerinden birisidir. Vatandaşlarımız Ramazan’da sabah ezan okunurken yemek yiyebilir miyim, sabah ezanı okunurken su içilir mi, sahurda ne zamana kadar yemek yenilir sorusunun yanıtlarını arıyor.

Ramazan ayında takvimde belirtilen imsak vakti, oruç başlama vaktidir. İmsak vakti gecenin sonu erdiğini gösterir. İmsak vaktinden sonra sabah namazı kılabilirsiniz. Ayrıca ramazan ayında imsak vaktinde ezan okunmaya başlar. Ezanın başlamasıyla birlikte yemeyi ve içmeyi bırakmak gerekiyor. Ancak ezan okunduğu sırada ağzınızda bir lokma bulunuyorsa veya şu bulunuyorsa bunların yutulmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu açıdan işinizi riske atmamak için saate uygun hareket ederseniz iyi olur.



Son Güncelleme: 06.03.2022 22:19
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RamazanSahur
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