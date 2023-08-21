Sadece 4 şarta uyana 35 bin TL garantili iş fırsatı! ASELSAN ve Türk Telekom’dan binlerce kişiye istihdam

TÜRK Telekom ve ASELSAN, 2023 yılında büyük ölçekli personel alımı planlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Toplamda 35 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen bu hamle, hem Türk Telekom'un hem de ASELSAN'ın insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda iş gücünün genişlemesi ve teknoloji sektöründeki büyüme trendini yansıtıyor.





ASELSAN, çeşitli pozisyonlarda personel alımları yapacak. Özellikle Elektrik Tasarım Mühendisi, C++ Yazılım Geliştirme Mühendisi, Engelli Personel Alımı İçin Genel Mühendislik, ve Proje Takip ve Raporlama Uzmanı gibi alanlarda uzmanlaşmış pozisyonlar için alımlar gerçekleştirecektir. Bu fırsatlar, hem deneyimli profesyonelleri hem de yeni mezunları içeren geniş bir aday kitlesine açık olacaktır. Elektrik, elektronik ve kontrol mühendisliği gibi alanlarda eğitim almış adaylar arasından seçimler gerçekleştirilecektir.

ASELSAN ayrıca, engelli adaylar için genel mühendislik kadrosunu da sunmaktadır. Başvuru yapacak adayların %40 engelli raporuna sahip olmaları ve Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu sayede, engelli bireyler de teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer yapma fırsatına sahip olabileceklerdir. ASELSAN, farklı yeteneklere sahip adayların katkılarını değerlendirmek ve çeşitliliği desteklemek amacıyla böyle bir fırsat sunmaktadır.



Türk Telekom ise memur pozisyonlarına odaklanarak alımlar yapacak. Deneyim şartının aranmadığı bu alımlar, ofiste veya uzaktan çalışma seçenekleri sunuyor. Erişim Teknikeri, Büro Memuru, Mağaza Satış Elemanı ve Mağaza Müdürü gibi çeşitli pozisyonlar için başvurular alınacak. Engelli personel alımı da bu alımların bir parçasını oluşturuyor. Başvuru yapacak adayların %40 engelli raporuna sahip olmaları gerekmektedir.

İş arayanlar, yüksek maaşlı iş fırsatlarına ulaşmak ve daha fazla bilgi edinmek için ilgili linkleri ziyaret edebilirler. Türk Telekom ve ASELSAN'ın 2023 personel alımı, hem istihdam alanında büyümeye katkı sağlayacak hem de iş arayanlar için önemli bir kariyer adımı olma potansiyeli taşıyor.