Sadakataşı Derneği Filistin’e 1 Milyon TL yardımda bulundu

Filistin’de yaşanan saldırılar devam ederken ‘‘Filistin’e Acil Yardım’’ çağrısıyla destek ulaştırmaya başladı. Sadakataşı deneği ilk olarak bölgede zarar gören ailelere yardım ederken diğer denekleri yardıma çağırdı. Toplum vicdanını sarsan Filistin saldırısına Müslüman ülkeler karşı koyarken birçok devlet ise katliama yardımda bulunuyor. Dünya gündemini sarsan katliamda çocuklar hedef olurken Filistin hala İsrail'in saldırısına maruz kalmaya devam ediyor. Bu anlamda ülkemizde bulunan Sadakataşı adlı denek Filistin halkını yalnız bırakmadı. 1 milyon TL destekte bulunan denek Filistin halkının yüzünü güldürdü.

Sadakataşı deneği, ilk olarak ailelere nakdi destek ve sıcak yemek dağıtımı yaparken ilerleyen süreçlerde ise Gazze ve Kudüs’e gıda, hijyen yardımları yapılacak. Yetim ve şehit ailelere maddi destek sağlanırken kira yardımı, ev tadilatı hastane ve okulların durumu düzeltilecek.





200’ün üstünde kişi hayatını kaybederken bin 300’den fazla kişi yaralandı. Filistin halkı İsrail ile savaşırken binlerce bina yıkıldı. İsrail vatandaşların su ve elektrik şebekelerini bilerek kullanıma kapatırken bölgeye acil desteğin ihtiyacı var.

İşgalci İsrail askerleri vatandaşları ceza evine koyarken Gazze’de atılan bombalar ile bilerek alt yapı tesisleri, tarım alanları, medya kuruluşları ve merkez bankaları hedef alınarak vuruldu.

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; Filistin halkı için yüzlerde kardeşimizin kaybedildiğini ve yaralandığını açıkladı. Denek olarak zor durumda kalan Filistin halkına yardım kampanyası başlattığını açıkladı. Özdal: “Önümüzdeki günlerde bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda 1 milyon TL’lik yardım ulaştıracağız. Kardeş Filistin halkının yaralarını sarmak için denek olarak var gücümüzle çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.





Sizde Filistin halkına destek olmak için FİLİSTİN yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL’lik katkıda bulunabilirsiniz.

Ayrıca deneğin resmi intenet sitesi adresi www.sadakatasi.org.tr online bağış yapabilir, 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak yetkililer ile görüşme sağlayabilirsiniz.