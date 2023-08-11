Saçını boyadı hemen öldü! Üniversite öğrencisinin sır dolu ölümü

Saç Boyama Sonucu Yaşanan Ölümcül Olay: Uyarılar

İzmir'de 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Demirbayraklı, evde saçlarını boyadıktan sonra yaşadığı fenalaşma sonucu hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Dermatoloji Uzmanı Türkan Güray, saç boyalarının alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini ve bu tür durumların ölümcül sonuçlara neden olabileceğini vurguladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencisi Deniz Demirbayraklı, saçını boyadığı sırada yaşadığı fenalaşma sonrasında komşularından yardım istedi. Bu olay, saç boyama ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini ve alerjik reaksiyonların hayati tehlikelere yol açabileceğini gözler önüne seriyor. İşte detaylar...





SAÇ BOYARKEN FENALAŞTI

Genç Kızın Evdeki Hüzünlü Sonu: Saç Boyası ve Ölüm Nedeni Araştırılıyor

İzmir'de yaşanan üzücü olay, eve giren genç kızın komşularının yardımıyla hastaneye götürülmesiyle başladı. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen genç kız, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ancak, kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucunda belli olacak. Bu acı haber Muğla'da yaşayan baba Sertan Demirbayraklı'yı büyük bir şok içinde bıraktı. İşte diğer ayrıntılar...





Olayın ardından, genç kızın kan ve doku örnekleri incelenecek. Ayrıca, Demirbayraklı'nın kullandığı saç boyasına da dikkat çekildi ve bu ürüne el konuldu. Saç boyası, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda titizlikle incelenecek. Ürünün içeriği ve alerjik reaksiyonlara neden olup olmadığı araştırılacak. Özellikle, saç boyasının içeriğinde zararlı maddeler olup olmadığı ve bu maddelerin genç kızın ölümüne neden olup olmadığı ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek.

Bu üzücü olay, saç boyalarının potansiyel risklerini ve alerjik reaksiyonların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Genç kızın hayatını kaybetmesi, günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekliliğini hatırlatıyor. Otopsi raporu ve saç boyasının içeriğinin analizi, genç kızın kaybının nedenini aydınlatmak ve benzer trajedilerin önüne geçmek adına önem taşıyor. Bu tür olaylar, günlük yaşamımızdaki rutin şeylerin dahi sağlık açısından taşıdığı riskleri anlamamız gerektiğini vurguluyor.





Kızının Ölümü ve Anıları: Saç Boyası ve Hayaller

Üzücü olayın ardından, baba Sertan Demirbayraklı, kızıyla ilgili duygularını paylaştı. Kızının kalp krizi sonucu veya saç boyası kaynaklı bir ölüm yaşamış olabileceğini düşündüğünü belirten baba, bu ihtimallerin otopsi sonucunda netlik kazanacağını ifade etti. Eğer saç boyası nedeniyle böyle bir kayıp yaşandıysa, başka genç kızların benzer trajedilere maruz kalmaması için hukuki yollara başvurmayı düşündüğünü dile getirdi. Kızının mevsimsel alerjisi olduğunu ve sürekli saç boyadığını belirten baba, bu tür bir durumla daha önce hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

Sertan Demirbayraklı, kızı Deniz ile aralarında sıradan bir baba-kız ilişkisinin ötesinde derin bir bağ olduğunu anlattı. Daha çok arkadaş gibi yakın ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "Evladımı değil, sırdaşımı kaybettim" dedi. Günlük hayatta sürekli iletişimde olduklarını, geleceğe yönelik büyük hayalleri ve idealleri bulunduğunu aktardı. Deniz'in uzay bilimleri konusundaki hedefleri ve Türkiye'nin bu alandaki başarısını yükseltme arzusuyla araştırma görevlisi olmayı planladığını anlattı.

Sertan Demirbayraklı, kızının sağlığa verdiği önemi vurguladı. Sigara dahi kullanmayan kızının sağlıklı yaşam biçimini benimsediğini, sigara içenlere karşı tepki gösterdiğini ve kendisinin de içmemesi için uyarılarda bulunduğunu paylaştı. Kızının erken yaşta hayata veda etmesinin, onunla birlikte gelecekte gerçekleşmesi planlanan anıların da sona erdiğini ifade etti.

Bu anlatımlar, Deniz'in yaşamı boyunca taşıdığı umutları, hayalleri ve babasıyla olan özel bağını yansıtıyor. Bu trajedinin ardından kızını anmak ve geleceğe dair hayallerini korumak, baba Sertan Demirbayraklı için anlamlı bir adım olarak öne çıkıyor.

Dermatoloji Uzmanı Uyarıyor: Saç Boyası ve Alerjik Tepkiler

Dermatoloji uzmanı Türkan Güray, saç boyasının içeriğinde bulunan parafenil diamin maddesinin, tip-4 hipersensivite adı verilen alerjik kontakt dermatite yol açabileceğini açıkladı. Bu madde, bağışıklık sisteminin alerjik tepkimesine yol açarak kızarıklık, şişlik gibi belirtilere neden olabilir. Ancak, daha ciddi vakalarda iskelet kaslarının yıkılması ve kan dolaşımına karışması sonucu böbrek yetmezliği ve ölüm gibi sonuçlarla sonuçlanan vakalar da mümkün olabilir.

Daha önce yurt dışında da saç boyası nedeniyle ölümler yaşandığını hatırlatan uzman, İngiltere'de ünlü bir markanın saç boyası yüzünden hayatını kaybeden iki çocuk annesi Julie Mccabe ve İskoçya'da saç boyası kullanımı sonrası aniden fenalaşıp hayatını kaybeden Tabatha McCourt vakalarına dikkat çekti. Parafenil diamin maddesine karşı alerjik reaksiyon gösteren bu bireylerin trajik ölümleri, saç boyasının içeriğindeki riskli maddelerin sağlık açısından ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Uzman, alerjik tepkilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor ve bu tür maddelerin içerdiği ürünlerin kullanımında özen gösterilmesini öneriyor.