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Saç nerelere satılır? Saç alan yerler neresi?

Son dönemlerin en popüler para kazanma araçları arasında saç satmak geliyor. Özellikle kadın vatandaşlarımız saç satarak para kazanmanın yollarını arıyor. Saç satarak ne kadar para kazanılır sorusunun yanıtları belli oldu. İzmir, Ankara, İstanbul saç alan kuaförler ve perukçular belli oldu.

18 Şubat 2022 Cuma 15:01
Saç nerelere satılır? Saç alan yerler neresi?
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Saç satarak para kazanma işlemi son dönemlerde oldukça popüler bir hale geldi. Son dönemlerin en popüler para kazanma araçları arasında saç satmak geliyor. Özellikle kadın vatandaşlarımız saç satarak para kazanmanın yollarını arıyor. Saç satarak ne kadar para kazanılır sorusunun yanıtları belli oldu. İzmir, Ankara, İstanbul saç alan kuaförler ve perukçular belli oldu.

Saçınızın durumuna, rengine, uzunluğuna ve boyuna göre santimetresine 2 TL ile 5 TL arasında değişen bir fiyat verilmektedir. Saç alan firmalar İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde firmalar platformlar kurarak saç almaktadırlar.

Saç Kalitesi

Saçlarınız eğer yeterince uzun bir hale gelmiş ise ve saçınızı satarak para kazanmak istiyorsanız bankalara gitmeye gerek yoktur. Saç satarak para kazanabilirsiniz. Saç alan yerler arasında perukçular ve kuaförler gelmektedir. Saçlarınızı satarak müşterilerin saçlarına peruk ya da kaynak yapmaktadırlar. Yaz aylarında düğünlerde gelinlerin en çok tercih ettikleri yöntemler arasında istedikleri saç rengini saçlarına kaynak yaptırmaktır. Bundan dolayı saçınızın durumuna göre kazancınız 2.500 TL olurken bazen de 300 TL olabilmektedir.

En Çok Para Eden Saçlar

Saçların kriterlerini satın alacak olan kişiler belirlemektedir. Santimetre başına 1 TL ya da 10 TL verilebilmektedir. Saçınızın kalitesi en önemli kriterdir. Saçın kimden alındığından ziyade saçın kalitesi önemlidir. Saçınızı iyi bir fiyata satmak isterseniz şu kriterlere uymanız gerekmektedir:

  • Saçınıza sakın boya yaptırmayın. Kuaförler boyalı saçları satın almaz çünkü boyalı saç ile kaynak yapılmaz.
  • Saçlar temiz ve hijyenik olmalıdır.
  • Saçlarınızı satmadan önce mutlaka iyi bir şampuan ya da saç kremi ile yıkamanız iyi olacaktır. Çünkü satışa çıkarılmadan önce temiz tutmalısınız.
  • Saç eğer sağlıklıysa fiyatı da ona göre artacaktır. Saçlarınızda kırıkların bulunmamasına dikkat ediniz.
  • Kızıl rengi en az bulunan renkler arasındadır. Sarı saçlar ise en çok tercih edilen saçlardır. Bundan dolayı bu iki renk en çok parayı kazandıracak olan renklerdir.

Saçlar Nasıl Satılır?

Saçlarınızı Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde satabilirsiniz. Ancak genellikle büyük şehirlerde rağbet oldukça fazladır. Uzun süre bakımını yaptığınız, temiz, uzun ve bakımlı saçlarınızı satmak istiyorsanız Türkiye’nin farklı bölgelerindeki perukçulara ya da kuaförlerle irtibat kurarak satış yapabilirsiniz. Ayrıca bazı firmalar da saç alımı yapmaktadır. Her sektörde olduğu gibi arıcılık sektöründe de sahtekarlıklar bulunabilmektedir. Sahte ilan verenlere dikkat etmeniz gerekmektedir. Sahte ilanlara karşı gerekli tedbirleri alarak saçınızı satışa hazır hale getirebilirsiniz.

Saç satışları son dönemlerde en çok moda olan işlerden birisidir. Ülke genelinde saçlarına iyi bakan kadınlar saçlarını satarak para kazanabilirler.



Son Güncelleme: 18.02.2022 15:01
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Anahtar Kelimeler:
SaçPeruk
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