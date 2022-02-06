Saç neden beyazlar? Beyaz saçlar bitkisel yöntemlerle nasıl siyah yapılır?

Saç beyazlaması her ne kadar yaşlandıkça ortaya çıkan bir durum olsa da bazı insanlarda yaştan bağımsız olarak da görülmektedir. Erken yaşta saçların beyazlamasına stres başta olmak üzere bir çok etken sebep olmaktadır. Bazı kişiler için sorun teşkil eden bu konunun yöntemi sıkça araştırılmaktadır.

Saç beyazlamasından rahatsız olan bireyler bu sorunun önüne geçebilmek için onlarca yol denemektedir. Lakin kimyasalları kullanmak yerine doğal yolları kullanmak çok daha sağlıklıdır. Tercih edilen doğal yolları sizler için haberimde paylaştık.

Saçlar neden beyazlar?

Saç beyazlamalarının bilimsel olarak açıklanan nedeni saç kökünde bulunan ve saça rengini veren melanin hücrelerinin ölmesidir. Melanin hücreleri öldüğü takdirde saçta beyazlama meydana gelir. Bu durum erken yaşta da görülebilir.

Yaşa bağlı olarak genelde 40 yaşından sonra görülen bu durum, stres, kaygı, genetik yatkınlık ve bazı hastalıklardan dolayı erken yaşta görülebilir.

Beyazları siyaha çevirmenin bitkisel yolları

Saçların erken yaşta beyazlamasına karşı en çok kullanılan yöntem saçları boyatmaktır. Lakin bunun yerine bitkisel yollardan da beyazlama sorunundan kurtulabilirsiniz. Kullanabileceğiniz bitkisel ürünler ise şunlardır;

Hindistan cevizi yağı

Badem yağı ve alma suyu

Soğan suyu

Patates

Çay – soğan – defne yaprağı karışımı

Çörek otu yağı

Köri bitkisi

Biberiye ve adaçayı

Hindistan cevizi yağı kullanımı

Beyaz saçların siyaha dönmesi için kullanılan yağlardan biri Hindistan cevizi yağıdır. Bu yağ saç sağlığı için çok önemlidir. Yağı bir miktar limon suyu ile karıştırarak saçınıza uyguladığınızda beyazlaması durur. Bunun yanı sıra saçlarınız parlak bir görünüme kavuşur.

Badem yağı ve alma suyu kullanımı

Saç bakımında önemli malzemelerden biri de badem yağıdır. Bu yağ alma suyu ile karıştırıldığında beyazlamayı durduran bir karışım ortaya çıkar. BU karışım saç derisine 15 dakika süresince masaj yaparak uygulanmalı ve ardından yıkanmalıdır.

Soğan suyu kullanımı

Soğan suyu, eski dönemlerden beri kullanılan ve saç beyazlamasını önleyen bir üründür. Soğan suyu sayesinde beyazlardan kurtulmak için 1 adet orta boy soğan, 6-7 diş sarımsak ezilmeli ve bir yumurta sarısı, çeyrek barsak sıvıyağ ile karıştırılmalıdır. Bu karışım saçlara iyice yedirilmeli ve bir saat beklenmelidir. Saçlar daha sonra yıkanmalıdır.

Patates kullanımı

Patates sayesinde beyazlayan saçlar eski rengine dönebilir. Bu işlem için 5-6 tane orta boy patatesin kabukları soyulur ve bir süre pişirilir. Kaynayan patatesler 10 dakika daha kısık ateşte bekletilir. Daha sonra elde edilen su saç diplerine uygulanır.

Çay-soğan-defne yaprağı kullanımı

Bu üç önemli bitkisel ürün ile beyaz saçlar eski rengine dönebilir. Karışım için öncelikle iki litre suyun içine iki çorba kaşığı çay, bir adet soğan, 3 tane defne yaprağı koyulmalı ve kaynatılmalıdır. Kaynatılan sudan süzülen karışım oda sıcaklığına gelince saç diplerine uygulanmalıdır.

Çörek otu yağı kullanımı

Bu yağ sayesinde saçlarınızın kısa sürede eski rengine kavuşur. Bunun için ise doğal bitkisel bir sabun ile saç yıkanmalıdır. Daha sonra çörek otu yağı ile saça masaj yapılmalıdır. Masajdan sonra saç havlu ile sarılmalı ve 15-20 dakika beklenerek tekrar doğal sabun ile durulanmalıdır.

Köri bitkisi kullanımı

Bu bitki sayesinde beyazlardan kurtulabilirsiniz. Öncelikle bitkinin doğal yapraklarını ezmelisiniz. Daha sonra ise saç diplerine uygulamalısınız.

Biberiye ve adaçayı kullanımı

Bu iki bitki saç beyazlamasını engelleyen en etkili bitkidir. BU karışımı hazırlamak için 2 bardak suya yarım fincan biberiye ve yarım fincan adaçayı koyulmalıdır. Daha sonra bu karışımdan çıkan su durulama suyu olarak kullanılmalıdır.