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Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü

Sabun nedir ve kimler tarafından ne zaman icat edilmiştir? Sabunun tarihi ile ilgili tüm merak edilen gelişmeleri yazımızda paylaştık. İşte Sabunun icat edilme öyküsü...

27 Ocak 2022 Perşembe 03:28
Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü
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Sabun ne zaman icat edilmiştir?

Kelt'ler ve eski Romalıların kullandığı ilk sabun, deniz kumuyla sabunlaştırılmış iç yağından üretilmişti. Roma'da, sabunun cilde faydalı olduğu biliniyordu. İncil'in Yunanca çevirmenlerinin bahseettiği "borit" ise gerçek bir sabun değil, bir çeşit alkalik tuzdu. VII. yüyılda, İslamiyetin başlarında, Araplar sabunlaştellırma tekniklerinde gelişme sağladılar. VIII yüzyılın başlarında ise, İtalya'ya özellikle Cenova'ya yayıldı. Riviera'nın küçük bir kenti olan Savone'de gelişti. IX. yüzyılda da Marsilya'daki stalar sabun üretimine başladılar. Kokulu sabunlar ilk olarak Rönesans döneminde ortaya çıktı. Daha sonra İngilizler de rekabete katıldı.


Son Güncelleme: 27.01.2022 03:28
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Sabunİcat
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