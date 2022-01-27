Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü

Sabun ne zaman icat edilmiştir?

Kelt'ler ve eski Romalıların kullandığı ilk sabun, deniz kumuyla sabunlaştırılmış iç yağından üretilmişti. Roma'da, sabunun cilde faydalı olduğu biliniyordu. İncil'in Yunanca çevirmenlerinin bahseettiği "borit" ise gerçek bir sabun değil, bir çeşit alkalik tuzdu. VII. yüyılda, İslamiyetin başlarında, Araplar sabunlaştellırma tekniklerinde gelişme sağladılar. VIII yüzyılın başlarında ise, İtalya'ya özellikle Cenova'ya yayıldı. Riviera'nın küçük bir kenti olan Savone'de gelişti. IX. yüzyılda da Marsilya'daki stalar sabun üretimine başladılar. Kokulu sabunlar ilk olarak Rönesans döneminde ortaya çıktı. Daha sonra İngilizler de rekabete katıldı.