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Rüzgarla başına 10 kiloluk taş düşen kadın hayatını kaybetti!

Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle pankart bağlanan 10 kilo ağırlığındaki taş yoldan geçen bir kadının başına düştü. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20 Ocak 2022 Perşembe 11:55
Rüzgarla başına 10 kiloluk taş düşen kadın hayatını kaybetti!
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Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar, bir kadının ölümüne neden oldu. İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda olay yerinden edinilen bilgilere göre asılan afişe bağlanılan yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki bir taş 2 katlı binanın çatısından aşağıya düştü. 

Hızla yere düşen taş, o sırada yolda yürüyen 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya’nın kafasına çarptı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ilk müdahale sonrası ağır yaralanan Nurhayat Altınkaya'yı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası bir kişinin ölümüne neden olan taş ile bir ucu elektrik direğine bağlanan pankart yerinden çıkarılarak polis tarafından emanete alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son Güncelleme: 20.01.2022 11:55
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Anahtar Kelimeler:
Mersin10 Kilo TaşPankart Asılı TaşNurhayat Altınkaya
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