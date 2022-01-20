Rüzgarla başına 10 kiloluk taş düşen kadın hayatını kaybetti!

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar, bir kadının ölümüne neden oldu. İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda olay yerinden edinilen bilgilere göre asılan afişe bağlanılan yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki bir taş 2 katlı binanın çatısından aşağıya düştü.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası bir kişinin ölümüne neden olan taş ile bir ucu elektrik direğine bağlanan pankart yerinden çıkarılarak polis tarafından emanete alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 20.01.2022 11:55