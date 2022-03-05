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Regl kanaması düzensiz olan kadınlar nasıl oruç tutmalıdır?

Bulûğ çağına ulaşmış her genç kız regl kanaması görür. Ancak birçok kadında regl her ay düzenli olurken bazılarında bu durum düzensiz bir şekilde yaşanılır. Ramazanın yaklaşmasıyla beraber düzensiz kanama gören kadınlar oruçlarını nasıl tutmaları gerektiğini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

05 Mart 2022 Cumartesi 11:10
Regl kanaması düzensiz olan kadınlar nasıl oruç tutmalıdır?
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Kadınlar belli bir yaşa geldiklerinde regl olmaya yani halk ağzıyla âdet olmaya başlarlar. Hormonlara göre kadınlar her ay kanamaya maruz kalır. Ancak bazı durumlarda regl kanamaları düzensiz bir şekilde olabilmektedir. Böylelikle kadınlar ömürlerinin belli bir sürecine kadar regl olmaya devam eder.

Dini yönden kadınlar regl kanamaları sürecinde temizlenene kadar ibadet edemez. Bu dönemlerde kadınlar namaz kılamaz, oruç tutamaz. Kadınlar namazlarını regl sonrası kaza etmezken, oruçlarını kaza olarak tutmaları gerekmektedir. Normal bir düzende regl olan kadınlar bir ayda en az 3, en fazla 10 gün regl olmaktadır. İki regl arası temiz kalınan süre ise en az 15, en fazla 28 gün sürmektedir. Regl döneminin bitmesinin ardından ise gusüllenerek tekrar ibadetlerine geri dönebilirler. Ancak düzensiz bir şekilde regl olan kadınlarda belirli tarihler bulunmamakla beraber bir ay regl kanaması görüp diğer ay görmeyebilmektedirler. Ancak regl kanaması 10 günden fazla süren kadınların regl dönemleri de düzensiz olarak sayılmakla beraber kadınlar gusüllenip oruç ve namaz gibi ibadetlerine devam edebilir. 



Son Güncelleme: 05.03.2022 11:10
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