Rapor parası nedir? Rapor parası alma şartları nelerdir?

Pek çok insan çalıştığı süre içerisinde farklı hastalıklar ve kazalar yaşama riski ile karşı karşıya gelebilir. Kişiler, yaşanabilecek bu iş kazaları ya da doğal yollarla yaşanan hastalıklarda rapor alarak izne ayrılma hakkına sahiptir. Çalışanlar rapor almaları halinde çalışamadıkları günlerin ücretini rapor parası olarak alabilmektedir.

Rapor parası almanın şartları nelerdir?

Rapor parası alabilmek için yaşanan hastalık nedeniyle hastaneye gidip sağlık raporu alınmalı ve bu rapor çalışılan kuruma teslim edilmelidir.

Kişilerin rapor parası alabilmek için iş kazası, meslek hastalığı, doğum ya da doğal yollarla hastalanması gerekmektedir. Ayrıca bu rahatsızlıklar sonucunda kişilerin iş göremeyeceği gidilen doktor tarafından onaylanmalıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin rapor parası alabilmesi için en az 90 günlük GSS prim borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir.

Serbest meslek sahibi kişilerin ise rapor parası alabilmeleri GSS prim borçlarının olmaması gerekmektedir.

Muhtar, çiftçi ve gelir mükellefi olan kişiler doğum izni aldıklarında rapor parası alabilmek için rapor alınan günden bir sene öncesine kadar 90 günlük GSS prim borcunun olmaması gerekmektedir.

Kimler rapor alabilir?

Kamu kurum kuruluşlarında veya özel sektörlerde çalışan kişiler

İş kazası

Doğum

Meslek hastalığı

Doğal yollarla yaşanan hastalıklar yaşaması durumunda hastaneden rapor alarak izin kullanabilirler.

Kişiler aldıkları izin sonrasında maaşlarında kesilme olmaması için rapor parası alma hakkına sahiptir. Alınan rapor sayesinde çalışanlar geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedir.