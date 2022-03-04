Ramazan'da oruçlu iken diş fırçalamak orucu bozar mı?

ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlıyor.tutacak vatandaşların, bazı haller hakkında kafalarında çeşitli sorular var. Merak edilen sorular arasında yer alan oruçlu iken diş fırçalanır mı? İşte merak edilen detaylar ve Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklamaları sizler için haberimizde veriyoruz.

Boğaza su kaçırmadan ağzı çalkalamak orucu bozmaz. Diş fırçalamak da orucu bozmaz. Suyun ya da macunun boğaza kaçması durumunda oruç bozulur. Bu ihtimale göre, imsak vaktinden önce ve iftardan sonra fırçalanması önerilir. Oruçluyken fırçalanacaksa macun olmadan yapılması önerilir.