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Ramazan'da oruçlu iken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç tutacakların kafasında bazı soru işaretleri kalıyor. Unutkanlık haline gelinen bazı haller için özellikle diş fırçalama konusu gibi siz değerli okuyucularımızı haberimizle bilgilendireceğiz. Buyurun haberimize.

04 Mart 2022 Cuma 13:16
Ramazan'da oruçlu iken diş fırçalamak orucu bozar mı?
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Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlıyor. Oruç tutacak vatandaşların, bazı haller hakkında kafalarında çeşitli sorular var. Merak edilen sorular arasında yer alan oruçlu iken diş fırçalanır mı? İşte merak edilen detaylar ve Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklamaları sizler için haberimizde veriyoruz.

Boğaza su kaçırmadan ağzı çalkalamak orucu bozmaz. Diş fırçalamak da orucu bozmaz. Suyun ya da macunun boğaza kaçması durumunda oruç bozulur. Bu ihtimale göre, imsak vaktinden önce ve iftardan sonra fırçalanması önerilir. Oruçluyken fırçalanacaksa macun olmadan yapılması önerilir. 



Son Güncelleme: 04.03.2022 13:16
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Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçDiş Fırçalamak
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