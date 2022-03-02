İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Ramazan’da anjiyo olmak orucu bozar mı?

Ramazan ayına yaklaşmamızla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar anjiyo olmanın orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Peki Ramazan’da anjiyo olmak orucu bozar mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

02 Mart 2022 Çarşamba 12:13
Ramazan’da anjiyo olmak orucu bozar mı?
Takip Et:

Ramazan ayına yaklaşmamızla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar anjiyo olmanın orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Halk arasında anjiyo olarak bilinen operasyon teşhis ve tedaviye yönelik bir uygulamadır. Vücut damarlarının görüntülenmesi olan Anjiyografi, damar içine damarların görünür hale gelmesine yarayan ve kontrast madde olarak tanımlanan ilaç verilerek anjiyogram ismi verilen filmler elde edilmektedir. Anjiyografi sayesinde organları besleyen damarlar görüntülenir bu sayede organlara ait tanı koydurucu bilgilere ulaşılır. Tedaviye yönelik kullanılan anjiyonun klasik yöntemi ise anjiyoplastidir. Bu uygulamam dar ya da tam tıkalı damarların balon veya stent denilen araçlarla açılması için yapılmaktadır. Ramazan’da anjiyografi veya anjiyoplasti operasyonlarında yemek ve içmek anlamı olmadığı için oruç bozulmaz. 



Son Güncelleme: 02.03.2022 12:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçAnjiyoOruç Bozmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merhem ya da krem sürmek orucu bozar mı?
Merhem ya da krem sürmek orucu bozar mı?
Biyopsi yaptırmak ya da idrar kanalının görüntülenmesi orucu bozar mı?
Biyopsi yaptırmak ya da idrar kanalının görüntülenmesi orucu bozar mı?
Oruçlu iken anestezi yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan ayında anestezi yaptırılır mı?
Oruçlu iken anestezi yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan ayında anestezi yaptırılır mı?
Ramazan’da adet geciktirici kullanılması uygun mu?
Ramazan’da adet geciktirici kullanılması uygun mu?
Kan vermek orucu bozar mı?
Kan vermek orucu bozar mı?
Kadınlar özel gününde oruç tutabilir mi?
Kadınlar özel gününde oruç tutabilir mi?

Popüler Haberler

Ramazan’da anjiyo olmak orucu bozar mı?
Merhem ya da krem sürmek orucu bozar mı?
Gürkan Baba kimdir, kaç yaşında, nereli?
Biyopsi yaptırmak ya da idrar kanalının görüntülenmesi orucu bozar mı?
Simge Doğanlar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Oruçlu iken anestezi yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan ayında anestezi yaptırılır mı?
Ramazan’da adet geciktirici kullanılması uygun mu?
Kan vermek orucu bozar mı?
Kadınlar özel gününde oruç tutabilir mi?
Oyuncu Ceyda Saltadal kimdir?
İslam dini ile diğer dinlerdeki Allah inancı farklılıkları nelerdir?
Çok tehlikeli olan (Sınıf-A) İş Güvenliği Uzmanı maaşı ne kadar?
Lavanta yağı ne işe yarar, Lavanta yağının saç sağlığı için önemi nedir?
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?
196sekiz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Şevket Süha Tezel kimdir? Şevket Süha Tezel kaç yaşında, nereli?
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
Halı saha açma maliyeti ne kadar? Devlet geri ödemesiz hibe desteği veriyor mu?
Türkiye dışındaki ülkeler Ramazan ayında orucu nereye göre açar?
Can Ayşecik(Ecem Kanun) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.