Ramazan’da anjiyo olmak orucu bozar mı?

ayına yaklaşmamızla birlikteibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarolmanın orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Halk arasında anjiyo olarak bilinen operasyon teşhis ve tedaviye yönelik bir uygulamadır. Vücut damarlarının görüntülenmesi olan Anjiyografi, damar içine damarların görünür hale gelmesine yarayan ve kontrast madde olarak tanımlanan ilaç verilerek anjiyogram ismi verilen filmler elde edilmektedir. Anjiyografi sayesinde organları besleyen damarlar görüntülenir bu sayede organlara ait tanı koydurucu bilgilere ulaşılır. Tedaviye yönelik kullanılan anjiyonun klasik yöntemi ise anjiyoplastidir. Bu uygulamam dar ya da tam tıkalı damarların balon veya stent denilen araçlarla açılması için yapılmaktadır. Ramazan’da anjiyografi veya anjiyoplasti operasyonlarında yemek ve içmek anlamı olmadığı için oruç bozulmaz.