Ramazan orucunun kazası ne zaman tutulur?

Ramazan ayında tutamadığınız ya da başlayıp da bozduğunuz oruçların kaza edilmesi gerekmektedir. Kuran-ı Kerim’de , “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” (Bakara, 2/184) diye aktarılmaktadır.Kaza oruçlarının ard arda tutulması ile ilgili bir bilgi yoktur. kaza oruçları çok geçmeden hemen tutulması daha uygun olacaktır. Kişi ne zaman öleceğini bilmediği için kaza oruçlarını aksatmadan tutması gerekmektedir.

, belirtilen günler dışında tutulmalıdır. Hz. Muhammed ,iki belirtilen sürede oruç tutulamayacağını bildirmiştir. Bu günler Ramazan Bayramın’ın birinci günü ve Kurban Bayramı’nda olduğu günlerdir.