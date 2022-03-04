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Ramazan orucunun kazası ne zaman tutulur?

Ramazan Ayı yaklaşmaktadır. İnsanlar oruç ve kaza orucu ile ilgili konuları merak etmektedir. Bazen insanlar ramazan orucunun bir kısmını tutamayabilirler. Tutamadıkları oruç için insanlar ne yapmalıdır? 28.03.2021 tarihli haberimizde ramazan orucunun kazası ile ilgili bilgileri sizler için derledik. İşte detaylar...

04 Mart 2022 Cuma 22:13
Ramazan orucunun kazası ne zaman tutulur?
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Ramazan ayında tutamadığınız ya da başlayıp da bozduğunuz oruçların kaza edilmesi gerekmektedir. Kuran-ı Kerim’de , “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” (Bakara, 2/184) diye aktarılmaktadır.Kaza oruçlarının ard arda tutulması ile ilgili bir bilgi yoktur. kaza oruçları çok geçmeden hemen tutulması daha uygun olacaktır. Kişi ne zaman öleceğini bilmediği için kaza oruçlarını aksatmadan tutması gerekmektedir.

Kaza orucu , belirtilen günler dışında tutulmalıdır. Hz. Muhammed ,iki belirtilen sürede oruç tutulamayacağını bildirmiştir. Bu günler Ramazan Bayramın’ın birinci günü ve Kurban Bayramı’nda olduğu günlerdir.



Son Güncelleme: 04.03.2022 22:13
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan OrucuKaza Orucu
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