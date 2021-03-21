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Ramazan Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ramazan Kolisi nasıl alınır?, İzmir, Ankara, İstanbul Ramazan destek paketi başvuru şartları

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için birçok yardım ve kuruluşlar yardımda bulunmaktadır. Ramazan destek paketinden kimler yararlanabilir? Başvuru için neler yapmamız gerekmektedir? Sizler için araştırdık detaylar haberimizde yer almaktadır.

21 Mart 2021 Pazar 22:50
Ramazan Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ramazan Kolisi nasıl alınır?, İzmir, Ankara, İstanbul Ramazan destek paketi başvuru şartları
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2021 yılı Ramazan Destek Paketi nasıl başvurulur?

Ramazan ayı demek yardımlaşma, bereket ayı demektir. İhtiyaç sahiplerine yardım edilmektedir. Ramazan ayı destek paketi ile belediye, kaymakamlık, valilik, vakıflar, sivil kuruluşları, denekler birçok ihtiyaç sahibi ailelere destek paket sunmaktadır. 

Ramazan ayı bu sene 13 Nisan 2021 tarihine denk gelmektedir. 12 Mayısıs 2021 tarihinde ise sona erecektir. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi insanlar sunulan paketten yararlanabileceklerdir. 

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar yaşadığı il ya da ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuru yapabilirler. Gelir düzeyi düşük ihtiyaç sahibi herkes Ramazan ayı destek paketinden yararlanabilirler. 



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:50
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Anahtar Kelimeler:
RamazanYardımDestekYardımlaşma
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