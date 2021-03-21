Ramazan Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ramazan Kolisi nasıl alınır?, İzmir, Ankara, İstanbul Ramazan destek paketi başvuru şartları

2021 yılı Ramazan Destek Paketi nasıl başvurulur?

Ramazan ayı demeklaşma, bereket ayı demektir. İhtiyaç sahiplerine yardım edilmektedir. Ramazan ayı destek paketi ile belediye, kaymakamlık, valilik, vakıflar, sivil kuruluşları, denekler birçok ihtiyaç sahibi ailelere destek paket sunmaktadır.

Ramazan ayı bu sene 13 Nisan 2021 tarihine denk gelmektedir. 12 Mayısıs 2021 tarihinde ise sona erecektir. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi insanlar sunulan paketten yararlanabileceklerdir.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar yaşadığı il ya da ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuru yapabilirler. Gelir düzeyi düşük ihtiyaç sahibi herkes Ramazan ayı destek paketinden yararlanabilirler.

