Ramazan ayında tutulan orucun hükmü ve hikmetleri nelerdir?

İslam dininin beş şartından birisi olan oruç tutmak imsak vaktinden başlayarak güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, sakınmak şeklinde yapılan ibadettir. Orucun hükmü ve hikmetleri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Orucun hükmü ve hikmetleri nelerdir?

Farz olan oruç: Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Adak ve kefaret orucu da farz oruçlardandır.

Haram olan oruç: Bayram ve teşrik günlerinde oruç tutmak haram kabul edilmektedir. Ayrıca nifaslı ve hayızlı olan kişilerin ve bir kişiyi ölümden kurtarabilecek kişinin oruç tutması da haram olan oruçtur.

Sünnet olan oruç: Mukayyet ve mutlak oruç sünnet olan oruçtur.

Mekruh olan oruç: Güç durumda olan hasta kimselerin oruç tutması mekruh kabul edilmektedir.

Caiz olan oruç: Seyahat eden kişilerin yanı yolcuların tuttuğu oruç caiz kabul edilmesidir. Yolcuların oruçlarını tutmamış olması caizdir.