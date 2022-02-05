Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?

Ramazan ayında Oruç tutan kişilerin günahları affedilir mi?

Ramazan ayı ve önemi, Müslümanlar için oldukça büyüktür. Bu ayda oruç tutmak kadar Kur-an’ı Kerim okumak, zikir ve tefekkür ile meşgul olmak, salavat getirmek de önem arz etmektedir.

Şu hadis bunun açık delilidir:

‘Beş vakit namaz, cuma namazı diğer cuma namazına kadar, Ramazan ayı diğer Ramazan ayına kadar büyük günahlardan kaçındığı zaman işlenen küçük günahlara kefarettir’

İçki içmek, kumar oynamak, zina etmek, hırsızlık yapmak, yalan ve gıybette bulunmak, namaz ibadetini yerine getirmemek gibi büyük günahlardan uzak durmak için ve kurtulmak için tövbe ve istiğfar edilmesi gerekmektedir.

