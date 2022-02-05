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Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?

Diğer aylardan daha hayırlı olan bir ay var ise bu Ramazan ayıdır. Ramazan ayında Müslümanlara oruç tutmak farz kılınmış ve bunun karşılığında sevap yazılması ve günahların bağışlanması uygun görülmüştür. Ramazan ayında oruç tutup, büyük günahlardan uzak durmalı, ibadetlere daha çok önem verilmelidir. Ramazan ayında günahların bağışlanıp bağışlanmayacağı ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:14
Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?
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Ramazan ayında Oruç tutan kişilerin günahları affedilir mi?

Ramazan ayı ve önemi, Müslümanlar için oldukça büyüktür. Bu ayda oruç tutmak kadar Kur-an’ı Kerim okumak, zikir ve tefekkür ile meşgul olmak, salavat getirmek de önem arz etmektedir. 

Şu hadis bunun açık delilidir: 

‘Beş vakit namaz, cuma namazı diğer cuma namazına kadar, Ramazan ayı diğer Ramazan ayına kadar büyük günahlardan kaçındığı zaman işlenen küçük günahlara kefarettir’ 

İçki içmek, kumar oynamak, zina etmek, hırsızlık yapmak, yalan ve gıybette bulunmak, namaz ibadetini yerine getirmemek gibi büyük günahlardan uzak durmak için ve kurtulmak için tövbe ve istiğfar edilmesi gerekmektedir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:14
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Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçIbadetGünah
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