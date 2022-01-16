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PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?

PTT üzerinden kargo bekleyen kişilerin gördüğü köy dağıtımına tabi bekleniyor yazısının ne anlama geldiği merak ediliyor. Kargo bekleyen kişiler kargo takibinde bu yazı ile karşılaşıyor. Bu yazının ne anlama geldiğini araştıran kişiler, PTT kargolarının ne zaman kendilerine geleceğini merak ediyor. PTT köy dağıtımına tabi bekliyor yazısı ne anlama gelmekte? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Ocak 2022 Pazar 23:15
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?
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PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne anlama gelmektedir?

Kargo bekleyen ve kargo takibinde köy dağıtımına tabi bekleniyor yazısını görenler bunun ne anlama geldiğini merak ediyor. PTT üzerinden  kargo bekleyen kişiler, göndericinin şehrinden çıkarak en yakın varış şubesine geliyor. Kargoların bu noktadan sonra dağıtıma çıkması bekleniyor. PTT kargonun her gün dağıtıma çıkmadığı bölgeler köy dağıtımı olarak adlandırılıyor. Belirlenen bu bölgelere her gün kargo dağıtımı yapılmıyor ve belirli günlerde kargolar dağıtıma çıkarılıyor. Öneğin Kastamonu/Hanönü ilçesine bağlı bulunan bir kişinin kargosu öncelikli olarak Hanönü merkeze geliyor. Daha sonra buraya bağlı olan köylere dağıtıma çıkarılıyor. Ancak kargo aynı gün içerisinde değil, belirli başka bir günde dağıtıma veriliyor. Kargo bekleyen kişiler bu belirlenen kargo dağıtım gününü beklemek zorunda kalıyor. 

PTT kargo köy dağıtım günleri ne zaman? 

Köy dağıtım günleri bölgelere göre farklılık göstermektedir. Köy dağıtımını yapan kargolar hafta içerisinde 1 veya 2 gün dağıtıma çıkıyor. Bulunulan bölgenin dağıtım gününü öğrenmek için kargonun bulunduğu şubeyi aranarak bilgi edinilebilir. Kargonun hangi şubede olduğunu öğrenmek için PTT kargo takip sayfasına girilerek en son bildirim olarak gözüken köy dağıtımına tabi bekleniyor kısmına bakılmalıdır. Bu kısımda hangi dağıtım merkezinde kargonuzun bulunduğu yazmaktadır. 


Son Güncelleme: 16.01.2022 23:15
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Anahtar Kelimeler:
PttKargo
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