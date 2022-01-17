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PTT kargom hangi şubede, en yakın PTT şubesi nerede?

En yakın PTT şubesinin nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim? PTT kargom hangi şubeye geldi? Bana en yakın PTT şubesi nerededir? gibi PTT hakkında pek çok merak edilen soruların yanıtları yazımızda...

17 Ocak 2022 Pazartesi 04:02
PTT kargom hangi şubede, en yakın PTT şubesi nerede?
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PTT Kargomun hangi şubede olduğunu nasıl öğrenebilirim?

PTT 170 senelik geçmişiyle Türkiye tarihinde önemli bir konuma sahiptir. Posta, Telefon, Telgraf anlamına gelen PTT, sıralı olarak posta, telefon ve telgrafın icadıyla bu hizmetleri bünyesine dahil etmiştir. Son olarak bünyesine kargo hizmetini de katan PTT, tüm hizmetlerini en uygun fiyata sunarak en fazla tercih edilen kargo şirketi olmayı sağlamıştır. Aynı zamanda PTT Başkanı Kenan Bozgeyik, 2019'da hizmetlerini büyeteceklerini ve drone ile kargo hizmeti vermeye başlayacaklarını ifade etti.

En yakın PTT şubesi nasıl öğrenilir?

Size en yakın PTT şubesini öğrenmek için PTT'nin sahip olduğu “En Yakın PTT” sitesini kullanabilirsiniz. Http://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ bağlantısından siteye giriş yapabilirsiniz. Ekranda yer alan seçeneklerden il ve ilçeyi seçtikten sonra, PTT şube konumunu yada PTT matic konumunu öğrenmek isteyip istemediğinizi belirlemeniz gerekir. En yakın PTT’nin konumunu ekranın sağ tarafında yer alan harita üzerinden öğrenebilirsiniz.Aynı zamanda siteden yol tarifi de alabilirsiniz.

PTT şubelerinden hangi işlemler yapılabilir?

PTT şubelerinden bir çok işlem yapılabilmektedir. Öncelikli olarak PTT şubelerinden kargonuzu gönderebilir, tüm mail alma ve gönderme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Para göndermek için PTT’nin havale ve posta çeki hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Tüm fatura ödeme işlemlerinizi PTT şubelerinden yapabilirsiniz. Fatura ödeme söz konusu olduğunda PTT şubeleri daha fazla kullanılmaktadır. Çünkü PTT bazı fatura işlemlerinden ücret talep etmez. Faturayı öderken aldığı ücretler diğer ödeme noktalarına göre daha düşük düzeydedir. Aynı zamanda PTT şubelerinden e-devlet şifresi de almak mümkündür. Şifrenizi unutursanız yada kaybederseniz tekrar PTT şubelerine gidip belli bir ücret karşılığında yeni şifreye sahip olabilirsiniz.


Son Güncelleme: 18.01.2022 12:43
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Anahtar Kelimeler:
PttKargo
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