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PTT kargo zimmet alındı ne demek?

PTT zimmet alındı mesajı yurt dışından gelen ürünlerde kişiye gönderilen bir mesajdır. Bu mesaj kargo takip ve kargo sorgulama sürecinde kişiye gönderilmektedir. Bu uyarıyı alan vatandaşlar ürünlerini teslim alıp alamayacağını araştırmaktadır. Peki PTT kargo zimmete para geçirme ifadesi nedir? PTT zimmet alındı ne anlama geliyor?

16 Ocak 2022 Pazar 08:23
PTT kargo zimmet alındı ne demek?
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PTT zimmet alındı mesajı,kargo takip ve kargo sorgulama sürecinde genellikle yurt dışından gelen ürünler için vatandaşların karşılaştığı bir mesajdır. 

PTT kargo zimmet alındıktan sonra ne olur?

PTT kargo zimmet alındı mesajı genellikle kişilerin karşılaştığı bir mesajdır. Ancak PTT zimmete para geçirme uyarısı çok az kişinin rastladığı bir mesajdır.Bu uyarıyı alan vatandaşlar PTT zimmete para geçirme ifadesinin ne olduğunu merak ediyor.

Bu mesaj sipariş edilen ürünün gümrükte veya UKIM’de kaldığı anlaşılmaktadır. Ürün dağıtılmadan önce zimmete geçirilebilir, bu kullanıcı için herhangi bir sorun oluşturmaz. Kısa sürede ürün kullanıcıya ulaşır.

PTT zimmet alındı ne demek?

PTT borç dekontu, ürünün gönderen firma, kargo şubesi veya distribütör tarafından zimmete geçirilmesi ve ürünün dağıtım için hazırlık aşamasındaki durumunu göstermektedir.

PTT kargo takip borçlanan uyarı ne demek?

PTT zimmete para geçirme uyarısı, kullanıcıların yüklerini takip ederken veya sorgularken karşılaştıkları bir uyarı mesajıdır. PTT yurt içi ve yurt dışı kargo hizmeti vermektedir. Bu sebeple borç dekontu mektubu genellikle yurt dışından veya yurt dışından gönderilen kargolar için yazılmaktadır.

Yurt dışından gelen ürünlerin geliş süresinin daha uzun sürmesi nedeni ile sık sık sorgulanmaktadır. Bazı durumlarda ürün ülkeye gelse bile ürünün kişilere ulaşması zaman alabilir. Bu gibi durumlarda takip numarası ile ürünün durumu kontrol edilir.

Ürününüz Türkiye’ye geldiyse ve size teslim edilmediyse ürününüz UKIM’de görünür. Bu durumda “zimmete para geçirme” uyarısını alabilirsiniz.

Zimmetli kargo teslim edildi mi?

Genellikle pek karşılaşılmayan “zimmete para geçirme” mesajını alan kişiler endişe duyuyor. Yurt dışından gelen ürünlerde kişiler, ürünlerinin gümrüğe takılması, iptal edilmesi veya teslim edilmemesinden dolayı korku duyuyor. 

PTT’nin zimmete para geçirme uyarısı, ürünün artık zimmete geçirildiğini göstermektedir. Bu uyarıyı alan kişiler başlangıçta korksa da bu uyarı herhangi bir sorun teşkil etmez. Sipariş edilen ürün en geç 1-2 gün içerisinde distribütör firmaya teslim edilir ve ürün sahibine teslim edilir.

Gümrük ücret belirleme

PTT gümrük ücretini kargoyu sorguladığınız sayfada görebilirsiniz. Satın alınan ürünlerin gümrük vergileri önceden görülmemektedir. Ürünün gümrük ücreti sadece gümrükte belirlenmektedir. Bu işlemin ardından “PTT zimmete geçirildi” uyarısı ile ürünün dağıtımı için hazırlık aşaması başlar.

Ürün takip sayfasında “torba kapalı” ibaresi göründüğünde, ürünün gümrükleme ücreti size bildirilecektir.

Yurt dışından sipariş edilen ürünün fiyatı dışında yurt dışından ülkemize geçerken belirlenen ücret, gümrük ücretidir. Ürünü getiren PTT şubesine ekranda gösterilen ücreti ödeyebilirsiniz.

Gümrük ücretlerine herhangi bir itiraz kabul edilmemektedir. Gümrük ücretini ödenmezse ürünü alamazsınız.


Son Güncelleme: 16.01.2022 08:23
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