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PTT Kargo müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?

Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan PTT Kargo, çeşitli hizmetleriyle çok sevilmektedir. PTT Kargo ile ilgili bir sorun yaşadığınızda müşteri temsilcisine bağlanmanız artık çok kolay! PTT Kargo müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır? sorusunun yanıtı haberimizde...

16 Ocak 2022 Pazar 12:07
PTT Kargo müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
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PTT Kargo müşteri hizmetlerine bağlanma

Birçok kullanıcı firmanın iletişim numarasını arandığında ilk olarak müşteri temsilcisine bağlanmak istenir. Bazı firmalar müşterilerine bu hizmeti kaliteli olarak sunmaz. Firmalar sesli yanıt sistemi ile bütün işlemlerin gerçekleşmesini ister. PTT Kargo müşteri hizmetlerine bağlanmak için 444 1 788 aranmalıdır. Ardından sırayla 2-1-1 tuşlarına tıklayıp müşteri hizmetlerine direkt olarak bağlanmanız mümkündür.

PTT Kargo ücreti

PTT Kargo, diğer firmalara göre daha hesaplıdır. Fakat fiyatının uygun olmasına ek olarak hizmet biraz yavaştır. Bu nedenle acil kargo talep eden kişiler başka firmaları tercih etmelidir.


Son Güncelleme: 16.01.2022 12:07
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Anahtar Kelimeler:
PttKargoMüşteri Hizmetleri
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