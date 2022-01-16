PTT Kargo müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?

PTT Kargo müşteri hizmetlerine bağlanma

PTT Kargo ücreti

Birçok kullanıcı firmanın iletişim numarasını arandığında ilk olarak müşteri temsilcisine bağlanmak istenir. Bazı firmalar müşterilerine bu hizmeti kaliteli olarak sunmaz. Firmalar sesli yanıt sistemi ile bütün işlemlerin gerçekleşmesini ister. PTT Kargo müşteri hizmetlerine bağlanmak için 444 1 788 aranmalıdır. Ardından sırayla 2-1-1 tuşlarına tıklayıp müşteri hizmetlerine direkt olarak bağlanmanız mümkündür.

PTT Kargo, diğer firmalara göre daha hesaplıdır. Fakat fiyatının uygun olmasına ek olarak hizmet biraz yavaştır. Bu nedenle acil kargo talep eden kişiler başka firmaları tercih etmelidir.