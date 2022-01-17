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PTT Kargo ile yurt dışına kargo gönderilir mi?

Yurt dışına kargo göndermek isteyen vatandaşlar, kargo şirketleri ve maliyetleri hakkında araştırma yapıyor. PTT Kargo ile yurt dışına kargo gönderilir mi? sorusuna yanıt arayan okurlarımız için ayrıntılı bilgiye haberimizde yer verdik.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:20
PTT Kargo ile yurt dışına kargo gönderilir mi?
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Türkiye’de yurt içi kargo dağıtımı yapıldığı gibi yurt dışına da kargo gönderimi yapılmaktadır. Kargo şirketlerinden biri olan PTT Kargo ile dünyanın her yerine kargolarınızı gönderebilirsiniz. PTT Kargo, diğer firmalara nazaran daha düşük maliyetli nakliye hizmeti sunmaktadır.

PTT Kargo yurt dışına gönderim yapıyor mu?

PTT Kargo, dünyanın her yerine kargo gönderimi yapmaktadır. Düşük maliyetli nakliye hizmeti veren bu firma ile müşteri talebine göre hava, kara ya da deniz yolu gönderimi yapılmaktadır. Gönderilen kargo, alıcıya teslim edilene kadar ki tüm süreç elektronik sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

PTT Kargo takibi nasıl yapılır?

Yurt içi ve yurt dışı kargo hizmeti sunan PTT Kargo’nun intenet sitesine girerek gönderdiğiniz kargoyu takip edebilirsiniz. Sistem üzerinden kargonuzun nerede olduğu, ne durumda olduğu ve alıcı bilgilerine ait bilgileri bulabilirsiniz.

Kargonuzu takip etmek için http://gonderitakip.ptt.gov.tr adresine girmeniz yeterlidir. Sisteme kargonuzun barkod numarasıyla giriş yapabilirsiniz. Kargo takibi yalnızca barkod numarasıyla yapılmaktadır, ad soyad ile sorgulama yapılamıyor.


Son Güncelleme: 17.01.2022 00:20
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Anahtar Kelimeler:
PTT KargoYurt Dışı Kargo
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