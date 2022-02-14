Philips çağrı merkezi numaraları nelerdir?

Çoğu markanın çağrı merkezine ulaşmak kolay olmuyor. Bu markalardan biri de Philips’tir. Philips’in çağrı merkezine bağlanmak bazen uzun sürebilmektedir. Müşteri temsilcileri hatlardaki yoğunluğa göre müşterilere dönüş yapmaktadır.

Philips Televizyon Müşteri Hizmetleri: 0 850 222 44 66

Philips Ev Aletleri, Kişisel Bakım ve Philips Avent Anne – Bebek Ürünleri Müşteri Hizmetleri: 0 850 222 7 445

Philips Faks Makinesi ve Cep Telefonu Müşteri Hizmetleri: 0 216 444 4 832

Philips Monitör ve Bilgi Ekranı Müşteri Hizmetleri: 0 212 444 4 832

Philips Aydınlatma Hizmetleri: 0 850 390 1 922

Philips Medikal Sistem Müşteri Hizmetleri: 444 0 637

Philips Ses ve Görüntü Sistemleri Müşteri Hizmetleri: 0 850 220 99 69

Müşteriler genellikle, ürün iadesi,ürün garanti sürecinde ise tamiriyle alakalı konularla ilgili müşteri temsilcilerine ulaşmaya çalışıyor. Philips mağazasının çağrı merkezi numaları şu şekildedir;

Bu telefonlardan iletişim kuramazsanız aşağıdaki linkten de şikayetinizle ilgili bilgiler alabilirsiniz.

https://www.philips.com.tr/c-w/support-home/support-contact-page.html