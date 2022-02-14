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Philips çağrı merkezi numaraları nelerdir?

İnsanlar ürünlerinde sıkıntı olduğu zaman ilgili markanın çağrı merkezine ulaşmaya çalışmaktadır. Bu markalardan biri olan Philips, Türkiye merkezli çağrı merkezleri bulunmaktadır. İnsanlar Philips'in çağrı merkezi numaralarını merak etmektedir. Philips'in çağrı merkezi numaraları nedir? İşte Philips çağrı merkezi numaraları....

14 Şubat 2022 Pazartesi 03:18
Philips çağrı merkezi numaraları nelerdir?
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Çoğu markanın çağrı merkezine ulaşmak kolay olmuyor. Bu markalardan biri de Philips’tir. Philips’in çağrı merkezine bağlanmak bazen uzun sürebilmektedir. Müşteri temsilcileri hatlardaki yoğunluğa göre müşterilere dönüş yapmaktadır.

Müşteriler genellikle, ürün iadesi,ürün garanti sürecinde ise tamiriyle alakalı konularla ilgili müşteri temsilcilerine ulaşmaya çalışıyor. Philips mağazasının çağrı merkezi numaları şu şekildedir;

  • Philips Televizyon Müşteri Hizmetleri: 0 850 222 44 66
  • Philips Ev Aletleri, Kişisel Bakım ve Philips Avent Anne – Bebek Ürünleri Müşteri Hizmetleri: 0 850 222 7 445
  • Philips Faks Makinesi ve Cep Telefonu Müşteri Hizmetleri: 0 216 444 4 832
  • Philips Monitör ve Bilgi Ekranı Müşteri Hizmetleri: 0 212 444 4 832
  • Philips Aydınlatma Hizmetleri: 0 850 390 1 922
  • Philips Medikal Sistem Müşteri Hizmetleri: 444 0 637
  • Philips Ses ve Görüntü Sistemleri Müşteri Hizmetleri: 0 850 220 99 69

 

 

Bu telefonlardan iletişim kuramazsanız aşağıdaki linkten de şikayetinizle ilgili bilgiler alabilirsiniz.

 

https://www.philips.com.tr/c-w/support-home/support-contact-page.html

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2022 03:18
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Anahtar Kelimeler:
Philips TürkiyePhilips çağrı Merkezi Numarası
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