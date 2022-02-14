Philips çağrı merkezi numaraları nelerdir?

Çoğu markanın çağrı merkezine ulaşmak kolay olmuyor. Bu markalardan biri de Philips’tir. Philips’in çağrı merkezine bağlanmak bazen uzun sürebilmektedir. Müşteri temsilcileri hatlardaki yoğunluğa göre müşterilere dönüş yapmaktadır.
- Philips Televizyon Müşteri Hizmetleri: 0 850 222 44 66
- Philips Ev Aletleri, Kişisel Bakım ve Philips Avent Anne – Bebek Ürünleri Müşteri Hizmetleri: 0 850 222 7 445
- Philips Faks Makinesi ve Cep Telefonu Müşteri Hizmetleri: 0 216 444 4 832
- Philips Monitör ve Bilgi Ekranı Müşteri Hizmetleri: 0 212 444 4 832
- Philips Aydınlatma Hizmetleri: 0 850 390 1 922
- Philips Medikal Sistem Müşteri Hizmetleri: 444 0 637
- Philips Ses ve Görüntü Sistemleri Müşteri Hizmetleri: 0 850 220 99 69
Bu telefonlardan iletişim kuramazsanız aşağıdaki linkten de şikayetinizle ilgili bilgiler alabilirsiniz.
https://www.philips.com.tr/c-w/support-home/support-contact-page.html
Son Güncelleme: 14.02.2022 03:18