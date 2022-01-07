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Peşinatsız senetle araç satışı yapan yerler nereleridir ?Senetle araba almak !

Birçok finans şirketi, sözleşmeyi ödemeden vadesinde araba almak isteyenlere yardımcı oluyor. Kefilsiz ya da banka kredisi olmadan araç almanızı sağlayan bu firmaların şartları ve gereksinimleri de farklıdır. Haberimizde “Senetle araba nasıl alınır” sorusuna detaylı bir cevap bulabilirsiniz.

07 Ocak 2022 Cuma 14:07
Peşinatsız senetle araç satışı yapan yerler nereleridir ?Senetle araba almak !
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"Faizsiz taşıt kredisi nereden alınır?" Banka finansmanı olmadan faizsiz araç senedi veren bir yerde istediğiniz marka ve modelden araç alabilirsiniz. Kredi kullanmadan taksitle araç almak için birkaç yıldır kendini kanıtlamış en iyi koşullara sahip firmaları tercih edebilirsiniz.

Peşinatsız senetle araba veren yerler nereler?

Peşinatsız ve banka kredisiz senet ile araç alınabilecek yerler şöyle:

  1. Otosor
  2. Sungurlu Otomotiv
  3. Eminoto
  4. Wowwo
  5. Otovadeli
  6. Birarabam
  7. Fuzuloto
  8. Katılımevim
  9. İktisatevim

Peşinatsız senetle araba nasıl alınır?

Ön ödemeli bir araba satın almak için, hediye araba satış sistemini oluşturan acenteyle iletişime geçin. Banka kredisi olmadan senetle faaliyet gösteren bu kuruluşlar sayesinde dilediğiniz araca sahip olabilirsiniz.

Peşinatsız senetle araba veren yerler 2021

Banka kredisi kullanmaya gerek kalmadan peşinatsız senet ile araba veren yerler şu şekildedir:

1.Otosor

Otosor’dan bir arabayı sertifika ile sözleşme ücreti ödemeden satın alabilirsiniz. Ana web sitesinde otomobil bayilerinin 48 ay boyunca sözleşmesiz olarak sunduğu araçları görüntüleyebilirsiniz. Araç sahiplerinin farklı segmentlerdeki araçları şu şekilde gruplandırılmıştır:

  • Sedan
  • Hatchback
  • SUV
  • Station Wagon
  • Coupe
  • Kombi
  • MPV
  • Pick-Up

Böylece araç arama motoru sağlayan Otosor, bütçenize ve özelliklerine en uygun aracı bulmanızı sağlar.

Otosor, aracın satışı için kefil istemiyor. Senet satışı yapan firmanın intenet sitesinde istediğiniz arabayı kolayca bulabilirsiniz.

Otosor Web Adresi

2.Sungurlu Otomotiv

Sun Guru Otomotiv ile kimlik kartı ile araba satın alabilirsiniz. İkinci el araç satıcısı Sungurlu Otomotiv ön ödemeli kartsız senet veriyor. Dilerseniz banka kredisi ile de araç kullanabilirsiniz. Bu alanda yaklaşık 30 yıllık tecrübeye sahip olan şirket, çeşitli üretici ve markalara ait geniş bir araç yelpazesine sahiptir.

İşte senet ve hızlı banka kredisi gibi hizmetler sunan onaylı bankalardan bazıları:

  • Koç Finans
  • Türkiye Finans
  • Aktif Bank
  • Yapı Kredi
  • Şekerbank
  • TEB
  • ALJ Finans

3.Eminoto

Eminoto'ya kayıtlı bir araca sahip olabilirsiniz. Şirket, kurulduğu dönemde senetle ev satan senetli araba alıp satmak için harekete geçti.

Şirket üç tür finansman sunmaktadır:

  1. Taksitli araç finansmanı
  2. 2.el araç satışı
  3. Sıfır Kilometre araç finansmanı
  4. Takas ile araç satışı

Bu araba satışlarından kendinize en uygun arabayı seçerek araba sahibi olabilirsiniz. Kayıtlı araç satışı ile ilgili daha fazla bilgi için Eminevim şubenizi ziyaret edebilir veya 444 3646 numaralı telefondan Şirket Yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz.

EminOto Web Adresi

4.Wowwo

Wowwo, kayıtlı bir araba satın alabileceğiniz yerlerden biridir. Wowwo, hemen hemen her marka ve modelde araç sunan Türkiye'nin en büyük araç filolarından biridir.

Firmanın satışını yaptığı markalar şunlardır:

  1. Alfa Romeo
  2. Audi
  3. BMW
  4. Bentley
  5. Cadillac
  6. Chevrolet
  7. Chrysler
  8. Citroën
  9. DFM
  10. DS Automobiles
  11. Dacia
  12. Daihatsu
  13. Dodge
  14. Ferrari
  15. Fiat
  16. Ford
  17. Geely
  18. Honda
  19. Hyundai
  20. Infiniti
  21. Isuzu
  22. Iveco
  23. Jaguar
  24. Jeep
  25. Kia
  26. Lada
  27. Land Rover
  28. Lincoln
  29. Maserati
  30. Mazda
  31. Mercedes – Benz
  32. Mini
  33. Mitsubishi
  34. Nissan
  35. Opel
  36. Peugeot
  37. Porsche
  38. Proton
  39. Renault
  40. Rover
  41. Seat
  42. Skoda
  43. Smart
  44. Ssangyong
  45. Subaru
  46. Suzuki
  47. Tata
  48. Tofaş
  49. Toyota
  50. Volkswagen
  51. Volvo
  52. Lamborghini
  53. Aston Martin
  54. Lexus
  55. Pontiac
  56. Hummer
  57. Rolls-Royce
  58. MAN
  59. Oldsmobile
  60. Cupra

Wowwo, sattığı araçlar için bir yıl garanti veriyor. Sıfırını peşin, kalanını 24 ay içinde öderseniz araç sahibi olabilirsiniz.

Wowwo Web Sitesi

5.Otovadeli

Otovadeli üzerinden aracın sahibi olabilirsiniz. Birden fazla marka altında hizmet veren firmalar, sıfır peşinat ve 36 ay vade ile banka kredisiz araç sahibi olabiliyor. Filoda hemen hemen tüm marka ve modellerde araçlar bulunmaktadır.

Firma 3 türde araç satışı yapmaktadır:

  1. Otomobil
  2. Arazi, SUV, Pick-Up
  3. Ticari Araç

Otovadeli Web Sitesi

6.Birarabam

Kendi arabanızla da araba satın alabilirsiniz. Şirket, Birevim'in otomotiv satış bölümüdür ve mikro ödemeler ve uzun vadeli ticaret ilkeleriyle faaliyet göstermektedir. Özellikle alt ve orta gelir grubuna hitap eden bir firma olarak her marka ve modelde araca sahip olabilirsiniz.

Formu şirketin resmi web sitesinde doldurup gönderin, şirketin bir çalışanı sizinle telefonla iletişime geçecektir. Dilerseniz Birevim temsilciniz ile iletişime geçebilir veya 444 2353 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

7.Fuzuloto

Senetli araçların alınabileceği yerlerden biridir. Fuzulevim iştiraki olarak hareket eden bir şirket, senet veya banka kredisi olmadan araç satın alma imkanı sunmaktadır.

Şirket, araç alımı için geniş bir model yelpazesine sahiptir:

  1. Kontenjanlı Erken Teslim Modeli
  2. Çekilişli Vade Ortası Modeli
  3. Çekilişsiz Model

Fuzulevim şubesindeki firma yetkilisi ile görüşebilir veya 444 6313 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

8.Katılımevim

Katılımevim'de araç sahibi olabilirsiniz. Hatta şirket, senetle ev ve faizsiz araba ve kredi sistemi kurdu.

Araç sahibi olmak isteyenler için firma iki tip sistem sunuyor:

  1. Çekilişli Plan
  2. Kişiye Özel Plan

Ödeme planları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şirketin resmi web sitesindeki formu doldurun. 444 11 00 numaralı telefonu arayarak veya Katılımevim şubesini ziyaret ederek firma yetkilisi ile görüşebilirsiniz.

9.İktisatevim

Senetleri İktisatevimden satın alabilirsiniz. İktisatevim her firma gibi kredisiz ev almak için kurulmuş bir firmadır. İktisatevim aynı sistemi araba alımlarında da uyguluyor.

Şirketin iki sistemi var:

  1. Sıra Tespit Sistemi
  2. Bireysel İktisat

Kefilsiz, kredisiz nasıl araba alabilirim?

Kefilsiz ve kredisiz araç almak için yukarıdaki firma ile iletişime geçiniz. İhtiyaçlarınıza en uygun şirket. Banka kredisi olmadan araç sahibi olmaya çalışan binlerce kişiye yardımcı olan bu firmalar aracılığıyla siz de araç satın alabilirsiniz. Ön ödeme durumu, son kullanma seçenekleri ve ödeme planları şirketten şirkete değişir.


Son Güncelleme: 07.01.2022 14:07
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SenetArabaAraçKrediFirma
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