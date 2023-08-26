Pegasus bu kadrolara personel alımını başlatıyor! Asgari ücretin 3 katı maaş detayı

Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Pegasus Havayolları, 2023 yılı için yeni istihdam olanakları sunmaya hazırlanıyor. Son dakika açıklamasına göre, farklı unvanlarda çok sayıda personel ve işçi alımı yapılacağı bildirildi.

Havayolu şirketinin duyurusuna göre, başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Şirket, farklı alanlarda personel alımı yapmayı planlıyor ve adaylardan belirli kriterleri sağlamalarını bekliyor.

Simülatör Teknisyeni unvanı için adaylardan üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Otomasyon veya Havacılık gibi bölümlerinden mezun olmaları isteniyor. Ayrıca, teknik dokümanları anlayabilecek ve iletebilecek düzeyde İngilizce bilgisi gerekiyor.





Misafir Hizmetleri Memuru pozisyonu için ise en az lise mezunu olmak şartı aranıyor. İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak ve vardiyalı sistemde çalışabilme yeteneği talep ediliyor.

Pegasus Havayolları ayrıca Kıdemli Ekip Planlama Uzmanı, Bilgi Teknolojileri Destek Uzmanı, Ofis Destek Elemanı, Lastik Teknisyeni, Mekanik Teknisyeni, Şoför - İdari İşler ve İnsan Kaynakları Operasyonları Destek Uzmanı gibi çeşitli pozisyonlar için de alım yapacak.

Başvuru yapacak adaylar, ilgili pozisyonlara göre belirlenen kriterleri sağlamaları gerekiyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve daha detaylı bilgiler için adaylar aşağıdaki linki ziyaret edebilirler: Pegasus Havayolları İş İlanları

Pegasus Havayolları'nın bu alımlarla hem istihdam olanakları sunması hem de farklı pozisyonlarda yetenekli bireylerle çalışma fırsatı yakalaması bekleniyor.