Pandemide para kazandıran en trend işler neler?

Pandemiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları ve freelance olarak evde çalışma tarzına alışmamız ve bununla beraber artan intenet kullanımlarımızla beraber iş trendlerinde de yeni yükselişler yaşanıyor. Pandemi döneminde evde hangi işlerin daha çok talep gördüğü konusunda yapılan araştırma doğrultusunda elde edilen verilen özellikle sekiz ayrı sektör içinde yaşanan gelişmeler ile değişimleri gözle görülür derecede ortaya koyuyor. Peki, yükselişte olan bu sekiz trend nelerdir? İşte, dünyaca tercih edilen en yeni trend işler…

E-Ticaretin yükselişi gerçek mi?

E-Ticaretin yükselişinin gerçek olup olmadığı merak ediliyor. E-ticarette pandemi döneminde gerçekleşen yükseliş gerçek değil. E-ticaret tüketiciler adına yeni normal haline gelerek hayatımızda kalıcı olmaya aday oldu. Öyle ki D2C (Direct to Consumer) kavramıyla hayatımızdaki E-Ticaret siteleri dışında, birçok üretici de ürünlerine doğrudan son kullanıcı müşterileri ile buluşturmayı istemekte. Yani B2B ile B2C’den sonra Corona Virüs sayesinde D2C kavramının yükselişini göreceğiz.

B2B ile B2C kavramlarını bilmiyorsanız; açılımı “Business to Consumer” ile “İşletmeden Tüketiciye” anlamına gelen bir E-Ticaret modelleridir. B2C’de tüketiciler şahıs da olabiliyor perakendeci bir satış kanalı da. Burada tek bir müşteri kriteri olmuyor fakat genellikle müşteriler şirket olduğu zaman B2B, kişi olduğunda da B2C terimi kullanılmakta.

Özellikle, genel olarak evimizde olduğumuz bu salgın döneminde, alışveriş kaynaklarımız da önemli derecede değişiklik gösterdi. Durumlar böyle olunca E-Ticaret sitelerinin hacimleri de bu duruma göre önemli derecede arttı. Salgın dönemi boyunca; temizlik, maske ve mesafenin hayatımızda hep olacağını ve virüsün bulaşma korkusunun bizleri online alışverişe yönlendirerek hayatımızda önemli bir yere sahip olacağını şimdiden görmüş durumdayız. İntenet üzerinden alışverişe adapte olan markalar, sürecin devamında etkili bir SEO ile SEM stratejisi uygularlarsa rakiplerine önemli derecede fark atmayı başarabilirler.

Online sağlık danışmanlığı ve evde fitness

Pandemi süresi boyunca evlerde kullanılmayan ve çamaşır askısı olarak değerlendirilen koşu bantları online sağlık danışmanlığı ile evde fitness sayesinde fazlasıyla ilgi görmeye başladı. Salgın döneminde evlerinden çok fazla çıkmamayı tercih edenlerin sağlıklı bir yaşam için evde fitness eğitimi almaya başlaması ile bu doğrultuda geliştirilen uygulama ve aplikasyonların indirilme oranlarında astronomik derecede artış gösterdi.

Yemek tarifleri ile herkes yetenekli bir aşçı oldu

Yine salgın sürecinde hastane ile klinikler hastaların acil durumlar haricinde bütün sağlık hizmetleriyle alakalı danışmanlık hizmetlerini de online ortamlarda uygulamaya çalıştı. Artık bundan sonra ki dönemlerde görüntülü sağlık hizmeti çalışmalarının da bu sektörde yaygınlaşmaya başlayacağı ve evde fitness, online yoga, online psikolojik danışmanlık, online doktor randevusu gibi anahtar kelimeleri takip ederek yeni trendleri kaçırmamakta fayda var.

Herkesin Instagram’daki yemek tarifi veren sayfalara yöneldiğini ve bu süre zarfında Instagram’ın kocaman bir fırına dönüştüğünü gördük. Bu süreç içinde evde kalmak zorunda olan ve sosyal kısıtlamalara tabi tutulan herkes ekmek yapmaktan, pasta ile kurabiye çeşitlerine kadar birçok tarifi denedi. Bu da gösterdi ki salgın döneminde herkes adeta birer aşçı oldu. Bu durumda bizlere, evde kalarak da kendi zaruri ihtiyaçlarımızı kendi kendimize çözebileceğimizi gösterdi. Evde kalarak birçok kişisel ihtiyacımızı kendi içimizde çözmeyi deneyimledik ve ilerleyen süreçlerde de tüketim alışkanlıklarımızda köklü değişimler yaratmaya adapte olabildik. Bu yeni normal de salgın dönemi sonrasında yeni iş fikirleri bakımından yemek tariflerinin paylaşıldı web siteleri ile Youtube kanallarında ki abone sayılarında önemli derecede yükseliş olduğunu gösterdi. En yeni trend akımlara uyarak ilerleyen dönemlerde bunlara adapte olmayı başaran markalar ya da bireysel girişimcilerin yükselişlerini hepimiz göreceğiz.

Evde çalışanlara pazar yerleri

Markalar uygulamak istedikleri çeşit çeşit projeler için Digital nomad yaşam tarzını benimsemiş olanları arayarak bulmayı istedikleri Pazar yerlerine ihtiyaç duyacaklar. Öğreneceğiniz bilgilerin sayesinde burada ki maliyet ile zaman avantajlarını da düşünürseniz, iş yapma alışkanlıklarımızda değişim yaşayacağımız kesin.

Organik tarım ile hayvancılık

Salgın döneminden önce de oldukça rağbet gören doğal beslenme ile kaliteli gıda üretimi, özellikle salgın sürecinde daha da kıymetlendi. Uzmanların da sürekli tavsiye ettikleri, özellikle bağışıklık sisteminin güçlü olmasının gerektiği bu dönemde daha çok anlamlı hale gelmesiyle organik beslenme ve organik tarım yükselişe geçti.

Dijital pazarlama alanında profesyonel reklam ajansları

Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak adına salgın döneminde yapılması gerekenler ile ilgili ilk bilgileri ilk öğrenenler arasında yer alan reklamcılar, tasarımcılar ve yazılımcılar için girişimci bilinç ile şirketlerini büyütme yoluna gittiler. Bilinen markalar özellikle pandemi döneminde değişim gösteren tüketici davranışları için profesyonel bir reklam ajansına ihtiyaç duyacağından bu sürecin en fazla kazananı şüphe yok ki reklam ajansları oldu ve olmaya da devam edecek.

Online eğitim

Pandemi sürecinde hayatımızın parçası haline gelen online eğitim şüphe yok ki pandemiden sonra da MBA, online ders, online workshop ve online ders gibi kavramlar daha çok hayatımızda yer alacak.

Sosyal medya her zaman ana akım olarak hayatımızda yer alacak

Pandemiden sonra günlük yaşam haberleri ile gündemi takip etmek adına Twitter’ın “trend topics” kısmına girenlerin sayıları da oldukça artış gösterdi. Önceden gündemden haberdar olmak için TV veya radyo kullanılırken, şimdi sosyal medya kullanılıyor ve herkes bu durumdan memnun. Bu yüzden sosyal medya kullanım sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor. Markalar için danışmanlık, hesap yönetimi ile etkili reklam stratejisi üretebilen dijital ajanslar bu süreçte kazançlı olacaklar.