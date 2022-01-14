Pandemi sürecinde insanlara yardım eden kurumlar nelerdir?

Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların büyük bir kısmı maddi sıkıntıyla karşılaştılar. Tam kapanmadan dolayı kapanan iş yerleri ve işten çıkarılan insanlar mağdur oldu. Bu dönemde ihtiyaç sahibi aileler daha fazla yardıma ihtiyaç duydu.
Pandemi sürecinde vatandaşa yardım eden kurum ve kuruluşlar
Koronavirüs salgınından dolayı maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ve vatandaşlara kurum ve kuruşlar yardım etmektedir. Bu yardımla, maddi desteğe ihtiyacı olan aileler biraz daha rahat nefes almış oluyorlar. Pandemi sürecinde vatandaşa yardım eden kurum ve kuruşlar şu şekildedir;
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Belediyeler
Bankalar
AÇSHB pandemi yardımları
Pandemi sürecinde vatandaşa destek olmak için bakanlık tarafından 1100 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bu yardım ödemesi yapılacak kişiler şu şekildedir;
Yaşlı aylığı alanlar
Engelli aylığı alanlar
Engelli yakını aylığı alanlar
Silikozis aylığı alanlar
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı alanlar
Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı alanlar
Muhtaç asker çocuğu yardımı alanlar
Şartlı eğitim yardımı
Şartlı sağlık yardımı
Çoklu doğum yardımı
Psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan Tüberküloz ve SSPE hastaları
Sosyal yardım ödemesi PTT üzerinden vatandaşların doğum yıllarının son rakamına göre yapılmaktadır. bu şekilde;
- Doğum yılının son rakamı 0 – 5 olanlar ayın 1’ inde
- Doğum yılının son rakamı 1 – 6 olanlar ayın 2’ sinde
- Doğum yılının son rakamı 2 – 7 olanlar ayın 3’ ünde
- Doğum yılının son rakamı 3 – 8 olanlar ayın 4’ ünde
- Doğum yılının son rakamı 4 – 9 olanlar ayın 5’ inde
Şeklinde ödemeler gerçekleşecektir.
İşsizlik aylığı yardımı
İşsizlik aylığı yardımı, zorunlu olarak işinden ayrılmış ,ödemelerini düzenli olarak alamamış ve zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara yapılmaktadır. bu yardımdan faydalanmak için SGK’lı olunması gerekmektedir. işsizlik aylığı yardımı alabilmek için gereken şartlar şu şekildedir;
- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 4 ay hizmet akdine tabi olmak
- Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak
Temel ihtiyaç kredileri ( Bankalar )
Bankalar, pandemi sürecinde ,insanlara temel ihtiyaç kredileri imkanı sunmuştur. Devlet bankaları bu süreçte 10 bin TL’ye kadar kredi imkanını 6 ay ertelemeli olarak sunmuştur.
Belediye yardımı
Pandemi döneminde, belediyelerde insanlara yardımlarda bulunmaktadır. Belediye tarafından yapılan yardımlar şu şekildedir;
- 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
- İhtiyaç sahibi ailelere Fatura yardımı
- Maddi ihtiyacı olan ailelere para yardımı
- Askıda fatura ile ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını üstlenme yardımı
Belediyelerin sağlamış olduğu yardımlara insanlar, bağlı oldukları belediyeler üzerinden başvurabilmektedir.