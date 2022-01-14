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Pandemi sürecinde insanlara yardım eden kurumlar nelerdir?

Pandemi sürecinden dolayı birçok insan maddi desteğe ihtiyaç duydu. Pek çok kurum ve kuruluş , insanlara destek sağlamaktadır. Pandemi sürecinde insanlara yardım eden kurumlar nelerdir? Bu haberimizde pandemi döneminde insanlara yardım eden kurumları sizler için derledik. İşte pandemi döneminde vatandaşa yardım eden kurumlar...

14 Ocak 2022 Cuma 14:02
Pandemi sürecinde insanlara yardım eden kurumlar nelerdir?
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Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların büyük bir kısmı maddi sıkıntıyla karşılaştılar. Tam kapanmadan dolayı kapanan iş yerleri ve işten çıkarılan insanlar mağdur oldu. Bu dönemde ihtiyaç sahibi aileler daha fazla yardıma ihtiyaç duydu.

Pandemi sürecinde vatandaşa yardım eden kurum ve kuruluşlar

Koronavirüs salgınından dolayı maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ve vatandaşlara kurum ve kuruşlar yardım etmektedir. Bu yardımla, maddi desteğe ihtiyacı olan aileler biraz daha rahat nefes almış oluyorlar. Pandemi sürecinde vatandaşa yardım eden kurum ve kuruşlar şu şekildedir;

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Belediyeler

Bankalar

AÇSHB pandemi yardımları

Pandemi sürecinde vatandaşa destek olmak için bakanlık tarafından 1100 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır.  Bu yardım ödemesi yapılacak kişiler şu şekildedir;

Yaşlı aylığı alanlar

Engelli aylığı alanlar

Engelli yakını aylığı alanlar

Silikozis aylığı alanlar

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı alanlar

Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı alanlar

Öksüz, yetim yardımı alanlar

Muhtaç asker çocuğu yardımı alanlar

Şartlı eğitim yardımı

Şartlı sağlık yardımı

Çoklu doğum yardımı

Psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan Tüberküloz ve SSPE hastaları

Sosyal yardım ödemesi PTT üzerinden vatandaşların doğum yıllarının son rakamına göre yapılmaktadır. bu şekilde;

  • Doğum yılının son rakamı 0 – 5 olanlar ayın 1’ inde
  • Doğum yılının son rakamı 1 – 6 olanlar ayın 2’ sinde
  • Doğum yılının son rakamı 2 – 7 olanlar ayın 3’ ünde
  • Doğum yılının son rakamı 3 – 8 olanlar ayın 4’ ünde
  • Doğum yılının son rakamı 4 – 9 olanlar ayın 5’ inde

Şeklinde ödemeler gerçekleşecektir.

İşsizlik aylığı yardımı

İşsizlik aylığı yardımı, zorunlu olarak işinden ayrılmış ,ödemelerini düzenli olarak alamamış ve zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara yapılmaktadır. bu yardımdan faydalanmak için SGK’lı olunması gerekmektedir.  işsizlik aylığı yardımı alabilmek için gereken şartlar şu şekildedir;

  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 4 ay hizmet akdine tabi olmak
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

Temel ihtiyaç kredileri ( Bankalar )

Bankalar, pandemi sürecinde ,insanlara temel ihtiyaç kredileri imkanı sunmuştur. Devlet bankaları bu süreçte 10 bin TL’ye kadar kredi imkanını 6 ay ertelemeli olarak sunmuştur.

Belediye yardımı

Pandemi döneminde, belediyelerde insanlara yardımlarda bulunmaktadır. Belediye tarafından yapılan yardımlar şu şekildedir;

  • 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
  • İhtiyaç sahibi ailelere Fatura yardımı
  • Maddi ihtiyacı olan ailelere para yardımı
  • Askıda fatura ile ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını üstlenme yardımı

Belediyelerin sağlamış olduğu yardımlara insanlar, bağlı oldukları belediyeler üzerinden başvurabilmektedir.

 


Son Güncelleme: 14.01.2022 14:02
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Vatandaşa Yardım Eden Kurumlar 2021Pandemide Vatandaşa Yardım Eden Kurum Ve Kuruşlar
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