Özel Okul fiyatları yeni yılda ne kadar oldu?

Pandemi döneminden dolayı eğitim öğretim hayatı sekteye uğradı. Bundan dolayı insanlar çocuklarını özel okullara göndermek istiyorlar. Türkiye genelinde olan özel okulların fiyatlarını ortalama olarak listelemeye çalıştık. Bulunduğu bölgeye göre yıllık fiyatlar 35 bin TL ile 200 Bin TL arasındadır.

Bahçeşehir Koleji

Bahçeşehir kolejinde eğitim ücretleri bulunduğunuz ile göre değişiklikler göstermektedir. Detaylı fiyatları ilinizde bulunan Bahçeşehir Kolejinden alabilirsiniz. Ortalama olarak;

Anaokulu ücretleri 7 Bin TL ile 29 Bin 125 TL arasında değişmektedir.

İlkokul ücretleri 16 Bin 900 TL ve 47 Bin 500 TL arasında değişmektedir.

Ortaokul ücretleri 17 Bin TL ve 50 Bin TL arasında değişmektedir.

Lise ücretleri ise 19 Bin TL ve 64 Bin TL arasında değişmektedir.

Ankarada’ki özel okulların fiyatları

Ankara Ted Koleji

Ankara’daki Ted Kolejinin Ortalama fiyatları;

Anaokul için 85 Bin TL

İlkokul İçin 34 Bin TL

Lise içinse 44 Bin TL’dir.

Çankaya Bilişim Koleji

Ana sınıfı kayıt fiyatları 17 Bin 362 TL ile 23 Bin 150 TL arasındadır.

İlkokul kayıt fiyatları 27 Bin 570 TL ile 39 Bin 385 TL arasındadır.

Ortaokul kayıt fiyatları 27 Bin 570 TL ile 39 Bin 385 TL arasındadır.

Hüseyingazi Koleji

Ana sınıfı kayıt fiyatları 17 Bin TL ile 20 Bin 700 TL arasındadır.

İlkokul kayıt fiyatları 20 Bin TL ile 29 Bin TL arasındadır.

Ortaokul kayıt fiyatları 19 Bin 955 TL ile 28 Bin 920 TL arasındadır.

Pursaklar Koleji

Ana sınıfı kayıt ücretleri 14 Bin 500 TL ile 20 Bin 700 TL arasındadır.

İlkokul kayıt ücretleri 19 Bin 750 TL ile 29 Bin TL arasındadır.

Ortaokul kayıt ücretleri 19 Bin 800 TL ile 29 Bin TL arasındadır.

Hüseyingazi Bilişim Lisesi

Fen Lisesi ana ücreti 21 Bin 245 TL ile 32 Bin 685 TL arasındadır.

Anadolu Lisesi ana ücreti 20 Bin TL ile 31 Bin 095 TL arasındadır.

Ankara Tevfik Fikret Lisesi

LGS’ye özel indirim bulunmaktadır.

2021 yılında yıllık eğitim fiyatı 44 Bin 850 TL’dir.

3-5 yaş arası çocukların yemeklerinin fiyatı yıllık 6 Bin 100 TL civarlarındadır.

İstanbul’daki özel okulların fiyatı

Ata Koleji

Anaokul ücretleri 20 Bin TL civarlarındadır.

İlkokul fiyatları 26 Bin 085 TL civarlarındadır.

Ortaokul ücretleri 27 Bin 325 TL civarlarındadır.

Lise fiyatları 29 Bin 985 TL civarlarındadır.

Yemek ücretleri ise yıllık 6 Bin 210 TL civarlarındadır.

Bilfen Koleji

Lise ücretleri 68 Bin TL ve KDV dahilindedir.

Yemek fiyatları yıllık 7 Bin 900 TL civarındadır.

Koç Okulları

İlkokul ücretleri 87 Bin 495 TL ile 92 Bin 100 TL arasındadır.

Ortaokul ücretleri peşin ödemede 98 Bin 752 Lira 50 Kuruş, normal ücreti 103 Bin 950 TL’dir.

Lise ücretleri 108 Bin TL peşin ödemede 102 Bin 600 TL’dir.

5 gün yatılılık ücreti 52 Bin TL

7 Gün yatılılık ücreti 68 Bin 910 TL’dir.

Doğa Koleji

Kadıköy Kampüsü Lise fiyatı 28 Bin TL ile 30 Bin 875 TL arasındadır.

Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi’nin hazırlık ücreti 44 Bin 750 TL’dir.( yemek dahil değil)

Ted Rönesans Koleji

Ana sınıfı ücreti 49 Bin 965 TL’dir.

İlkokul Ted Koleji ücreti 56 Bin 205 TL’dir.

Ortaokul fiyatları 60 Bin TL’dir.

Lise ücretleri ise 62 Bin 315 TL’dir.

Florya Koleji

Anasınıfı ücretleri 22 Bin 200 TL ile 29 Bin 600 TL arasındadır.

İlkokul ücretleri 28 Bin 050 TL ile 37 Bin 400 TL arasındadır.

Ortaokul ücretleri 29 Bin 175 TL ile 38 Bin 900 TL arasındadır.

Anadolu Lisesi ücretleri 31 Bin 350 TL ile 41 Bin 800 TL arasındadır.

Fen Lisesi ücretleri 31 Bin 350 TL ile 41 Bin 800 TL arasındadır.

Yemek ücretleri 5 Bin 800 TL civarındadır.

Eyüboğlu eğitim kurumları

Anaokulu fiyatları 44 Bin 750 TL ‘dir.

İlkokul hazırlık ücretleri 53 Bin 750 TL’dir.

4.ve 5. Sınıfların ücretleri 68 Bin 500 TL’dir.

Ortaokul ücretleri 70 Bin 500 TL’dir.

Lise ücretleri 71 Bin 250 TL’dir.

Yemek fiyatları ise 7 Bin 500 TL civarındadır.

Enka Okulları

Ana sınıfı fiyatları 90 Bin 215 TL’dir.

İlkokul fiyatları 90 Bin TL ve 5.sınıfların ücreti 80 Bin ile 85 Bin TL arasındadır.

Ortaokul fiyatları 80 Bin TL ile 90 Bin TL arasındadır.

Lise ücretleri 94 Bin TL’dir.

MEF Okulları

KDV’siz Bahçeşehir kampüsünde anaokul yarım gün ücreti 29 Bin 118 TL’dir.

Tam gün ücreti ise 40 Bin 055 TL’dir.

İlkokul ,ortaokul ve Lise fiyatları 46 Bin 610 TL civarındadır.

Uluş kampüsünde ücretler 62 Bin TL olarak belirlenmiştir.

İTÜ Geliştirme Vakfı

Anaokul ücretleri 48 Bin 900 TL’dir.

İlkokul ücretleri 60 Bin 500 TL’dir.

Ortaokul fiyatları 61 Bin 500 TL’dir.

Lise fiyatları 61 Bin 600 TL ‘dir.

Yemek ücretleri 7 Bin 850 TL olarak belirlenmiştir.

FVM Okulları

Anaokul ücreti 45 Bin 950 TL’dir.

İlköğretim ücretleri 52 Bin 850 TL’dir.

Lise fiyatları 62 Bin 500 TL’dir.

Yemek fiyatı 7 Bin 500 TL olarak belirlenmiştir.

ODTÜ Geliştirme Vakfı

Ana sınıfı ücreti 50 Bin 400 TL’dir.

Antalya’daki özel okullar

Özel Antalya Koleji

ana sınıfı ücretleri 30 Bin 083 TL’dir.

İlkokul ücretleri 36 Bin 253 TL’dir.

Ortaokul ücretleri 40 Bin 643 TL’dir

Fen ve Anadolu Lisesi ücretleri 43 Bin 370 TL’dir.

İzmir’deki özel okullar

Rota Koleji

Kolejin ücreti 34 Bin TL’dir.

Anaokulun ücreti 19 Bin TL’dir.

İlkokul ücreti 26 Bin TL’dir

Özel Ege Lisesi

Anaokulu ücreti 32 Bin 659 Lira 20 Kuruştur.

İlkokul,ortaokul ve lisenin ücretleri 43 Bin 545 Lira 60 Kuruştur.

Yemek ücretleri 6 Bin 532 Liradır.

İzmir Şehir Koleji

Anaokul ücreti 13 Bin 300 TL’dir.

İlkokul fiyatı 18 Bin 300 TL’dir.

Bursa’daki özel okulların ücretleri

Anaokul fiyatları 9 Bin 800 TL’dir.

İlkokul fiyatları 15 Bin TL’dir.

Lise fiyatları 18 Bin TL’dir.

Akşam Lisesi fiyatları 6 Bin TL ile 15 Bin TL arasında değişmektedir. Bu liseler için tek şart 22 yaşını geçmemek gerekir. Özel okullarda kardeş indirimi de uygulanmaktadır. %10 -%50 indirim arasında değişim göstermektedir.