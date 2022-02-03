Özel Hastanelerde muayene ücreti ne kadar? SGK anlaşmalı hastane ile farkı

Özel hastanelerin muayene ücretleri merak edilmektedir. Muayene ücretleri doktora ve unvanına göre değişir. Uzman doktor ile profesörün muayene ücreti aynı değildir.

Özel hastanelerde muayene ücreti

Ücret, gideceğiniz bölüme göre değişmektedir. Gideceğiniz bölümde yapılacak işlemler ve kullanılacak malzemeler farklı olduğu için ücret de farklıdır. Bölümlerine göre:

Göğüs hastalıkları, Fizik tedavi: 250-300 TL

Genel cerrahi: 300-400 TL

Beyin cerrahi: 250-400 TL

Kulak Burun Boğaz: 250-350 TL

Göz hastalıkları: 200-350 TL

Kardiyoloji: 200-250 TL

Üroloji: 200-300 TL

Plastik cerrahi, Dermatoloji: 200-400 TL

Yukarda yazılan ücretler ortalama fiyatlar olup hastanelere göre değişmektedir. Fiyat durumu sigortalı, sigortasız hastaya göre de değişir.

Sigortasız kişilere muayene ücreti

Sigortasız kişiler, özel hastanelerde daha fazla muayene ücreti öder. Özel hastanelerin SGK ile yaptığı anlaşmalar sonrasında anlaşmalı hastaların muayene ücretinin belirli yüzdeliğini kosgeb ödemektedir. SGK kapsamında alınan muayene ücreti 70 TL’ye kadar çıkabilmektedir. SGK kapsamında olmayan ücretler ise 200-300 TL’ye kadar hastanelerin belirlediği fiyata göre değişir. Hastanelere göre ücretler:

Acıbadem İstanbul: 450-600 TL

Medicana: 400-650 TL

Özel Konya Farabi: 200-350 TL

Liv Hospital Samsun: 500-700 TL

Samsun Medical Park: 200-300 TL

Özel Deva, Kayseri Özel Tekden: 250-400 TL

Özel Akademi: 200-400 TL

İzmir Özel Ata Sağlık: 150-350 TL

Konya Özel Medova, Özel Erciyes Kartal, Özel Antalya Yaşam: 250-500 TL

Özel Avıcenna: 115-200 TL

Memorial: 350-600 TL

Osmangazi Tıp Merkezi: 150-250 TL

SGK anlaşmalı hastaneler muayene ücreti

Sigortasız vatandaşların ödediği ücret ile SGK anlaşmalı hastanelerde alınan ücret aynı değildir. SGK anlaşması olmayan bir hastanede sigorta kapsamında olan ya da olmayan bir kişi aynı ücreti öderken SGK’nin tanıdığı haklardan faydalanan özel hastanelerde uygun ücretler ödenmektedir. Sağlık Hizmetleri Sunucuları Uygulaması ile hangi hastane ve bölümlerin SGK kapsamında olduğunu öğrenebilirsiniz. Genel olarak anlaşmalı hastanelerin ücretleri şu şekildedir:

Özel Avıcenna, Osmangazi Tıp Merkezi: 150-300 TL

Özel Levent, İstanbul Özel Eren: 200-500 TL

Özel Üsküdar Anadolu: 250-400 TL

Florence Nıghtıngale: 300-500 TL

Intenational Hospital: 250-500 TL

İstanbul Medipol: 160-300 TL

Özel İstanbul Tıp Merkezi: 250-600 TL

Memorial: 180-300 TL

Bayrampaşa ve İstanbul Özel Göz Hastaneleri: 200-450 TL

Çağıner: 180-350 TL

Delta Hospital: 300-550 TL

Ersoy: 250-470 TL

Doğan: 150-400 TL

Özel Balat: 280-590 TL

Medical Park: 170-390 TL

Profesör muayene ücretleri

Randevu alırken gitmek istediğiniz bölümün ücretini sorduğunuzda size söyleyeceklerdir.

Eğitimlerine göre ayrılan doktorların muayene ücretleri de farklıdır. Profesörlerin, hastanelere göre muayene ücretine aşağıda yer verilmiştir:

Medicana: 550-600 TL

Acıbadem İstanbul: 750-900 TL

Liv Hospital Samsun: 800-950 TL

İstanbul Medipol: 400-1.100 TL

Memorial Hastanesi: 400-800 TL

Profesör tarafından muayene edilmek istiyorsanız öncelikle bilgi almalısınız. Her hastanede bu hizmet verilmemektedir.

SGK anlaşmalı hastaneler ve özel hastaneler ücret farkı

Özel hastanelerde muayene olmak isteyen kişilerden 15 TL fark ücret alınır. Bazı hastanelerde SGK’nin belirlediği ücretin 2 katına kadar fark ücret alınmaktadır.

Önek olarak; Özel hastaneye gittiğinizde ücret olarak 200+15 TL alınıyorsa SGK anlaşmasından dolayı alınan ücret 200 TL, 15 TL ise fark ücrettir.

SGK özel hastane masraflarını karşılıyor mu?

SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde ödenecek muayene ücret anlaşmasına göre yüzdelik olarak indirim yapılır. Muayene ve anlaşma dışı ücretler hastaya aittir.

Devlet hastanesi ücreti

Sigortasız vatandaşlar devlet hastanesine gittiğinde Genel Sağlık Sigortası primi olarak 107,33 TL öder. Bu hastalardan, prim ödedikleri için sigortalı hastadan alınan muayene ücreti de alınır. Sigortası olmayan insanlar devlet hastanelerinde ortalama 50 TL muayene ücreti öder. Fiyatlar bölümlere göre değişmektedir:

Üroloji, Ortopedi: 50-100 TL

Kadın Hastalıkları: 50-70 TL

Göz Hastalıkları: 50-80 TL

Plastik cerrahi: 50-150 TL

Nöroloji: 50-75 TL

Genel Sağlık Sigortası Prim Sorgulama işlemi için E-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için gideceğiniz hastaneyle iletişime geçebilirsiniz.