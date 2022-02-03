Özel Hastanelerde muayene ücreti ne kadar? SGK anlaşmalı hastane ile farkı

Özel hastanelerin muayene ücretleri merak edilmektedir. Muayene ücretleri doktora ve unvanına göre değişir. Uzman doktor ile profesörün muayene ücreti aynı değildir.
Özel hastanelerde muayene ücreti
Ücret, gideceğiniz bölüme göre değişmektedir. Gideceğiniz bölümde yapılacak işlemler ve kullanılacak malzemeler farklı olduğu için ücret de farklıdır. Bölümlerine göre:
- Göğüs hastalıkları, Fizik tedavi: 250-300 TL
- Genel cerrahi: 300-400 TL
- Beyin cerrahi: 250-400 TL
- Kulak Burun Boğaz: 250-350 TL
- Göz hastalıkları: 200-350 TL
- Kardiyoloji: 200-250 TL
- Üroloji: 200-300 TL
- Plastik cerrahi, Dermatoloji: 200-400 TL
Yukarda yazılan ücretler ortalama fiyatlar olup hastanelere göre değişmektedir. Fiyat durumu sigortalı, sigortasız hastaya göre de değişir.
Sigortasız kişilere muayene ücreti
Sigortasız kişiler, özel hastanelerde daha fazla muayene ücreti öder. Özel hastanelerin SGK ile yaptığı anlaşmalar sonrasında anlaşmalı hastaların muayene ücretinin belirli yüzdeliğini kosgeb ödemektedir. SGK kapsamında alınan muayene ücreti 70 TL’ye kadar çıkabilmektedir. SGK kapsamında olmayan ücretler ise 200-300 TL’ye kadar hastanelerin belirlediği fiyata göre değişir. Hastanelere göre ücretler:
- Acıbadem İstanbul: 450-600 TL
- Medicana: 400-650 TL
- Özel Konya Farabi: 200-350 TL
- Liv Hospital Samsun: 500-700 TL
- Samsun Medical Park: 200-300 TL
- Özel Deva, Kayseri Özel Tekden: 250-400 TL
- Özel Akademi: 200-400 TL
- İzmir Özel Ata Sağlık: 150-350 TL
- Konya Özel Medova, Özel Erciyes Kartal, Özel Antalya Yaşam: 250-500 TL
- Özel Avıcenna: 115-200 TL
- Memorial: 350-600 TL
- Osmangazi Tıp Merkezi: 150-250 TL
SGK anlaşmalı hastaneler muayene ücreti
Sigortasız vatandaşların ödediği ücret ile SGK anlaşmalı hastanelerde alınan ücret aynı değildir. SGK anlaşması olmayan bir hastanede sigorta kapsamında olan ya da olmayan bir kişi aynı ücreti öderken SGK’nin tanıdığı haklardan faydalanan özel hastanelerde uygun ücretler ödenmektedir. Sağlık Hizmetleri Sunucuları Uygulaması ile hangi hastane ve bölümlerin SGK kapsamında olduğunu öğrenebilirsiniz. Genel olarak anlaşmalı hastanelerin ücretleri şu şekildedir:
- Özel Avıcenna, Osmangazi Tıp Merkezi: 150-300 TL
- Özel Levent, İstanbul Özel Eren: 200-500 TL
- Özel Üsküdar Anadolu: 250-400 TL
- Florence Nıghtıngale: 300-500 TL
- Intenational Hospital: 250-500 TL
- İstanbul Medipol: 160-300 TL
- Özel İstanbul Tıp Merkezi: 250-600 TL
- Memorial: 180-300 TL
- Bayrampaşa ve İstanbul Özel Göz Hastaneleri: 200-450 TL
- Çağıner: 180-350 TL
- Delta Hospital: 300-550 TL
- Ersoy: 250-470 TL
- Doğan: 150-400 TL
- Özel Balat: 280-590 TL
- Medical Park: 170-390 TL
Profesör muayene ücretleri
Eğitimlerine göre ayrılan doktorların muayene ücretleri de farklıdır. Profesörlerin, hastanelere göre muayene ücretine aşağıda yer verilmiştir:
- Medicana: 550-600 TL
- Acıbadem İstanbul: 750-900 TL
- Liv Hospital Samsun: 800-950 TL
- İstanbul Medipol: 400-1.100 TL
- Memorial Hastanesi: 400-800 TL
Profesör tarafından muayene edilmek istiyorsanız öncelikle bilgi almalısınız. Her hastanede bu hizmet verilmemektedir.
SGK anlaşmalı hastaneler ve özel hastaneler ücret farkı
Özel hastanelerde muayene olmak isteyen kişilerden 15 TL fark ücret alınır. Bazı hastanelerde SGK’nin belirlediği ücretin 2 katına kadar fark ücret alınmaktadır.
Önek olarak; Özel hastaneye gittiğinizde ücret olarak 200+15 TL alınıyorsa SGK anlaşmasından dolayı alınan ücret 200 TL, 15 TL ise fark ücrettir.
SGK özel hastane masraflarını karşılıyor mu?
SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde ödenecek muayene ücret anlaşmasına göre yüzdelik olarak indirim yapılır. Muayene ve anlaşma dışı ücretler hastaya aittir.
Devlet hastanesi ücreti
Sigortasız vatandaşlar devlet hastanesine gittiğinde Genel Sağlık Sigortası primi olarak 107,33 TL öder. Bu hastalardan, prim ödedikleri için sigortalı hastadan alınan muayene ücreti de alınır. Sigortası olmayan insanlar devlet hastanelerinde ortalama 50 TL muayene ücreti öder. Fiyatlar bölümlere göre değişmektedir:
- Üroloji, Ortopedi: 50-100 TL
- Kadın Hastalıkları: 50-70 TL
- Göz Hastalıkları: 50-80 TL
- Plastik cerrahi: 50-150 TL
- Nöroloji: 50-75 TL
Genel Sağlık Sigortası Prim Sorgulama işlemi için E-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için gideceğiniz hastaneyle iletişime geçebilirsiniz.