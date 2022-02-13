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Özdilek çağrı merkezi telefon numarası nedir?

Müşteri yoğunluğu çok olan birçok firmanın çağrı merkezine bağlanmak ve iletişime geçmek için telefon numaralarını bulmak zor olmaktadır. Özdilek firmasının da çağrı merkezi numarası merak edildi. Peki Özdilek çağrı merkezi telefon numarası kaçtır? detaylar haberimizde yer almaktadır.

13 Şubat 2022 Pazar 18:13
Özdilek çağrı merkezi telefon numarası nedir?
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Müşteri yoğunluğu çok olan birçok firmanın çağrı merkezine bağlanmak ve iletişime geçmek için telefon numaralarını bulmak zor olmaktadır. Özdilek firmasının da çağrı merkezi numarası merak edilirken bazı zamanlarda Özdilek firmasının çağrı merkezine bağlanmak zaman almaktadır. Hatlardaki yoğunluk nedeniyle çağrı merkezine geç bağlanılsa da müşteriye kesinlikle dönüş yapılmaktadır. Kullanıcıların en çok karşılaşılan kredi kartı ile taksitli ödeme, uzun teslimat, yıpranmış ürünler gibi sorunlardır. Bu sorunlara kendi başınıza çözüm üretemeyeceğiniz durumlarda Özdilek müşteri hizmetlerinden destek almak en mantıklı seçenektir.

Özdilek Çağrı Merkezi İletişim Numarası: +90224219 60 00

Özdilek 444 Numaralı Çağrı Merkezi: 444 44 16

Telefonla aramak istemiyorsanız, gerekli birimlere Özdilek iletişim formu üzerinden sanal ortamda ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki Özdilek yardım sayfasını ziyaret ederek destek alabilirsiniz.

Özdilek Yarım Sayfası ve İletişim Formu



Son Güncelleme: 13.02.2022 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Özdilekçağrı MerkeziMüşteri Hizmetleri
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