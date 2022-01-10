Oyunculu reklam videosu nasıl hazırlanır?

Oyunculuk reklam videosu

Bu çalışmayı tamamlamak için sizden beklenen performansı tam olarak göstermeniz gerekir. Çünkü müşterilerinizin çoğu büyük şirketler, siyasi partiler veya denek ve vakıflar olması muhtemel. Bu tarz bir müşteri seçimi için üst düzey donanıma sahip olmanız gerekiyor..Oyuncu ile reklam videoları çekerek para kazanmak için oyuncuların ihtiyaçlarına göre yüksek kaliteli yüksek çözünürlüklü videolar çekebilmek için oyunculuk becerilerinizi göstermeniz gerekmektedir. Kısa sürede size bir tür yüksek tanımlı video sunar.Hikayeyi izleyiciyi etkileyecek bir şekilde anlatmalısınız. Bunun için ayrıca komut dosyası oluşturma konusunda da iyi olmalısınız çünkü müşteri gereksinimlerini karşılayan senaryolar hazırlamanız gerekebilir. Buradaki sahneler çok uzun olmayacağı için kısa sahneler yazmanız yeterli aynı zamanda bu konuda açık fikirli olmak çok önemli. Tabii ki, diksiyon ve görüntü, yerine getirilmesi gereken ilk iki koşuldur.

Teknik altyapınızla ilgili bir sorununuz yoksa oynatıcı ile reklam videoları oluşturarak para kazanma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Bahsettiğimiz reklam videosu aslında konuyla ilgili bir tanıtım videosudur. Bu videoda kendinize veya tanıdıklarınıza oyun oynayabilir, onlara bazı bonuslar sunabilirsiniz. Önemli olan ürettiğiniz işin müşterilerinizin beklentilerini karşılayabilmesidir.

Oyunculuk yeteneğinin olması gerekir.

Diksiyon ve ses tonlaması, reklam videosunun senaryosuyla uyuşmalıdır.

Reklam içeriğine giyim tarzınızı ayarlayın.

Kaliteli video kayıt cihazınızın olması gerekir.

Mikrofon kalitenizin, yüksek olması gerekir.

Video çekilecek ortamın, reklam konseptine uygun olarak hazırlanmaya uygun olması gerekir.

Birkaç dakikalık kısa senaryo ya da anlatım yeteneğiniz bulunmalıdır.

Müşteri bulabilmek için, bionluk gibi web sitelerinde üyelik açarak müşteri temin edebileceğiniz diğer platformlarda da yer almanız gerekiyor.

Oyunculuk reklam videosu kimlere hazırlanmalı?

Oyuncularla reklam videoları hazırlayarak kazanılabilecek pek çok türde para vardır. Başka bir deyişle, hayatın her kesiminden herkes potansiyel müşterinizdir. Öneğin bir hayır etkinliği için reklam videosu hazırlamak isteyen biri, etkinliğin detaylarını ve koşullarını sizinle paylaşarak bu doğrultuda bir reklam videosu hazırlamanızı isteyebilir. Burada betiği kendileri sağlayabilir veya düzenlemenizi isteyebilirler.Şirket, ürününü veya markasını etkili bir şekilde tanıtmak ve marka etkisini artırmak için sizden yardım alabilir.

Reklam videosu ne kadar kazandırır?

60 kelimelik bir reklam videosundan 300 TL’lik gibi bir gelir elde edebilirsiniz. Reklam içerisinde bulunan her kelime size para kazandırmaktadır. Reklam içeriğinizin kalitesi ve özgün olması durumlarında 1000 TL ve 2000 TL arasında kazanabilirsiniz. Reklam içeriğiniz gerçekten çok önemlidir. Reklam videosu hazırlamak için kısacası iyi bir altyapınızın olması gerekiyor.